बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचाराचा भडका! निवडणुका जिंकताच BNP विद्यार्थ्यांचा तांडव; हॉस्टेलमध्ये घुसून धुमाकूळ

शेख हसीनाच्या अडचणी वाढल्या! विजयानंतर BNP चा डाव; भारताकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी
ढाकाच्या मीडियानुसाप, ढाका विद्यापीठ, राजशाही विद्यापीठा आणि जहांगीर विद्यापीठांसारख्या अनेक प्रमुख शैक्षणिक संस्थांमध्ये बांगलादेश नॅशनल पार्टीच्या विद्यार्थी संघटनेने धुनाकूळ घातल्याचा आरोप आहे. कार्यकर्त्यांनी वस्तिगृहात घुसून विरोधी समर्थक विद्यार्थ्यांना बाहेर काढले आहे. मुख्य करुन जमात-ए-इस्लामीशी संबंधित विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यात आले आहे. केवळ बीएनपी समर्थकांना विद्यापीठात प्रवेश दिली जाईल असे म्हटले आहे.
परंतु बीएनपीने हे सर्व आरोप फेटाळले असून हे केवळ सुरक्षा आणि सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. जमात-ए-इस्लामीच्या विद्यार्थी संघटनेने या कारवाईला फॅसिस्ट चाल संबोधले असून मोठ्या प्रमाणात निदर्शनांचा इशारा दिला आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, आतापर्यंत १० हून अदिक विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. अनेक ठिकाणी पोलिसांशी देखील संघर्ष सुरु आहे. दरम्यान निवडणुकीनंतर वाढत्या हिंसाचाराबद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
बांगलादेश नॅशनल पार्टीने आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी १३ व्या संसदीय निवडणुकांमध्ये प्रचंड बहुमत मिळवले आहे. BNP ने ३०० सदस्यांच्या संसदेत २१० जागा मिळवल्या आहेत. नवी संसदेत निवडणू आलेल्या खासदारांचा शपथविधी रविवारी (१५ फेब्रुवारी) पार पडणार आहे. तर १६ किंवा १७ तारखेला तारिक रहमान पंतप्रधान म्हणून शपथ घेण्याची शक्यता आहे. संध्याकाळी शपथविधीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे.
🚨 Big #Breaking Turbulent Dhaka University. Leaders and activists of Chhatra Dal, the student wing of the BNP, are taking control of the residential Halls at the University of Dhaka, expelling Shibir and NCP activists from the campus. This was widely expected and inevitable. pic.twitter.com/H5fR2lVqbd — Toofani 🇧🇩 (@Ekattor_71) February 13, 2026
