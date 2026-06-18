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Government Jobs :काय सांगता! किमान वेतन थेट 48000? बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी; 1,500 जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू

Updated On: Jun 18, 2026 | 07:09 PM IST
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सारांश

बँकिंग क्षेत्रात करिअर करण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने 1,500 पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली असून, पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी 8 जुलैपूर्वी ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे.

काय सांगता! किमान वेतन थेट 48000? बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी; 1,500 जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू, जाणून घ्या पात्रता

काय सांगता! किमान वेतन थेट 48000? बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी; 1,500 जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू, जाणून घ्या पात्रता

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विस्तार
  • SBI कडून मेगा भरतीची घोषणा
  • 1,500 जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू
  • अंतिम तारीख 8 जुलै
State Bank of India Recruitment : बँकिंग क्षेत्रातील नोकरीची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) १,५०० प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) पदांसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया १८ जून २०२६ पासून सुरू झाली आहे. बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ही एक महत्त्वपूर्ण संधी मानली जात आहे. कोणत्याही शाखेतील पदवीधर अर्ज करू शकतात. अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी देखील पात्र आहेत. या भरतीशी संबंधित अनेक महत्त्वाची माहिती देखील समोर आली आहे.

प्रत्येक प्रवर्गातील जागांची संख्या

या भरती मोहिमेअंतर्गत एकूण १,५०० जागा भरल्या जातील. यापैकी ५८८ जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. याव्यतिरिक्त, ओबीसी प्रवर्गासाठी ३९० जागा, एससी प्रवर्गासाठी २३४ जागा, एसटी प्रवर्गासाठी १४४ जागा आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी १४४ जागा राखीव आहेत. या संदर्भात, विविध प्रवर्गांतील तरुणांना मोठ्या संख्येने संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.

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अर्ज कोण भरू शकतो?

कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवीधर झालेले तरुण या भरतीसाठी अर्ज करू शकतात. सध्या अंतिम वर्षात किंवा अंतिम सत्रात असलेले विद्यार्थी देखील अर्ज करू शकतात. तथापि, त्यांना त्यांची पदवी पूर्ण केल्याचा पुरावा सादर करावा लागेल. याचा अर्थ असा की, ज्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले आहे आणि जे शिक्षणाच्या अंतिम टप्प्यात आहेत, ते दोघेही या संधीसाठी पात्र असतील.

वय आणि शुल्काची माहिती

अर्ज भरणाऱ्या तरुणांचे वय किमान २१ वर्षे आणि कमाल ३० वर्षे असणे आवश्यक आहे. वयाची गणना १ एप्रिल, २०२६ रोजीच्या तारखेनुसार केली जाईल. ओबीसी, एससी आणि एसटी प्रवर्गातील तरुणांनाही वयामध्ये सवलत मिळेल. शुल्काबाबत, सर्वसाधारण, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी शुल्क ₹७५० आहे. एससी, एसटी आणि दिव्यांग व्यक्तींना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.

निवड तीन टप्प्यांत घेतली जाईल

  • एसबीआय पीओ भरतीसाठी निवड प्रक्रिया तीन टप्प्यांत पार पडेल.
  • प्रथम, एक प्राथमिक परीक्षा घेतली जाईल.
  • त्यानंतर यशस्वी उमेदवारांना मुख्य परीक्षेसाठी बोलावले जाईल.
  • अंतिम टप्प्यात सायकोमेट्रिक चाचणी, गटचर्चा आणि मुलाखत यांचा समावेश असेल.
प्राथमिक आणि मुख्य परीक्षा या दोन्हीमध्ये चुकीच्या उत्तरांसाठी नकारात्मक गुणदान (निगेटिव्ह मार्किंग) लागू होईल. त्यामुळे, तयारी आणि सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

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पगार आणि महत्त्वाच्या तारखा

निवड झालेल्या उमेदवारांना ₹४८,४८० इतका सुरुवातीचा मूळ पगार मिळेल. इतर लाभ आणि भत्ते मिळून, वार्षिक पॅकेज अंदाजे ₹२१.९७ लाख पर्यंत पोहोचू शकते. रुजू होताना ₹२ लाखांचा सेवा बंधपत्र (सर्व्हिस बाँड) देखील आवश्यक असेल. ऑनलाइन अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ८ जुलै, २०२६ आहे. शुल्क जमा करण्याची आणि अर्जात बदल करण्याची अंतिम तारीख देखील ८ जुलै, २०२६ आहे.

Web Title: Sbi recruitment 2026 1500 vacancies last date 8 july bank jobs opportunity

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Published On: Jun 18, 2026 | 07:09 PM

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