Jhamkhed Crime: मुलगी पळवून नेल्याची माहिती दिल्याच्या रागातून तिघांकडून एकाची हत्या

आरोपीच्या भावानी नेल होत मुलीला पळवून
तीन जणांनी मारहाण केली होती. त्यांच्या भावाने एका मुलीला पळवून नेल होत. त्याचा राग त्यांनी मनात ठेवला आणि आईला का सांगितलं म्हणून चाकूने मारहाण करण्यात आली. काठीने मारहाण केली आणि त्यात सूर्यभान काळे हे गंभीर जखमी झाले होते. या प्रकरणात पोलिसांनी वैभव काळे याला अटक केली आहे. आणखी दोन आरोपांचा या प्रकरणात शोध घेतला जात आहे. या प्रकरणात तुकाराम काळे यांच्या मुलाने पोलिसांत तक्रार दिली आहे. पोलिस फिर्यादीनुसार किरकोळ भांडणातून खून झाल्याची घटना घडली आहे. अस नमूद करण्यात आल आहे. मात्र घटना घडली ती मात्र भयंकर होती. कारण आधी घरी आले त्यांना धमकी देण्यात आली आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांचा खून करण्यात आला आहे.
आरोपी घरी आले धमकी दिली तुम्हाला सोडणार नाही
१२ तारखेला आरोपी सागर काळे, वैभव काळे हे तुकाराम काळे यांच्या घरी आले होते. घरी येवून तुम्ही आमचा भाऊ ज्ञानेश्वर काळे याने कमल पिंपळे यांची मुलगी पळवून नेली आहे. हे तुम्ही त्यांना का सांगितलं म्हणून धमकी दिली आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही अस सांगण्यात आल. मात्र दुसऱ्या दिवशी १३ फेब्रुवारीला घराच्या जवळ येवून त्यांनी चाकू आणि धारदार शस्त्राने त्यांचा खुन केला. तुकाराम काळे हे बेशुद्ध पडले तेव्हा मात्र आरोपीने तिथून पळ काढला. जेव्हा काळे यांना खाजगी रुग्णालयात भरती करण्यात आल तेव्हा मात्र डॉक्टरांनी त्यांना उपचारापूर्वी मृत घोषित केल आहे.
या प्रकरणात जामखेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. वैभव काळे या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. मात्र आणखी दोन आरोपी अजून फरार आहेत. त्यांचा शोध हा जामखेड पोलीसांकडून घेतला जात आहे. पुढील घटनेचा तपास हा दशरथ काळे हे करत आहेत. मात्र या घटनेने जामखेड तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. दुसऱ्याची मुलगी पळवून नेली हे सांगण त्यांच्या जीवावर बेतल आहे.
Ans: नगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यात.
Ans: मुलगी पळवून नेल्याची माहिती मुलीच्या आईला दिल्याच्या रागातून हल्ला झाला.
Ans: एका आरोपीला अटक करण्यात आली असून दोन आरोपींचा शोध सुरू आहे.