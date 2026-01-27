Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Mumbai Crime He Went To Resolve A Dispute But Lost His Life Bloody Murder In Bhiwandi Over A Family Dispute Three Arrested

Mumbai Crime: वाद सोडवायला गेला, पण जीव गमावला! भिवंडीत कौटुंबिक वादातून रक्तरंजित हत्या; तिघे ताब्यात

भिवंडीतील न्यू आझादनगरमध्ये नवरा-बायकोचा वाद मिटवण्यासाठी गेलेल्या दिलशाद शाह यांच्यावर नातेवाईकांनी धारदार शस्त्राने हल्ला केला. गंभीर जखमी दिलशाद यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तिघे आरोपी ताब्यात.

Updated On: Jan 27, 2026 | 08:33 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • नवरा-बायकोचा वाद शांत करण्यासाठी दिलशाद शाह गेले होते मध्यस्थीला
  • नातेवाईकांनी संगनमत करून धारदार शस्त्राने हल्ला केला
  • उपचारादरम्यान मृत्यू; तिघांविरोधात खूनाचा गुन्हा दाखल
मुंबई: भिवंडी येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. नवरा-बायकोच्या भांडणात मध्यस्थी करण्यासाठी गेलेल्या एका तरुणाची हत्या झाल्याचे समोर आले आहे. ही घटना भिवंडी येथील न्यू आझाद नगर शांतीनगर परिसरात घडली. घरगुती वाद शांत करण्याच्या प्रयत्नात तिघांनी संगनमत करून धारधार शास्त्राने हल्ला केल्याने तरुण गंभीर जखमी झाला होता. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होत. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी तिघांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तिघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. आरोपी व मृतक हे परस्पर नातेवाईक असल्याची माहिती समोर आली आहे.

पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; उद्योजक दाम्पत्याचा मृत्यू, कारमधील एअरबॅग उघडूनही…

काय घडलं नेमकं?

मृतकाचे नाव दिलशाद शाह यांची मावस बहीण आणि तिच्या पेटीमध्ये कौटुंबिक वाद सुरु होता. हा वाद शांत करण्यासाठी दिलशाद शहा मध्यस्थी करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी मावस बहिणीला घरी आणले. याचा राग मनात धरून मावस बहिणीच्या पतीचे भाऊ आरोपी आसिफ अब्दुलहकीम शहा, अलिहसन अब्दुलहकीम शहा आणि मुजफ्फर अब्दुलहकीम शहा यांनी संगनमत करून दिलशाद शहा यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला केला. त्यात ते गंभीर जखमी झाले. जखमी अवस्थेत दिलशाद शहा याला उपचारासाठी भिवंडीतील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

कौटुंबिक वादातूनच ही हत्या करण्यात आल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणी शांतीनगर पोलिसांनी तिघांविरोधात खूनाचा गुन्हा दाखल केला असून शांतीनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहे.

भांडुपमध्ये रक्तरंजित हल्ला,भररस्त्यात 29 वार करत कुख्यात गुंडाला संपवलं; परिसरात भीती

मुंबईच्या मालाड रेल्वे स्टेशनवर एका प्रवाशाची हत्या झाली. या घटनेला २४ तास उलटले नाही तर भांडुप परिसरात आणखी एका तरुणांची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली आहे. तब्बल २९ वार तरुणाच्या अंगावर करण्यात आले. या सलग दोन घटनांमुळे मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

तब्बल २९ वेळा वार

भांडुप परिसरात राहणाऱ्या शंकरप्रसाद यादव ऊर्फ कल्ली या कुख्यात गुंडावर अज्ञात हल्लेखोरांनी जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. हल्लेखोरांनी शंकरावर अत्यंत क्रूरपणे तब्बल 29 वेळा धारदार शस्त्राने वार केले. हल्ल्याची तीव्रता इतकी भीषण होती की, शंकर रक्ताच्या थारोळ्यात जागीच कोसळला. घटनेनंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी जखमी शंकरला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, शरीरावर खोलवर झालेल्या जखमा आणि झालेल्या अतिरक्तस्रावामुळे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

पत्नीचा वैयक्तिक निर्वाह भत्त्याचा दावा फेटाळला; पुणे कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: भिवंडीतील न्यू आझादनगर, शांतीनगर परिसरात.

