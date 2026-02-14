Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचाराचा भडका! निवडणुका जिंकताच BNP विद्यार्थ्यांचा तांडव; हॉस्टेलमध्ये घुसून धुमाकूळ

Bangladesh Violence : बांगलादेशात संसदीय निवडणुकीत BNP पक्षाचा मोठा विजय झाला आहे. दरम्यान या विजयानंतर पुन्हा एकदा देशात हिंसाचार भडकला असून BNP च्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठावर ताबा घेतल्याचा आरोप आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 03:49 PM
Bangladesh Violence after BNP Election Victory

बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचाराचा भडका! निवडणुका जिंकताच BNP विद्यार्थ्यांचा तांडव; हॉस्टेलमध्ये घुसून धुमाकूळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • विजयानंतर BNP च्या विद्यार्थ्यांचा तांडव
  • विद्यापीठात घुसून गोंधळ
  • परिसर ताब्यात घेत वसतिगृहात तोडफोड
Bangladesh Post Election Unrest : ढाका : बांगलादेशात (Bangladesh) पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. १३ व्या संसदीय निवडणुकीतील विजयानंतर बीएनपीच्या विद्यार्थी संघटनेने अनेक प्रमुख विद्यापीठांमध्ये गोंधळ घातला आहे. कॅम्पस आणि हॉस्टेलवर ताबा घेतला असून विरोधी समर्थकांना बाहेर काढले जात असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. यामुळे पुन्हा एकदा बांगलादेशात हिंसाचाराची (Bangladesh Violence) आग धगधगू लागली आहे.

शेख हसीनाच्या अडचणी वाढल्या! विजयानंतर BNP चा डाव; भारताकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी

विद्यापीठांमध्ये दहशतीचे वातावरण

ढाकाच्या मीडियानुसाप, ढाका विद्यापीठ, राजशाही विद्यापीठा आणि जहांगीर विद्यापीठांसारख्या अनेक प्रमुख शैक्षणिक संस्थांमध्ये बांगलादेश नॅशनल पार्टीच्या विद्यार्थी संघटनेने धुनाकूळ घातल्याचा आरोप आहे. कार्यकर्त्यांनी वस्तिगृहात घुसून विरोधी समर्थक विद्यार्थ्यांना बाहेर काढले आहे. मुख्य करुन जमात-ए-इस्लामीशी संबंधित विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यात आले आहे. केवळ बीएनपी समर्थकांना विद्यापीठात प्रवेश दिली जाईल असे म्हटले आहे.

परंतु बीएनपीने हे सर्व आरोप फेटाळले असून हे केवळ सुरक्षा आणि सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. जमात-ए-इस्लामीच्या विद्यार्थी संघटनेने या कारवाईला फॅसिस्ट चाल संबोधले असून मोठ्या प्रमाणात निदर्शनांचा इशारा दिला आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, आतापर्यंत १० हून अदिक विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. अनेक ठिकाणी पोलिसांशी देखील संघर्ष सुरु आहे. दरम्यान निवडणुकीनंतर वाढत्या हिंसाचाराबद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे.

BNP चा विजय

बांगलादेश नॅशनल पार्टीने आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी १३ व्या संसदीय निवडणुकांमध्ये प्रचंड बहुमत मिळवले आहे. BNP ने ३०० सदस्यांच्या संसदेत २१० जागा मिळवल्या आहेत. नवी संसदेत निवडणू आलेल्या खासदारांचा शपथविधी रविवारी (१५ फेब्रुवारी) पार पडणार आहे. तर १६ किंवा १७ तारखेला तारिक रहमान पंतप्रधान म्हणून शपथ घेण्याची शक्यता आहे. संध्याकाळी शपथविधीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे.


बांगलादेशात हसीना युगाचा अंत…! नवे पंतप्रधान होणार Tarique Rahman; ‘या’ दिवशी होणार शपविधी सोहळा

Frequently Asked Questions

  • Que: बांगलादेशात निवडणुकीनंतर हिंसाचाराची परिस्थिती काय आहे?

    Ans: बांगलादेशच्या संसदीय निवडणुकीत बीएनपीला विजय मिळाल्यानंतर त्यांच्या विद्यार्थी संघटनेने विद्यापीठांवर ताबा घेतल्याचा आरोप आहे. विद्याठाच्या कॅम्पस आणि हॉस्टेलमध्ये बीएनपीच्या विद्यार्थ्यांनी गोंधळ घातला असल्याचे म्हटले जात आहे. विद्यार्थ्यांना जबरदस्तीने बाहेर काढले जात आहे.

  • Que: बांगलादेशच्या कोणत्या विद्यापीठांमध्ये हिंसाचार उफळला आहे?

    Ans: बांगलादेशच्या ढाका युनिव्हर्सिटी, राजेशाही युनिव्हर्सिटी, जहांगीर या प्रमुख संस्थांमध्ये हिंसाचार उफळला आहे.

  • Que: या हिंचारामुळे विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम झाला आहे?

    Ans: बीएनपीच्या विद्यार्थी संघटनेच्या हिंसाराचामुळे अनेक विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. तसेच कॅम्पसमध्ये गोंधळाचे वातावरण झाले आहे. विद्यार्थ्यांनी परीक्षा स्थगित करण्याची मागणी केली आहे.

Published On: Feb 14, 2026 | 03:49 PM

