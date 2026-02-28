Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Ratnagiri News: मांडवी समुद्रकिनारी बसणार आता सोलर लाईट

पार्किंग व्यवस्था पाहण्यासाठी नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनाच काम द्यावे, जेणेकरून नगरपरिषदेला उत्पन्न मिळेल, अशी सूचना नगरसेवक बंड्या साळवी आणि सौरभ मलुष्टे यांनी केली.

Updated On: Feb 28, 2026 | 02:08 PM
Ratnagiri News: मांडवी समुद्रकिनारी बसणार आता सोलर लाईट

समुद्रकिनारी बसणार आता सोलर लाईट (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

नगरपरिषदेच्या मालकीचे सभागृह ठेका पद्धतीने चालविणार
पार्किंग व्यवस्था नगरपालिका कर्मचाऱ्यांकडे द्यावी
संबंधित मक्तेदारांकडून सक्तीने सफाई करून घ्यावी

रत्नागिरी: भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण चव्हाण यांच्या निधीतून मांडवी समुद्र किनारी सोलर लाईट बसवण्याचा ठराव रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला. हे सोलर लाईट सुरक्षित रहावेत, यासाठी त्याठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्याची आणि या सोलर लाईटची देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी नगरपरिषदेने घ्यावी, अशी मागणी भाजप नगरसेविका वर्षा ढेकणे यांनी केली. उत्पन्न वाढवण्यासाठी नगर परिषदेच्या मालकीची सर्व सभागृहे चालवण्यास दिली जावीत, यासाठी गटनेते बाळू साळवी आणि ज्येष्ठ नगरसेवक राजन शेट्ये यांनी लक्ष वेधले. या सभागृहांचे भाडे खासगी हॉलप्रमाणे महागडे असू नये, याकडे प्रशासनाने लक्ष ठेवले पाहिजे, असे नगरसेविका स्मितल पावसकर यांनी सूचित केले.

स्मशानभूमितील अंत्यसंस्काराचे दर वाढवताना तेथे स्वच्छता असावी, चितेवर लाकडे रचून ठेवण्यासाठी नगरपरिषदेतील कर्मचाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी नगरसेविका स्मितल पावसकर, नगरसेवक सौरभ मलुष्टे आणि राजीव कीर यांनी केली. भंगार विकण्यासाठी त्या भंगाराचे लेखा परिक्षण झाले आहे का असा सवाल नगरसेविका वर्षा ढेकणे यांनी केला. रस्त्यात ठिकठिकाणी जुने विजेचे खांब काढून तेथेच टाकून ठेवण्यात आले आहेत.

Ravindra Chavan lungi look : महायुतीच्या सभेमध्ये रवींद्र चव्हाणांचा लुंगी लूक; रसमलाई इफेक्ट म्हणत संजय राऊतांचा घणाघात

संबंधित मक्तेदारांकडून सक्तीने सफाई करून घ्यावी

ते महावितरणने उचलून न्यावेत. यासाठी पत्रव्यवहार करावा, अशी सूचना सभापती निमेश नायर यांनी केली. रस्त्याच्या कडेला बसणाऱ्या विक्रेत्यांकडून फी वसूल करणाऱ्या मक्तेदाराने त्याच्या अखत्यारितील स्वच्छता केली पाहिजे. आठवडा बाजार संपल्यानंतर तेथील कचरा उचलण्यासाठी नगरपरिषदेचे सफाई कामगार काम करतात. त्यामुळे शहरात इतर ठिकाणी स्वच्छतेच्या कामासाठी अडचणी येतात, मक्ता घेणाऱ्यांच्या करारात या स्वच्छतेचा मुद्दा असतो, परंतु मक्तेदारांकडून तो पूर्ण केला जात नाही. नगरपरिषदेने सक्तीने त्या मक्तेदारांकडून सफाई करून घ्यावी, अशी सूचना नगरसेवक प्रदीप उर्फ बंड्या साळवी यांनी केली.

