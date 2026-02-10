एअर ट्रॅव्हल मॅनेजमेंटमध्ये करियर कसे करावे? ‘या’ प्रक्रिया फॉलो करून मिळवता येईल ट्रॅव्हल मॅनेजमेंट कोर्स

उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त बोर्डातून बारावीचे गुणपत्रिका असणे आवश्यक आहे. उमेदवाराला इयत्ता १२ वी मध्ये एकूण किमान ६०% गुण असणे आवश्यक आहे. एससी/एसटी आणि ओबीसीमधील उमेदवारांना अनिवार्य प्रक्रिया म्हणून कोर्स प्रोग्राममध्ये काही टक्के सूट दिली जाते. कोणत्याही सर्वोच्च विद्यापीठात बीबीए एअर ट्रॅव्हल मॅनेजमेंट कोर्समध्ये प्रवेश घेण्यासाठी, उमेदवारांना प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे तर काही महाविद्यालये देखील गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश देतात.(फोटो सौजन्य – istock)
प्रवेश परीक्षेनंतर समुपदेशनात मिळालेल्या रैंकनुसार संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना जागा वाटप केल्या जातात. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी संबंधित संस्थेत पडताळणी आणि शुल्क भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून प्रवेश घ्यावा लागेल. परीक्षा झाल्यानंतर काही दिवसांनी, त्याचा निकाल जाहीर केला जातो, त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या वेबसाइट्स आणि सोशल मीडिया हँडलची नियमितपणे तपासणी करून स्वतःला अपडेट ठेवले पाहिजे.
पायरी मुलाखत आणि नावनोंदणी जे विद्यार्थी प्रवेश परीक्षेत पात्र ठरतील त्यांना विद्यापीठातर्फे मुलाखतीसाठी हजर राहण्यास सांगितले जाईल – एकतर ऑनलाइन (स्काईप, गुगल मीट, झूम) ऑफलाइन विद्याथ्यर्थ्यांना विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये बोलावून.दरम्यान, इतर सर्व पात्रता निकषांची तपासणी केली जाते आणि जर विद्यार्थ्यांनी मुलाखतीत चांगली कामगिरी केली तर त्यांना हवाई प्रवास व्यवस्थापनात बीबीएचा अभ्यास करण्यासाठी प्रवेश दिला जातो.
बॅचलर ऑफ बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) इन एअर ट्रॅव्हल मैनेजमेंट हा तीन वर्षांचा पूर्णवेळ पदवीपूर्व स्तरावरील अभ्यासक्रम आहे जो ६ सेमिस्टरमध्ये विभागलेला आहे. या अभ्यासक्रमादरम्यान, विद्यार्थ्यांना विमान वाहतूक उद्योगाशी संबंधित सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक ज्ञान दिले जाते.