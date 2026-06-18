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विधान परिषद निवडणुकीसाठी राज्यभरात विक्रमी मतदान, नाशिक, भंडाऱ्यात सर्वाधिक 100% मतदान

Updated On: Jun 18, 2026 | 06:39 PM IST
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सारांश

महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीतील 11 जागांसाठी मतदान शांततेत पार पडले. नाशिक आणि भंडारा-गोंदिया मतदारसंघांमध्ये 100 टक्के मतदानाची नोंद झाली असून 22 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे.

विधान परिषद निवडणुकीसाठी राज्यभरात विक्रमी मतदान, नाशिक, भंडाऱ्यात सर्वाधिक 100% मतदान

विधान परिषद निवडणुकीसाठी राज्यभरात विक्रमी मतदान, नाशिक, भंडाऱ्यात सर्वाधिक 100% मतदान

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विस्तार

एकीकडे राज्यात शिवसेना ठाकरे गटाच्या खासदार फुटीवरून गदारोळ झाल्याचे चित्र दिसत असतानाच दुसरीकडे राज्यभरात विधानपरिषद निवडणुकीचे मतदान मोठ्या प्रमाणात पार पडले. राज्यातल्या विधान परिषदेच्या अकरा जागांसाठी आज (गुरुवार, 18 जून) मतदान पार पडले. विधान परिषदेच्या 17 पैकी तब्बल 6 जागांवर महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. या सहा बिनविरोध जागा वगळता राज्यभरात 11 जागांसाठी मतदान पार पडले असून 22 जून रोजी मतमोजणी पार पडणार आहे.

कोणत्या विधानपरिषद मतदारसंघात किती झाले मतदान?

नाशिक विधान परिषदेसाठी 100 टक्के मतदान

परभणी – हिंगोली विधान परिषदेसाठी 99.78 टक्के मतदान

भंडारा – गोंदिया विधान परिषदेसाठी 100 टक्के मतदान

अमरावती विधान परिषदेसाठी 94.68 टक्के मतदान

सोलापूर विधान परिषदेसाठी 99.68 टक्के मतदान

विधानपरिषद निवडणुकीसाठी संभाजीनगर, जालना जिल्ह्यात 98.90 टक्के मतदान

जळगाव विधान परिषदेसाठी 97.78 टक्के मतदान

नागपूर विधान परिषदेसाठी 98.44 टक्के मतदान

धाराशिवलातूरबीड विधान परिषदेसाठी 99.49 टक्के मतदान

सांगलीसातारा विधान परिषदेसाठी 97.89 टक्के मतदान

नांदेड विधान परिषदेसाठी 97.78 टक्के मतदान

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या 6 जागांवर उमेदवार बिनविरोध विजयी

ठाणे विधान परिषद मतदारसंघरवींद्र फाटक (शिवसेना)

यवतमाळ विधान परिषद मतदारसंघदृश्यांत चतुर्वेदी (शिवसेना)

रायगडरत्नागिरीसिंधुदुर्ग विधान परिषद मतदारसंघअनिकेत तटकरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)

पुणे विधान परिषद मतदारसंघविक्रम काकडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)

वर्धागडचिरोलीचंद्रपूर विधान परिषद मतदारसंघअरुण लखानी (भाजप)

अहिल्यानगर विधान परिषद मतदारसंघप्राजक्त तनपुरे (भाजप)

४ वाजता मतदान संपल्यानंतर मतपेट्या या मतमोजणी केंद्रातील स्ट्रॉंग रूमकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. येत्या सोमवारी २२ जून रोजी मतमोजणी होणार आहे.

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Web Title: Vidhan parishad election 2026 voting count

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Published On: Jun 18, 2026 | 06:26 PM

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