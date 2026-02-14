Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Jhamkhed Crime Three Men Kill One Man In Anger Over Information That His Daughter Was Kidnapped

Jhamkhed Crime: मुलगी पळवून नेल्याची माहिती दिल्याच्या रागातून तिघांकडून एकाची हत्या

नगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यात मुलगी पळवून नेल्याची माहिती दिल्याच्या रागातून तिघांनी तुकाराम काळे यांच्यावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला करून हत्या केली. एका आरोपीला अटक झाली असून दोन जण फरार आहेत; पोलिस तपास सुरू आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 03:53 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • जामखेड तालुक्यात तुकाराम सूर्यभान काळे (५०) यांची हत्या
  • मुलगी पळवून नेल्याची माहिती दिल्याच्या रागातून मारहाण
  • चाकू व काठ्यांनी हल्ला; रुग्णालयात मृत घोषित
नगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यात घडलेल्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. एका मुलाने मुलीला पळवून नेल. या घटनेची खबरबात कोणालाही नव्हती. मुलीच्या आईला ही याची काही कल्पना नव्हती. मात्र मुलीला पळवून नेल आहे. याची कल्पना मुलीच्या आईला का दिली? म्हणून तीन जणांनी मिळून काठी आणि इतर शस्त्रांनी मारहाण करत खून केल्याची घटना घडली आहे. तुकाराम सूर्यभान काळे ( वय वर्ष ५० ) अस मृत व्यक्तीच नाव आहे. हा मृत व्यक्ती फक्रबाद गावचा रहिवाशी आहे. तीन जणांनी मिळून काळे यांना मारहाण केली आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला आहे.

आरोपीच्या भावानी नेल होत मुलीला पळवून

तीन जणांनी मारहाण केली होती. त्यांच्या भावाने एका मुलीला पळवून नेल होत. त्याचा राग त्यांनी मनात ठेवला आणि आईला का सांगितलं म्हणून चाकूने मारहाण करण्यात आली. काठीने मारहाण केली आणि त्यात सूर्यभान काळे हे गंभीर जखमी झाले होते. या प्रकरणात पोलिसांनी वैभव काळे याला अटक केली आहे. आणखी दोन आरोपांचा या प्रकरणात शोध घेतला जात आहे. या प्रकरणात तुकाराम काळे यांच्या मुलाने पोलिसांत तक्रार दिली आहे. पोलिस फिर्यादीनुसार किरकोळ भांडणातून खून झाल्याची घटना घडली आहे. अस नमूद करण्यात आल आहे. मात्र घटना घडली ती मात्र भयंकर होती. कारण आधी घरी आले त्यांना धमकी देण्यात आली आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांचा खून करण्यात आला आहे.

Pandharpur Crime: पंढरपुरातील मायलेकाच्या दुहेरी हत्येचा अखेर उलगडा; 8 महिन्यांनंतर आरोपी गजाआड

आरोपी घरी आले धमकी दिली तुम्हाला सोडणार नाही

१२ तारखेला आरोपी सागर काळे, वैभव काळे हे तुकाराम काळे यांच्या घरी आले होते. घरी येवून तुम्ही आमचा भाऊ ज्ञानेश्वर काळे याने कमल पिंपळे यांची मुलगी पळवून नेली आहे. हे तुम्ही त्यांना का सांगितलं म्हणून धमकी दिली आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही अस सांगण्यात आल. मात्र दुसऱ्या दिवशी १३ फेब्रुवारीला घराच्या जवळ येवून त्यांनी चाकू आणि धारदार शस्त्राने त्यांचा खुन केला. तुकाराम काळे हे बेशुद्ध पडले तेव्हा मात्र आरोपीने तिथून पळ काढला. जेव्हा काळे यांना खाजगी रुग्णालयात भरती करण्यात आल तेव्हा मात्र डॉक्टरांनी त्यांना उपचारापूर्वी मृत घोषित केल आहे.

Delhi Crime: व्हॅलेंटाईन्सपूर्वी धक्का! हॉटेलमध्ये प्रेमीयुगुलात वाद; रागाच्या भरात तरुणीची चौथ्या मजल्यावरून मारली उडी

या प्रकरणात जामखेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. वैभव काळे या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. मात्र आणखी दोन आरोपी अजून फरार आहेत. त्यांचा शोध हा जामखेड पोलीसांकडून घेतला जात आहे. पुढील घटनेचा तपास हा दशरथ काळे हे करत आहेत. मात्र या घटनेने जामखेड तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. दुसऱ्याची मुलगी पळवून नेली हे सांगण त्यांच्या जीवावर बेतल आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यात.

