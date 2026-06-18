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Fast Charging Power Bank : प्रवासात चार्जिंगची चिंता संपली! 60,000mAh पॉवर बँक ठरतेय टेकप्रेमींची पहिली पसंती

Updated On: Jun 18, 2026 | 06:58 PM IST
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सारांश

Smartphone Accessories : मोठी बॅटरी क्षमता असलेली पॉवर बँक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर 60,000mAh क्षमतेची ही पॉवर बँक तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकते. 'पॉवरहाऊस' म्हणून ओळखली जाणारी ही पॉवर बँक एकाच वेळी संपूर्ण कुटुंबातील अनेक स्मार्टफोन चार्ज करू शकते.

प्रवासात चार्जिंगची चिंता संपली! 60,000mAh पॉवर बँक ठरतेय टेकप्रेमींची पहिली पसंती

प्रवासात चार्जिंगची चिंता संपली! 60,000mAh पॉवर बँक ठरतेय टेकप्रेमींची पहिली पसंती

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विस्तार
  • प्रवासात चार्जिंगची चिंता संपली!
  • 60,000mAh पॉवर बँक ठरतेय टेकप्रेमींची पहिली पसंती
  • PB-SX501 रिलोड सिरीज
Fast Charging Power Bank News Marathi : अनेकदा प्रवासादरम्यान किंवा बराच काळ घरापासून दूर राहत असाल किंवा एकाच वेळी अनेक गॅझेट्स वापरत असाल, तर तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. ॲक्सेसरी आणि कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी UBON ने नवीन उच्च-क्षमतेचे पॉवर बँक्स सादर केले आहेत. कंपनीने PB-SX501 रिलोड सिरीज आणि PB-SX701 बंकर सिरीज हे दोन नवीन पॉवर बँक्स सादर केले आहेत, ज्यामध्ये अनुक्रमे 40,000mAh आणि 60,000mAh क्षमतेच्या मोठ्या बॅटरी आहेत. हे पॉवर बँक्स विशेषतः अशा युजर्संसाठी डिझाइन केले आहेत ज्यांना प्रवास, आउटडोअर ॲडव्हेंचर्स, रोड ट्रिप्स किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत विश्वसनीय पॉवर बॅकअपची आवश्यकता असते.

PB-SX501 रिलोड सिरीज

UBON च्या PB-SX501 रिलोड सिरीज पॉवर बँकमध्ये 40,000mAh क्षमतेची बॅटरी आहे. हे 22.5W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते आणि यात पॉवर डिलिव्हरी (PD) व क्विक चार्ज (QC) तंत्रज्ञान आहे, ज्यामुळे स्मार्टफोन, टॅब्लेट आणि इतर उपकरणे अधिक वेगाने चार्ज होतात.

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कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये दोन USB पोर्ट आणि दोन Type-C पोर्ट समाविष्ट आहेत. या पॉवर बँक मध्ये हाय-बीम टॉर्च आणि ॲम्बियंट लाईटची सुविधा आहे, जे सौम्य आणि प्रखर असे दोन्ही प्रकाश मोड देतात. यात बॅटरी चार्जची स्थिती तपासण्यासाठी एक एलईडी डिस्प्ले आणि सहज वाहून नेण्यासाठी एक मजबूत कॅरींग स्ट्रॅप देखील आहे.

PB-SX701 बंकर सिरीज

ज्या वापरकर्त्यांना आणखी जास्त बॅटरी बॅकअपची आवश्यकता आहे, त्यांच्यासाठी कंपनीने PB-SX701 बंकर सिरीज सादर केली आहे. यात 60,000mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी आहे, जी एकाच चार्जवर अनेक उपकरणे अनेक वेळा चार्ज करू शकते. या मॉडेलमध्ये 22.5W PD आणि QC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखील आहे. याची बॅटरी क्षमता एका सामान्य स्मार्टफोनला शून्यापासून पूर्ण चार्ज करण्यासाठी डझनभरापेक्षा जास्त वेळा पुरेशी आहे.

या पॉवर बँक मध्ये तीन USB पोर्ट आणि दोन Type-C पोर्ट आहेत, ज्यामुळे एकाच वेळी अनेक उपकरणे चार्ज करता येतात. यात हाय-बीम टॉर्च, ॲम्बियंट लाईट, एलईडी बॅटरी डिस्प्ले आणि एक मजबूत कॅरींग स्ट्रॅप यांसारख्या वैशिष्ट्यांचाही समावेश आहे. ही पॉवर बँक लांबच्या प्रवासात, कौटुंबिक सुट्ट्यांमध्ये आणि घराबाहेरील कॅम्पिंगमध्ये खूप उपयुक्त ठरू शकते.

काय आहे किंमत?

UBON PB-SX501 रिलोड सिरीजची किंमत ₹8,990 आहे, तर PB-SX701 बंकर सिरीज ₹9,990 मध्ये उपलब्ध होईल. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही पॉवर बँक्स लवकरच देशभरातील प्रमुख रिटेल स्टोअर्स आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होतील.

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Web Title: 60000mah power bank can charge entire family phones price features details

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Published On: Jun 18, 2026 | 06:58 PM

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