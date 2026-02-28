PM Kisan: होळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपये जमा होणार का? काय आहे अपडेट ?

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
देशातील नऊ कोटी शेतकरी पंतप्रधान किसान योजनेच्या २२ व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. १ ते ४ मार्चपर्यंत सतत बँकांना सुट्ट्या असल्याने होळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात २००० रुपये जमा होणार का?

Updated On: Feb 28, 2026 | 02:08 PM
देशभरातील नऊ कोटींहून अधिक शेतकरी पुन्हा एकदा सरकारकडे आशेने पाहत आहेत. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात शेवटची १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जमा झाली होती. त्यानंतर शेतकरी पुढील आर्थिक मदतीची वाट पाहत आहेत. फेब्रुवारी महिना संपत आला आहे, परंतु २२ वा हप्ता अद्याप मिळालेला नाही, याचदरम्यान आता शेतकऱ्यांच्या हप्त्यासंदर्भात मोठी अपडेट समोर येत आहे.

काय आहे अपडेट?

आज २८ फेब्रुवारी आहे, महिन्याचा शेवटचा दिवस. अनेक शेतकरी आज ही मदत रक्कम मिळण्याची आशा करत होते. मात्र आज महिन्याचा चौथा शनिवार आहे. यामुळे, देशभरातील सर्व बँका बंद आहेत. पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत निधी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केला जातो. आज बँकिंग प्रणालीला सुट्टी असल्याने, खात्यात निधी पोहोचण्याची शक्यता कमी आहे. सरकार सहसा सुट्टीच्या दिवशी इतक्या मोठ्या रकमा हस्तांतरित करत नाही. परिणामी, या शनिवारी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी २००० रुपयांचा २२ वा हप्ता जमा होण्याची शक्यता दिसत नाही.

AI मुळे ‘या’ क्षेत्रातील 4000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा, जॅक डॉर्सींचा मोठा निर्णय

होळीपूर्वी हप्ता येण्याची शक्यता किती आहे?

आजच्या निराशेनंतर होळी सणापूर्वी शेतकऱ्यांना हे पैसे मिळतील का? येत्या काही दिवसांच्या कॅलेंडरवर नजर टाकल्यास स्पष्ट चित्र दिसून येते. १ मार्च रोजी, रविवारी बँका पुन्हा बंद राहतील. त्यानंतर २ मार्च रोजी उत्तर प्रदेशातील बँका लगेचच बंद राहतील.

३ मार्च रोजी इतर अनेक राज्यांमध्येही बँकिंग व्यवहार बंद राहतील. त्यानंतर, होळीचा प्रमुख सण ४ मार्च रोजी देशभरात सार्वजनिक सुट्टी आहे. या सलग बँक सुट्ट्या पाहता, होळीपूर्वी शेतकऱ्यांना ही आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे स्पष्ट होते.

सरकारचे मौन चिंता

सततच्या सुट्ट्या हे एकमेव कारण नाही. केंद्र सरकारने अद्याप २२ वा हप्ता जारी करण्याची अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. कोणतीही पूर्वसूचना न मिळाल्याने आणि बँकिंग प्रणाली सतत सुट्टीवर असल्याने, होळीपूर्वी हे पैसे मिळण्याची आशा जवळजवळ संपली आहे.

नोंदणी करणाऱ्या नवीन शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे, विशेषतः ज्या १४ राज्यांमध्ये नोंदणी प्रक्रिया नुकतीच सुरू झाली आहे. या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे. याचा अर्थ असा की जर तुम्ही आधीच पीएम-किसान योजनेत नोंदणी केली असेल आणि तुमचा ई-केवायसी अपडेट केला असेल, तर तुमचा २२ वा हप्ता थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होईल.

१ मार्चपासून रेल्वे, गॅस, बँकिंग आणि मोबाईल Apps मध्ये होणार मोठे बदल, काय बदल होणार जाणून घ्या

ई-केवायसी करण्याचे मार्ग

ऑनलाइन (स्वतः ई-केवायसी)

पीएम किसान पोर्टलवर लॉग इन करा.
फार्मर कॉर्नर → ई-केवायसी वर क्लिक करा.
तुमचा आधार क्रमांक आणि बँक खात्याची माहिती एंटर करा.
ओटीपी द्वारे तुमचा मोबाईल नंबर सत्यापित करा.

“सबमिट करा” वर क्लिक करा.
स्क्रीनवर यशस्वी संदेश दिसेल.

सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) द्वारे

तुमच्या जवळच्या सीएससी सेंटरला भेट द्या.
तुमचे आधार आणि बँक खात्याची माहिती द्या.
सीएससी ऑपरेटर तुमच्यासाठी तुमचा ई-केवायसी प्रक्रिया करेल.

व्यवहाराची पावती घ्या.

बँक शाखेद्वारे

तुमच्या बँक शाखेत जा.

तुमचा पीएम-किसान ई-केवायसी अपडेट करण्यासाठी तपशील द्या.
बँक अधिकारी तुमचा आधार आणि बँक खाते सत्यापित करेल आणि तुमचा ई-केवायसी अपडेट करेल.

 

Published On: Feb 28, 2026 | 02:08 PM

