BOSE साऊंड आणि AI व्हॉईस असिस्टेंट सपोर्ट... Noise चे नवे ईयरबड्स बदलणार गाणी ऐकण्याची मजा, जाणून घ्या किंमत

स्मार्टफोन ग्राहकांना धक्का! 1 मार्चपासून महागणार Vivo आणि iQOO चे फोन? लीकमध्ये समोर आली माहिती
Noise Master Buds 2 ईअरबड्स 7,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले आहे. हे डिव्हाईस 3 रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. ज्यामध्ये ऑरम, कार्बन आणि मरकरी यांचा समावेश आहे. TWS ईयरफोनची प्री-सेल Gonoise.com, अॅमेझॉन, रिलांअन्स डिजीटल, क्रोमा आणि विजय सेल्स वर सुरु झाली आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, ग्राहक कंपनीची वेबसाईटवरून नॉइज मास्टर बड्स 2 प्री-बुक करू शकणार आहेत. (फोटो सौजन्य – Noise )
Noise Master Buds 2 मध्ये 10mm PU+ PEEK ड्राइवर्स, बोस-ट्यून्ड ऑडियो आणि 51dB पर्यंत ANC सपोर्ट आहे. ईयरबड्समध्ये सिक्स-माइक ENC सिस्टम आहे, ज्याबाबत असा दावा केला जात आहे की, हे ईअरबड्स कॉलदरम्यान येणाऱ्या समस्या कमी करते, ज्यामुळे आवाज अगदी स्पष्टपणे ऐकू येतो. यामध्ये एक ट्रांसपेरेंसी मोड देखील देण्यात आले आहे.
ब्रँडने TWS ईयरफोनला 360-डिग्री स्पॅटियल ऑडियो सपोर्ट दिला आहे, जो बिल्ट-इन सिक्स-एक्सिस IMU सेंसरद्वारे चालतो. यामध्ये AI व्हॉईस असिस्टेंटचा सपोर्ट देण्यात आला आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, हे नेचुरल लँग्वेज कमांड्स समजू शकते, प्रश्नांचे उत्तर देऊ शकते आणि रिअल टाईममध्ये कामांत मदत करू शकते. मास्टर बड्स 2, 24-bit/96kHz ब्लूटूथ स्ट्रीमिंगसाठी LHDC 5.0 ऑडियो कोडेकला सपोर्ट करते, यासोबतच डिव्हाईसमध्ये डुअल कनेक्टिविटी, गूगल फास्ट पेयर, फाइंड माई डिवाइस, इन-ईयर डिटेक्शन आणि हेड जेस्चर कंट्रोल देखील आहे. हे नॉइज ऑडियो अॅपसह कम्पॅटिबल आहे.
Apple Event 2026: मुहूर्त ठरला… या दिवशी कंपनी करणार मोठा धमाका, iPhone 17e पासून स्वस्त MacBook पर्यंत हे डिव्हाईस करणार एंट्री
कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, त्यांचे लेटेस्ट TWS इयरफोन एकूण 6 तासांपर्यंत प्लेबॅक टाइम ऑफर करते. केससह ANC चालू असल्यास एकूण 30 तासांपर्यंत प्लेबॅक टाईम ऑफर करतो. मास्टर बड्स 2 मध्ये सिग्नेचर विनाइल-इंस्पायर्ड केस डिझाईन आहे आणि हे IPX5 रेटिंगसह येते.