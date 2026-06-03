BPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनमध्ये बंपर भरती! आता अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता निकष पहा एका क्लिकवर…

BPCL Mid-Senior Level Recruitment 2026: भारताची प्रसिद्ध तेल आणि गॅस कंपनी Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) ने मिड सिनिअर लेवल भरतीची अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. सरकारी क्षेत्रात चांगला पगार आणि प्रतिष्ठित नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या तरुणांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे.
BPCL या कंपनीमध्ये अनुभवी उमेद्वारांना अधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेद्वार 20 जून 2026 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज सादर करू शकतात. ही भरती प्रक्रिया 31 मे 2026 रोजी सुरू झाली असून उमेद्वारांनी केलेले अर्ज BPCL च्या अधिकृत करिअर पोर्टलद्वारे स्वीकारले जातील.
या भरती अभियानाअंतर्गत भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड(BPRL), कंपनी सेक्रेटरी, फायनांस अशा विविध विभागातील रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत. तरी उमेद्वारांनी अंतिम तारखेची वाट न पाहता लवकरात लवकर अर्ज करावा.
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या पदांच्या विविधतेनुसार शैक्षणिक योग्यतेची अट वेगवेगळी ठेवण्यात आली आहे. BPRL या पदांसाठी BE, BTech Geology किंवा Geophysics पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिग्री आवश्यक आहे. कंपनी सेक्रेटरी पदासाठी ICSI अनिवार्य आहे तर फायनांस विभागासाठी CA किंवा ICWA असणे गरजेचे आहे. याशिवाय इंजिनिअरिंग आणि मॅनेजमेंट क्षेत्रातील उमेद्वार या पदांसाठी अर्ज करू शकतात.
या भरतीचे मुख्य आकर्षण म्हणजे या पदांचा वार्षिक पगार आहे, E2 ग्रेडसाठी वार्षिक पॅकेज सीटीसी 21.07 लाख रुपये असून E3, E4 आणि E5 करिता अनुक्रमे 24.99 लाख, 30.21लाख आणि 34.45 लाख रुपये निर्धारित केले आहेत. तसेच E6 आणि E7 ग्रेडच्या अधिकाऱ्यांना 39.82 लाख रुपये आणि 45.38 रुपयांपर्यंत वार्षिक सीटीसी असेल.
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सर्वात वरिष्ठ E8 ग्रेडला निवड झालेल्या उमेद्वारांना वार्षिक सीटीसी 55.49 लाख रुपयांपर्यंत असेल. तसेच सामान्य, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस आणि माजी सैनिकांसाठी अर्ज शुल्क 1180 असेल तर एससी, एसटी आणि दिव्यांग असणाऱ्या उमेद्वारांना मोफत अर्ज करता येईल. ही भरती अनुभवी उमेद्वारांना सार्वजनिक क्षेत्रात उत्तम करिअर बनवण्याची संधी देते.