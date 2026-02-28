Ratnagiri News: मांडवी समुद्रकिनारी बसणार आता सोलर लाईट

नगरपरिषदेच्या मालकीचे सभागृह ठेका पद्धतीने चालविणार
पार्किंग व्यवस्था नगरपालिका कर्मचाऱ्यांकडे द्यावी
संबंधित मक्तेदारांकडून सक्तीने सफाई करून घ्यावी
रत्नागिरी: भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण चव्हाण यांच्या निधीतून मांडवी समुद्र किनारी सोलर लाईट बसवण्याचा ठराव रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला. हे सोलर लाईट सुरक्षित रहावेत, यासाठी त्याठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्याची आणि या सोलर लाईटची देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी नगरपरिषदेने घ्यावी, अशी मागणी भाजप नगरसेविका वर्षा ढेकणे यांनी केली. उत्पन्न वाढवण्यासाठी नगर परिषदेच्या मालकीची सर्व सभागृहे चालवण्यास दिली जावीत, यासाठी गटनेते बाळू साळवी आणि ज्येष्ठ नगरसेवक राजन शेट्ये यांनी लक्ष वेधले. या सभागृहांचे भाडे खासगी हॉलप्रमाणे महागडे असू नये, याकडे प्रशासनाने लक्ष ठेवले पाहिजे, असे नगरसेविका स्मितल पावसकर यांनी सूचित केले.
स्मशानभूमितील अंत्यसंस्काराचे दर वाढवताना तेथे स्वच्छता असावी, चितेवर लाकडे रचून ठेवण्यासाठी नगरपरिषदेतील कर्मचाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी नगरसेविका स्मितल पावसकर, नगरसेवक सौरभ मलुष्टे आणि राजीव कीर यांनी केली. भंगार विकण्यासाठी त्या भंगाराचे लेखा परिक्षण झाले आहे का असा सवाल नगरसेविका वर्षा ढेकणे यांनी केला. रस्त्यात ठिकठिकाणी जुने विजेचे खांब काढून तेथेच टाकून ठेवण्यात आले आहेत.
Ravindra Chavan lungi look : महायुतीच्या सभेमध्ये रवींद्र चव्हाणांचा लुंगी लूक; रसमलाई इफेक्ट म्हणत संजय राऊतांचा घणाघात
संबंधित मक्तेदारांकडून सक्तीने सफाई करून घ्यावी
ते महावितरणने उचलून न्यावेत. यासाठी पत्रव्यवहार करावा, अशी सूचना सभापती निमेश नायर यांनी केली. रस्त्याच्या कडेला बसणाऱ्या विक्रेत्यांकडून फी वसूल करणाऱ्या मक्तेदाराने त्याच्या अखत्यारितील स्वच्छता केली पाहिजे. आठवडा बाजार संपल्यानंतर तेथील कचरा उचलण्यासाठी नगरपरिषदेचे सफाई कामगार काम करतात. त्यामुळे शहरात इतर ठिकाणी स्वच्छतेच्या कामासाठी अडचणी येतात, मक्ता घेणाऱ्यांच्या करारात या स्वच्छतेचा मुद्दा असतो, परंतु मक्तेदारांकडून तो पूर्ण केला जात नाही. नगरपरिषदेने सक्तीने त्या मक्तेदारांकडून सफाई करून घ्यावी, अशी सूचना नगरसेवक प्रदीप उर्फ बंड्या साळवी यांनी केली.
रत्नागिरी परिमंडलात २५ कोटी ९१ लाखांची थकबाकी; दोन महिन्यांत १ हजार १८२ ग्राहकांचा…
ट्रक टर्मिनलच्या ठिकाणी असलेले गाळे सुरू झालेले नाहीत. अशावेळी तेथे बाहेरून येणाऱ्या ट्रकचे पार्किंग आवश्यक सेवा-सुविधा नसल्याने होणार नाही. ही पार्किंग व्यवस्था पाहण्यासाठी नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनाच काम द्यावे, जेणेकरून नगरपरिषदेला उत्पन्न मिळेल, अशी सूचना नगरसेवक बंड्या साळवी आणि सौरभ मलुष्टे यांनी केली. ट्रक पार्किंगसाठी परिपूर्ण पार्कीग व्यवस्था नसल्याने साळवी स्टॉप येथे ट्रक कोणत्याही इमारतीसमोर उभे केले जातात. त्यामुळे तेथील रहिवाशांची गैरसोय होते, याकडेही नगरसेवक सौरभ मलुष्टे यांनी लक्ष वेधले.