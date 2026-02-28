Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
राज्य शिक्षक परिषदेचा तीव्र आक्षेप! परीक्षा काळात लावले निवडणुकीचे काम

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद यांनी शिक्षकांना BLO कामातून तात्काळ वगळण्याची मागणी केली आहे. परीक्षा काळात शिक्षकांवर आधीच केंद्र, तपासणी व प्रशासकीय जबाबदाऱ्या असल्याने अतिरिक्त काम अडचणीचे ठरत आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 02:08 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

राज्यात सध्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा सुरू असताना शिक्षकांवर निवडणुकीच्या कामाचा अतिरिक्त भार टाकण्यात आल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद यांनी शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) म्हणून नेमण्याच्या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. तसेच या कामातून शिक्षकांना तात्काळ वगळण्यात यावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

Minister Dadaji Bhuse : कॉपीमुक्त अभियानाला तडा? 107 परीक्षा केंद्रांना लावले कुलूप; पारदर्शकता होणार आणखीन मजबूत

परीक्षा काळ हा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. विशेषतः दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा या त्यांच्या भवितव्याशी थेट संबंधित असतात. या काळात शिक्षकांवर परीक्षा केंद्रांवरील कस्टोडियन, पर्यवेक्षक, तसेच उत्तरपत्रिका तपासणी आणि मॉडरेशन यांसारख्या जबाबदाऱ्या असतात. त्याचबरोबर नियमित अध्यापन, निकालाशी संबंधित कामे आणि शालेय प्रशासकीय जबाबदाऱ्या देखील सुरूच असतात. अशा परिस्थितीत निवडणुकीचे काम देण्यात आल्याने शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण येत असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.

या संदर्भात शिक्षकांमध्ये संभ्रम आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकीकडे परीक्षा केंद्रांवरील जबाबदाऱ्या आणि दुसरीकडे निवडणुकीचे काम अशा दुहेरी जबाबदाऱ्यांमुळे नेमके प्राधान्य कोणत्या कामाला द्यावे, हा प्रश्न शिक्षकांसमोर उभा राहत आहे. परिणामी, दोन्ही कामांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या मुंबई विभागाचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी मुंबई जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून शिक्षकांना BLO कामातून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सध्या शिक्षकांवर आधीच मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक जबाबदाऱ्या आहेत. त्यात निवडणुकीचे काम दिल्यास शैक्षणिक कामकाजावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

दरम्यान, मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अनेक शिक्षकांना BLO म्हणून काम करण्याच्या सूचना वारंवार दिल्या जात असल्याचेही समोर आले आहे. मात्र, शाळांमध्ये आधीच आवश्यक तेवढा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नसल्यामुळे शिक्षकांना एकाच वेळी अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत आहेत. यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष वाढत असून कामाचा ताणही लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. शिक्षक संघटनांच्या मते, निवडणुकीचे काम हे प्रशासनासाठी महत्त्वाचे असले तरी परीक्षा काळात शिक्षकांना त्या कामासाठी लावणे योग्य नाही. कारण या काळात शिक्षकांचे संपूर्ण लक्ष विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या शैक्षणिक प्रक्रियेवर असणे गरजेचे आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या निकालावर आणि एकूण गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

RTE साठी ९० हजारांवर अर्ज! राज्यातील ८६५१ शाळेतील १.१२ लाख जागांसाठी ऑनलाइन नोंदणी

दहावी-बारावीच्या परीक्षा या विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा पाया ठरतात. त्यामुळे या कालावधीत शिक्षकांना कोणत्याही अतिरिक्त कामातून मुक्त ठेवणे आवश्यक असल्याचे दराडे यांनी अधोरेखित केले आहे. त्यांनी प्रशासनाला पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा सल्लाही दिला आहे, जेणेकरून निवडणूक प्रक्रियाही सुरळीत पार पडेल आणि शैक्षणिक कामकाजावरही परिणाम होणार नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना BLO कामातून वगळावे किंवा तातडीने पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी ठाम भूमिका शिक्षक परिषदेने घेतली असून, याबाबत प्रशासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

Web Title: State teachers council strongly objects election work done during exam period

Published On: Feb 28, 2026 | 02:08 PM