  • Que: दिलशाद शाह यांच्यावर हल्ला का करण्यात आला?

    Ans: नवरा-बायकोचा वाद मिटवण्यासाठी ते मध्यस्थी करत होते, याच रागातून हल्ला झाला.

  • Que: आरोपी कोण आहेत?

    Ans: आसिफ शहा, अलिहसन शहा आणि मुजफ्फर शहा – तिघेही नातेवाईक.

Web Title: Mumbai crime he went to resolve a dispute but lost his life bloody murder in bhiwandi over a family dispute three arrested

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 08:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळवण्यासाठी पतीने केली फसवणूक, दुसऱ्या महिलेला बोलवलं अन्…
1

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळवण्यासाठी पतीने केली फसवणूक, दुसऱ्या महिलेला बोलवलं अन्…

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती
2

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

कष्टकऱ्यांचे ‘लाल वादळ’ मुंबईच्या दिशेने, किसान सभेचा मंत्रालयाला घेराव घालण्याचा इशारा; २ फेब्रुवारीला मुंबईत धडकणार
3

कष्टकऱ्यांचे ‘लाल वादळ’ मुंबईच्या दिशेने, किसान सभेचा मंत्रालयाला घेराव घालण्याचा इशारा; २ फेब्रुवारीला मुंबईत धडकणार

Bihar Crime: नवऱ्याशी भांडणानंतर घर सोडले, बिहारची महिला बंगालच्या रेड लाईट एरियात विकली; कस्टमरमुळे सुटका
4

Bihar Crime: नवऱ्याशी भांडणानंतर घर सोडले, बिहारची महिला बंगालच्या रेड लाईट एरियात विकली; कस्टमरमुळे सुटका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Crime: वाद सोडवायला गेला, पण जीव गमावला! भिवंडीत कौटुंबिक वादातून रक्तरंजित हत्या; तिघे ताब्यात

Mumbai Crime: वाद सोडवायला गेला, पण जीव गमावला! भिवंडीत कौटुंबिक वादातून रक्तरंजित हत्या; तिघे ताब्यात

Jan 27, 2026 | 08:33 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर गगनाला भिडले, चांदीही चमकली! वाचा तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर गगनाला भिडले, चांदीही चमकली! वाचा तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Jan 27, 2026 | 08:26 AM
T20 World Cup 2026 साठी स्कॉटलंडने केला संघ जाहीर, पाकिस्तानी वंशाच्या वादळी गोलंदाजाला मिळाली जागा

T20 World Cup 2026 साठी स्कॉटलंडने केला संघ जाहीर, पाकिस्तानी वंशाच्या वादळी गोलंदाजाला मिळाली जागा

Jan 27, 2026 | 08:22 AM
पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; उद्योजक दाम्पत्याचा मृत्यू, कारमधील एअरबॅग उघडूनही…

पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; उद्योजक दाम्पत्याचा मृत्यू, कारमधील एअरबॅग उघडूनही…

Jan 27, 2026 | 08:18 AM
साध्या जेवणाला येईल चटपटीत चव! ताज्या गाजरांपासून बनवा चमचमीत लोणचे, नोट करून घ्या रेसिपी

साध्या जेवणाला येईल चटपटीत चव! ताज्या गाजरांपासून बनवा चमचमीत लोणचे, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 27, 2026 | 08:00 AM
समृद्धी महामार्गावरून जाताय? तर थांबा ! ‘हा’ मार्ग वाहतुकीसाठी राहणार पाच दिवस बंद

समृद्धी महामार्गावरून जाताय? तर थांबा ! ‘हा’ मार्ग वाहतुकीसाठी राहणार पाच दिवस बंद

Jan 27, 2026 | 08:00 AM
ऐन जानेवारी महिन्यात हवामान विभागाकडून पावसाचा इशारा; अनेक शाळा बंद, ऑरेंज अलर्टही जारी…

ऐन जानेवारी महिन्यात हवामान विभागाकडून पावसाचा इशारा; अनेक शाळा बंद, ऑरेंज अलर्टही जारी…

Jan 27, 2026 | 07:21 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM