Fast Charging Power Bank : प्रवासात चार्जिंगची चिंता संपली! 60,000mAh पॉवर बँक ठरतेय टेकप्रेमींची पहिली पसंती

UBON च्या PB-SX501 रिलोड सिरीज पॉवर बँकमध्ये 40,000mAh क्षमतेची बॅटरी आहे. हे 22.5W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते आणि यात पॉवर डिलिव्हरी (PD) व क्विक चार्ज (QC) तंत्रज्ञान आहे, ज्यामुळे स्मार्टफोन, टॅब्लेट आणि इतर उपकरणे अधिक वेगाने चार्ज होतात.
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कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये दोन USB पोर्ट आणि दोन Type-C पोर्ट समाविष्ट आहेत. या पॉवर बँक मध्ये हाय-बीम टॉर्च आणि ॲम्बियंट लाईटची सुविधा आहे, जे सौम्य आणि प्रखर असे दोन्ही प्रकाश मोड देतात. यात बॅटरी चार्जची स्थिती तपासण्यासाठी एक एलईडी डिस्प्ले आणि सहज वाहून नेण्यासाठी एक मजबूत कॅरींग स्ट्रॅप देखील आहे.
ज्या वापरकर्त्यांना आणखी जास्त बॅटरी बॅकअपची आवश्यकता आहे, त्यांच्यासाठी कंपनीने PB-SX701 बंकर सिरीज सादर केली आहे. यात 60,000mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी आहे, जी एकाच चार्जवर अनेक उपकरणे अनेक वेळा चार्ज करू शकते. या मॉडेलमध्ये 22.5W PD आणि QC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखील आहे. याची बॅटरी क्षमता एका सामान्य स्मार्टफोनला शून्यापासून पूर्ण चार्ज करण्यासाठी डझनभरापेक्षा जास्त वेळा पुरेशी आहे.
या पॉवर बँक मध्ये तीन USB पोर्ट आणि दोन Type-C पोर्ट आहेत, ज्यामुळे एकाच वेळी अनेक उपकरणे चार्ज करता येतात. यात हाय-बीम टॉर्च, ॲम्बियंट लाईट, एलईडी बॅटरी डिस्प्ले आणि एक मजबूत कॅरींग स्ट्रॅप यांसारख्या वैशिष्ट्यांचाही समावेश आहे. ही पॉवर बँक लांबच्या प्रवासात, कौटुंबिक सुट्ट्यांमध्ये आणि घराबाहेरील कॅम्पिंगमध्ये खूप उपयुक्त ठरू शकते.
UBON PB-SX501 रिलोड सिरीजची किंमत ₹8,990 आहे, तर PB-SX701 बंकर सिरीज ₹9,990 मध्ये उपलब्ध होईल. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही पॉवर बँक्स लवकरच देशभरातील प्रमुख रिटेल स्टोअर्स आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होतील.
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