जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी; मावळात ३७ जणांनी घेतली माघार

जिल्हा परिषदेचे पाच गट व पंचायत समितीचे दहा गणांसाठी सुरुवातीला एकूण १०४ उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. शेवटच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्यात आल्याची माहिती निवडणूक अधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी दिली.

Updated On: Jan 27, 2026 | 06:55 PM
Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections in Maval, 37 candidates withdrew their nominations

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत मावळात ३७ जणांनी माघार घेतली (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

Maval Political News : वडगाव मावळ :  मावळ तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याचा शेवटचा दिवस मंगळवार (दि. २७) होता. या दिवशी जिल्हा परिषदेसाठी १४ तर पंचायत समितीसाठी २३ उमेदवारांनी आपले अर्ज माघारी घेतले. त्यामुळे एकूण ३७ उमेदवारांनी रिंगणातून माघार घेतली आहे. जिल्हा परिषदेचे पाच गट व पंचायत समितीचे दहा गणांसाठी सुरुवातीला एकूण १०४ उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. छाननी प्रक्रियेत ७७ अर्ज वैध ठरले होते. त्यानंतर शेवटच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्यात आल्याची माहिती निवडणूक अधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी दिली.

सध्याच्या स्थितीत मावळ तालुक्यात फक्त तीन अपक्ष उमेदवार रिंगणात शिल्लक राहिले आहेत. बहुतेक ठिकाणी प्रमुख पक्षांमध्येच थेट लढती होत असून, कुसगाव बुद्रुक–काले गटात मात्र चौरंगी लढतीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या गटाकडे सर्वच पक्षांचे लक्ष लागले आहे.

हे देखील वाचा : Chitra Wagh on Anjali Bharti : बुद्धीची कीव करावी तितकी कमी…! अमृता फडणवीसांवर टीका करणाऱ्या गायिकेवर चित्रा वाघ संतापल्या

मावळ तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव अधिक असल्याने या निवडणुकीत प्रामुख्याने भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यात थेट लढत होत आहे. मात्र काही ठिकाणी शरद पवार गटाकडून उमेदवार देण्यात आल्यामुळे त्या ठिकाणी मतविभाजन होण्याची शक्यता असून, त्याचा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)च्या उमेदवारांना बसू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

हे देखील वाचा : Anjali bharati on Amruta Fadnavis : गायिका अंजली भारती जीभ घसरली; अमृता फडणवीसांबाबत केले आक्षेपार्ह विधान
 
       जिल्हा परिषद निवडणूक – माघार घेतलेले उमेदवार

गट क्रमांक २९ – टाकवे

  • उमाकांत दत्तू मदगे
  • भाऊ काशिनाथ मोरमारे
  • ऋषिकेश मधुकर गंभीरे

    गट क्रमांक ३० – इंदुरी
  • दाभाडे स्वाती विक्रम
  • भागवत भाग्यश्री सौरभ
गट क्रमांक ३१ – खडकळे
  • कविता रमेश ओव्हाळ
  • अगरवाल विद्या मुकेश
गट क्रमांक ३२ – कुसगाव
  • ज्ञानेश्वर पांडुरंग दळवी
  • राऊत राजश्री संतोष
  • दहिभाते उमेश दत्तात्रय
गट क्रमांक ३३ – सोमाटणे
  • निकिता अक्षय राक्षे
  • राक्षे रेणुका दिलीप
  • मुल्हे मोनिका प्रवीण
  • अनिता सचिन घोटकुळे

    पंचायत समिती निवडणूक – माघार घेतलेले उमेदवार

गट क्रमांक ५७ – टाकवे
  • वर्षा अमोल भोईरकर
  • गट क्रमांक ५८ – नाणे
    निरंक
गट क्रमांक ५९ – वराळे
  • अतुल काळूराम मराठे
  • संतोष भगवंत जांभुळकर
  • दत्तात्रय जयवंत पडवळ
  • चंद्रकांत तुकाराम ओव्हाळ
  • विजय चंद्रकांत शिंदे
गट क्रमांक ६० – इंदुरी
  • घोजगे रमेश सखाराम
  • शेलार प्रताप तुकाराम
  • अनिकेत नंदकुमार शिंदे
गट क्रमांक ६१ – खडकांचे
  • गायकवाड सुभाष प्रकाश
  • विजय सुरेश गायकवाड
गट क्रमांक ६२ – कार्ला
  • नीता पंकज खोले
  • येवले शुभांगी सचिन
    गट क्रमांक ६३ – कुसगाव बुद्रुक
  • लोहार मुरलीधर राघू
  • चव्हाण सुरेश शंकर

गट क्रमांक ६४ – काले

  • सविता साधू मोहोळ
  • ठाकर मनीषा ज्ञानेश्वर
गट क्रमांक ६५ – सोमाटणे
  • सुभाष लक्ष्मण धामणकर
  • कारके हर्षदा साहेबराव
  • बोडके विक्रम जनार्दन
  • अजिंक्य एकनाथ टिळे
  • अक्षय चंदू मस्के
गट क्रमांक ६६ – चांदखेड
  • गराडे कमल रोहिदास

