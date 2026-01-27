Mumbai Crime: वाद सोडवायला गेला, पण जीव गमावला! भिवंडीत कौटुंबिक वादातून रक्तरंजित हत्या; तिघे ताब्यात

पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; उद्योजक दाम्पत्याचा मृत्यू, कारमधील एअरबॅग उघडूनही…
काय घडलं नेमकं?
मृतकाचे नाव दिलशाद शाह यांची मावस बहीण आणि तिच्या पेटीमध्ये कौटुंबिक वाद सुरु होता. हा वाद शांत करण्यासाठी दिलशाद शहा मध्यस्थी करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी मावस बहिणीला घरी आणले. याचा राग मनात धरून मावस बहिणीच्या पतीचे भाऊ आरोपी आसिफ अब्दुलहकीम शहा, अलिहसन अब्दुलहकीम शहा आणि मुजफ्फर अब्दुलहकीम शहा यांनी संगनमत करून दिलशाद शहा यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला केला. त्यात ते गंभीर जखमी झाले. जखमी अवस्थेत दिलशाद शहा याला उपचारासाठी भिवंडीतील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
कौटुंबिक वादातूनच ही हत्या करण्यात आल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणी शांतीनगर पोलिसांनी तिघांविरोधात खूनाचा गुन्हा दाखल केला असून शांतीनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहे.
भांडुपमध्ये रक्तरंजित हल्ला,भररस्त्यात 29 वार करत कुख्यात गुंडाला संपवलं; परिसरात भीती
मुंबईच्या मालाड रेल्वे स्टेशनवर एका प्रवाशाची हत्या झाली. या घटनेला २४ तास उलटले नाही तर भांडुप परिसरात आणखी एका तरुणांची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली आहे. तब्बल २९ वार तरुणाच्या अंगावर करण्यात आले. या सलग दोन घटनांमुळे मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तब्बल २९ वेळा वार
भांडुप परिसरात राहणाऱ्या शंकरप्रसाद यादव ऊर्फ कल्ली या कुख्यात गुंडावर अज्ञात हल्लेखोरांनी जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. हल्लेखोरांनी शंकरावर अत्यंत क्रूरपणे तब्बल 29 वेळा धारदार शस्त्राने वार केले. हल्ल्याची तीव्रता इतकी भीषण होती की, शंकर रक्ताच्या थारोळ्यात जागीच कोसळला. घटनेनंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी जखमी शंकरला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, शरीरावर खोलवर झालेल्या जखमा आणि झालेल्या अतिरक्तस्रावामुळे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
Ans: भिवंडीतील न्यू आझादनगर, शांतीनगर परिसरात.
Ans: नवरा-बायकोचा वाद मिटवण्यासाठी ते मध्यस्थी करत होते, याच रागातून हल्ला झाला.
Ans: आसिफ शहा, अलिहसन शहा आणि मुजफ्फर शहा – तिघेही नातेवाईक.