  • Que: खून का करण्यात आला?

    Ans: मुलगी पळवून नेल्याची माहिती मुलीच्या आईला दिल्याच्या रागातून हल्ला झाला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: एका आरोपीला अटक करण्यात आली असून दोन आरोपींचा शोध सुरू आहे.

Web Title: Jhamkhed crime three men kill one man in anger over information that his daughter was kidnapped

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 03:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Delhi Crime: व्हॅलेंटाईन्सपूर्वी धक्का! हॉटेलमध्ये प्रेमीयुगुलात वाद; रागाच्या भरात तरुणीची चौथ्या मजल्यावरून मारली उडी
1

Delhi Crime: व्हॅलेंटाईन्सपूर्वी धक्का! हॉटेलमध्ये प्रेमीयुगुलात वाद; रागाच्या भरात तरुणीची चौथ्या मजल्यावरून मारली उडी

Pandharpur Crime: पंढरपुरातील मायलेकाच्या दुहेरी हत्येचा अखेर उलगडा; 8 महिन्यांनंतर आरोपी गजाआड
2

Pandharpur Crime: पंढरपुरातील मायलेकाच्या दुहेरी हत्येचा अखेर उलगडा; 8 महिन्यांनंतर आरोपी गजाआड

Pune Crime: वैष्णवी हगवणे प्रकरणात अखेर सहा जण अडकणार! आरोप झाले निश्चित
3

Pune Crime: वैष्णवी हगवणे प्रकरणात अखेर सहा जण अडकणार! आरोप झाले निश्चित

Kolhapur Crime: पैशांच्या वादातून संताप अनावर; दगडी वरवंट्याने माजी सैनिक वडिलांची मुलानेच केली हत्या
4

Kolhapur Crime: पैशांच्या वादातून संताप अनावर; दगडी वरवंट्याने माजी सैनिक वडिलांची मुलानेच केली हत्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jhamkhed Crime: मुलगी पळवून नेल्याची माहिती दिल्याच्या रागातून तिघांकडून एकाची हत्या

Jhamkhed Crime: मुलगी पळवून नेल्याची माहिती दिल्याच्या रागातून तिघांकडून एकाची हत्या

Feb 14, 2026 | 03:53 PM
बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचाराचा भडका! निवडणुका जिंकताच BNP विद्यार्थ्यांचा तांडव; हॉस्टेलमध्ये घुसून धुमाकूळ

बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचाराचा भडका! निवडणुका जिंकताच BNP विद्यार्थ्यांचा तांडव; हॉस्टेलमध्ये घुसून धुमाकूळ

Feb 14, 2026 | 03:49 PM
संजय महाकाळकर यांचा मनपावर हल्लाबोल; ‘सात वर्षांत नागपूरची दूरवस्था’, श्वेतपत्रिकेची मागणी

संजय महाकाळकर यांचा मनपावर हल्लाबोल; ‘सात वर्षांत नागपूरची दूरवस्था’, श्वेतपत्रिकेची मागणी

Feb 14, 2026 | 03:47 PM
Panchak 2026: फेब्रुवारीत पंचक कधीपासून सुरू होत आहे? या काळात कोणती कामे करू नये, जाणून घ्या

Panchak 2026: फेब्रुवारीत पंचक कधीपासून सुरू होत आहे? या काळात कोणती कामे करू नये, जाणून घ्या

Feb 14, 2026 | 03:40 PM
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM
केसांमध्ये गजरा माळण्याचे ‘हे’ सुंदर आणि आकर्षक प्रकार, कोणत्याही साडीवर दिसतील उठावदार

केसांमध्ये गजरा माळण्याचे ‘हे’ सुंदर आणि आकर्षक प्रकार, कोणत्याही साडीवर दिसतील उठावदार

Feb 14, 2026 | 03:30 PM
CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

CHIPLUN : कवी साहित्यिकांचा कसा आहे व्हॅलेंटाईन डे

Feb 14, 2026 | 03:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM