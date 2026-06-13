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Government Jobs : नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी सुवर्णसंधी; सेंट्रल बँकेची 4500 पदांसाठी मेगा भरती

Updated On: Jun 13, 2026 | 03:20 PM IST
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सारांश

पदवीधर तरुणांसाठी नोकरीची मोठी संधी उपलब्ध झाली असून सेंट्रल बँकेत तब्बल 4500 पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही सुवर्णसंधी मानली जात आहे. इच्छुक उमेदवारांना अर्ज प्रक्रिया, पात्रता आणि निवड प्रक्रियेबाबतची माहिती अधिकृत अधिसूचनेतून मिळणार आहे.

नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी सुवर्णसंधी; सेंट्रल बँकेची 4500 पदांसाठी मेगा भरती

नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी सुवर्णसंधी; सेंट्रल बँकेची 4500 पदांसाठी मेगा भरती

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विस्तार
  • नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी सुवर्णसंधी
  • सेंट्रल बँकेची 4500 पदांसाठी मेगा भरती
  • कोण अर्ज करू शकतात?
Central Bank Recruitment News Marathi : नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी सुवर्णसंधी असून सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने ४,५०० अप्रेंटिस पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. देशभरातील पात्र आणि इच्छुक उमेदवार बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. ही भरती मोहीम अशा तरुणांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे, ज्यांना बँकिंग क्षेत्रात अनुभव मिळवून आपल्या करिअरची दमदार सुरुवात करायची आहे. अर्ज प्रक्रिया १२ जून २०२६ रोजी सुरू झाली असून, उमेदवार २२ जून २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज भरू शकतात. भरतीसाठीची ऑनलाइन परीक्षा जुलै २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात घेतली जाईल.

४,५०० पदांसाठी भरती

सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या भरती मोहिमेअंतर्गत एकूण ४,५०० अप्रेंटिस पदांसाठी उमेदवारांची निवड केली जाईल. निवड झालेल्या उमेदवारांना बँकिंग कामकाजाचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण मिळेल, ज्यामुळे त्यांना भविष्यात बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात चांगल्या संधी उपलब्ध होतील.

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कोण अर्ज करू शकतात?

अप्रेंटिस पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे भारत सरकारने मान्यता दिलेल्या विद्यापीठातून कोणत्याही विषयातील पदवी असणे आवश्यक आहे. वयोमर्यादेबाबत, उमेदवारांचे वय २० ते २८ वर्षांच्या दरम्यान असावे. त्यांचा जन्म ३१ मे १९९८ पूर्वी किंवा ३१ मे २००६ नंतर झालेला नसावा. शासकीय नियमांनुसार राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना वयोमर्यादेत सवलत दिली जाईल.

निवड प्रक्रिया कशी पार पडेल?

पहिला टप्पा बीएफएसआय एसएससी (BFSI SSC) द्वारे आयोजित ऑनलाइन परीक्षा असेल. परीक्षेत १०० प्रश्न असतील, प्रत्येक प्रश्नाला एक गुण असेल. परीक्षेचा एकूण कालावधी ६० मिनिटांचा आहे. ऑनलाइन परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना स्थानिक भाषेच्या चाचणीसाठी बोलावले जाईल. उमेदवार ज्या राज्यासाठी अर्ज करत आहे, त्या राज्याच्या स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक असेल.

अर्ज शुल्क

सर्वसाधारण, ईडब्ल्यूएस (EWS) आणि ओबीसी (OBC) (पुरुष) उमेदवारांसाठी अर्ज शुल्क ₹९४४ आहे. महिला उमेदवारांसाठी अर्ज शुल्क ₹७०८ आहे. एससी (SC), एसटी (ST), दिव्यांग आणि तृतीयपंथी उमेदवारांना ₹२३६ भरावे लागतील.

अर्ज कसा करावा?

इच्छुक उमेदवारांनी सर्वप्रथम सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी. त्यानंतर, भरती लिंकवर क्लिक करून नवीन अर्जासाठी नोंदणी करावी. सर्व आवश्यक माहिती काळजीपूर्वक भरा, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि विहित शुल्क भरा. अर्ज सादर केल्यानंतर, त्याची एक प्रिंटआउट जपून ठेवा.

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Web Title: Central bank 4500 vacancy for graduate youth job opportunity news marathi

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Published On: Jun 13, 2026 | 03:20 PM

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