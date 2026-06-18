Government Jobs :काय सांगता! किमान वेतन थेट 48000? बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी; 1,500 जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू

या भरती मोहिमेअंतर्गत एकूण १,५०० जागा भरल्या जातील. यापैकी ५८८ जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. याव्यतिरिक्त, ओबीसी प्रवर्गासाठी ३९० जागा, एससी प्रवर्गासाठी २३४ जागा, एसटी प्रवर्गासाठी १४४ जागा आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी १४४ जागा राखीव आहेत. या संदर्भात, विविध प्रवर्गांतील तरुणांना मोठ्या संख्येने संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
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कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवीधर झालेले तरुण या भरतीसाठी अर्ज करू शकतात. सध्या अंतिम वर्षात किंवा अंतिम सत्रात असलेले विद्यार्थी देखील अर्ज करू शकतात. तथापि, त्यांना त्यांची पदवी पूर्ण केल्याचा पुरावा सादर करावा लागेल. याचा अर्थ असा की, ज्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले आहे आणि जे शिक्षणाच्या अंतिम टप्प्यात आहेत, ते दोघेही या संधीसाठी पात्र असतील.
अर्ज भरणाऱ्या तरुणांचे वय किमान २१ वर्षे आणि कमाल ३० वर्षे असणे आवश्यक आहे. वयाची गणना १ एप्रिल, २०२६ रोजीच्या तारखेनुसार केली जाईल. ओबीसी, एससी आणि एसटी प्रवर्गातील तरुणांनाही वयामध्ये सवलत मिळेल. शुल्काबाबत, सर्वसाधारण, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी शुल्क ₹७५० आहे. एससी, एसटी आणि दिव्यांग व्यक्तींना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.
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निवड झालेल्या उमेदवारांना ₹४८,४८० इतका सुरुवातीचा मूळ पगार मिळेल. इतर लाभ आणि भत्ते मिळून, वार्षिक पॅकेज अंदाजे ₹२१.९७ लाख पर्यंत पोहोचू शकते. रुजू होताना ₹२ लाखांचा सेवा बंधपत्र (सर्व्हिस बाँड) देखील आवश्यक असेल. ऑनलाइन अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ८ जुलै, २०२६ आहे. शुल्क जमा करण्याची आणि अर्जात बदल करण्याची अंतिम तारीख देखील ८ जुलै, २०२६ आहे.