रत्नागिरी परिमंडलात २५ कोटी ९१ लाखांची थकबाकी; दोन महिन्यांत १ हजार १८२ ग्राहकांचा…

ट्रक टर्मिनलच्या ठिकाणी असलेले गाळे सुरू झालेले नाहीत. अशावेळी तेथे बाहेरून येणाऱ्या ट्रकचे पार्किंग आवश्यक सेवा-सुविधा नसल्याने होणार नाही. ही पार्किंग व्यवस्था पाहण्यासाठी नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनाच काम द्यावे, जेणेकरून नगरपरिषदेला उत्पन्न मिळेल, अशी सूचना नगरसेवक बंड्या साळवी आणि सौरभ मलुष्टे यांनी केली. ट्रक पार्किंगसाठी परिपूर्ण पार्कीग व्यवस्था नसल्याने साळवी स्टॉप येथे ट्रक कोणत्याही इमारतीसमोर उभे केले जातात. त्यामुळे तेथील रहिवाशांची गैरसोय होते, याकडेही नगरसेवक सौरभ मलुष्टे यांनी लक्ष वेधले.

 

Web Title: Solar lights will now be installed on mandovi beach ratnagiri

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 02:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri News: रत्नागिरीकरांवर करवाढीची टांगती तलवार? प्रशासनाची वाढली डोकेदुखी
1

Ratnagiri News: रत्नागिरीकरांवर करवाढीची टांगती तलवार? प्रशासनाची वाढली डोकेदुखी

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर
2

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

रत्नागिरी परिमंडलात २५ कोटी ९१ लाखांची थकबाकी; दोन महिन्यांत १ हजार १८२ ग्राहकांचा…
3

रत्नागिरी परिमंडलात २५ कोटी ९१ लाखांची थकबाकी; दोन महिन्यांत १ हजार १८२ ग्राहकांचा…

Crime News: सावर्डेमध्ये कारमधून विदेशी मद्याची अवैध वाहतूक
4

Crime News: सावर्डेमध्ये कारमधून विदेशी मद्याची अवैध वाहतूक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Middle East War : ‘आत्मसमर्पण करा अन्यथा’ ; तेहरानवरील हल्ल्यानंतर ट्रम्प गरजले; खामेनेईंना दिला अंतिम इशारा

Middle East War : ‘आत्मसमर्पण करा अन्यथा’ ; तेहरानवरील हल्ल्यानंतर ट्रम्प गरजले; खामेनेईंना दिला अंतिम इशारा

Feb 28, 2026 | 02:26 PM
IND W vs AUS W : भारतीय संघ क्लीन स्वीप होण्यापासून ऑस्ट्रेलियाला रोखणार का? टीम इंडियासमोर असणार कांगारूचे मोठे आव्हान

IND W vs AUS W : भारतीय संघ क्लीन स्वीप होण्यापासून ऑस्ट्रेलियाला रोखणार का? टीम इंडियासमोर असणार कांगारूचे मोठे आव्हान

Feb 28, 2026 | 02:20 PM
World War3: जगाचा अंत जवळ? Iran-Israel युद्धाने ओलांडल्या सर्व मर्यादा; 6 शहरांत मिसाईल्सचा थरार, इराणचा निशाणा नेतन्याहू-ट्रम्प

World War3: जगाचा अंत जवळ? Iran-Israel युद्धाने ओलांडल्या सर्व मर्यादा; 6 शहरांत मिसाईल्सचा थरार, इराणचा निशाणा नेतन्याहू-ट्रम्प

Feb 28, 2026 | 02:13 PM
PM Kisan: होळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपये जमा होणार का? काय आहे अपडेट ?

PM Kisan: होळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपये जमा होणार का? काय आहे अपडेट ?

Feb 28, 2026 | 02:08 PM
राज्य शिक्षक परिषदेचा तीव्र आक्षेप! परीक्षा काळात लावले निवडणुकीचे काम

राज्य शिक्षक परिषदेचा तीव्र आक्षेप! परीक्षा काळात लावले निवडणुकीचे काम

Feb 28, 2026 | 02:08 PM
Ratnagiri News: मांडवी समुद्रकिनारी बसणार आता सोलर लाईट

Ratnagiri News: मांडवी समुद्रकिनारी बसणार आता सोलर लाईट

Feb 28, 2026 | 02:07 PM
नादच खुळा! राजस्थानी आजीच्या रायडिंग स्किलसमोर सर्व काही फेल; गिअर टाकला अन् थेट धुरळा उडवला, Video Viral

नादच खुळा! राजस्थानी आजीच्या रायडिंग स्किलसमोर सर्व काही फेल; गिअर टाकला अन् थेट धुरळा उडवला, Video Viral

Feb 28, 2026 | 01:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM
KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

Feb 27, 2026 | 02:50 PM