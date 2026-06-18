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VPN म्हणजे काय? Telegram युजर्स का सर्च करत आहेत? Google Trends मध्ये अचानक वाढ

Updated On: Jun 18, 2026 | 06:34 PM IST
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सारांश

What is VPN : VPN म्हणजे काय? हे इंटरनेट ट्रॅफिक एनक्रिप्ट करून IP अ‍ॅड्रेस लपवणारे तंत्रज्ञान असून अनेक युजर्स टेलिग्राम ॲक्सेस करण्यासाठी त्याचा वापर करत असल्याचे समोर आले आहे.

VPN म्हणजे काय? Telegram युजर्स का सर्च करत आहेत? Google Trends मध्ये अचानक वाढ
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विस्तार
  • VPN म्हणजे काय?
  • Telegram खरंच VPN वर चालते का?
  • आदेशानंतर गूगल-ॲपल स्टोअर्समधून हटवले टेलिग्राम
नीट-यूजी (NEET-UG) २०२६ च्या पुनर्परीक्षेपूर्वी पेपरफुटीच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने टेलिग्रामविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. २१ जून रोजी होणाऱ्या पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर पेपरफुटी टाळण्यासाठी टेलिग्राम तात्पुरते ब्लॉक करण्यात आले आहे. त्यानंतर देशभरात VPN च्या वापरात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. अनेक वापरकर्ते व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPN) च्या माध्यमातून या ॲपचा वापर करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

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VPN म्हणजे काय?

VPN ला व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क असेही म्हणतात. हे इंटरनेट वापर अधिक सुरक्षित आणि गोपनीय बनवणारे तंत्रज्ञान आहे. हे वापरकर्त्याच्या डिव्हाइस आणि इंटरनेटदरम्यान एक सुरक्षित, एनक्रिप्टेड मार्ग तयार करते. त्यामुळे युजरचा खरा IP अॅड्रेस लपवला जातो आणि डेटा विस्कळीत करते, ज्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीची ऑनलाइन हालचाल सहसा ट्रॅक करता येत नाही. तसेच, यामुळे ही माहिती हॅकर्स, ट्रॅकर्स आणि अगदी तुमच्या इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर (ISP) पासूनही लपवली जाते.

गूगल ट्रेंड्सवर लोकप्रियतेत मोठी वाढ

वृत्तानुसार, गूगल ट्रेंड्सच्या डेटामध्ये ‘टेलिग्रामसाठी व्हीपीएन’ (VPN for Telegram) च्या शोधांमध्ये मोठी वाढ दिसून आली आहे. यावरून लोक टेलिग्रामवरील निर्बंध टाळण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधत असल्याचे स्पष्ट होते. व्हॉयेजर इन्फोसेकचे संचालक जितेन जैन यांनी सांगितले की, केवळ टेलिग्रामवर बंदी घालून पेपरफुटीची समस्या पूर्णपणे संपणार नाही. कारण VPN च्या साहाय्याने वापरकर्ते भारतीय सर्व्हर्सना वगळून परदेशी सर्व्हर्सशी जोडले जाऊ शकतात.

आदेशानंतर गूगल-ॲपल स्टोअर्समधून हटवले टेलिग्राम

पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत गूगल आणि ॲपलला २२ जूनपर्यंत त्यांच्या ॲप स्टोअर्समधून टेलिग्राम हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, स्वतंत्र आदेशाद्वारे टेलिग्रामला ३० जूनपर्यंत भारतातील आधी पोस्ट केलेल्या संदेशांसाठी ‘मेसेज एडिटिंग’ (message-editing feature) सुविधा बंद करण्यास सांगण्यात आले आहे. NEET-UG पुनर्परीक्षा पारदर्शक आणि सुरक्षित वातावरणात पार पडावी, यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत.

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Web Title: What is vpn neet ug 2026 telegram ban vpn usage increase paper leak prevention india

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Published On: Jun 18, 2026 | 06:34 PM

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