Karjat News : पोशीर धरणाला विरोध कायम ; जमिनीसाठी शेतकऱ्यांनी घेतला आक्रमक पवित्रा

पोशीर धरणाबाबत स्थानिकांचा आणि शेतकऱ्यांचा विरोध कायम असून आता या बाबात जमिनीसाठी शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं पाहायला मिळालं.

Updated On: Feb 28, 2026 | 01:55 PM
Karjat News : पोशीर धरणाला विरोध कायम ; जमिनीसाठी शेतकऱ्यांनी घेतला आक्रमक पवित्रा
  • पोशीर धरणाला विरोध कायम
  • शेतकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा
कर्जत/संतोष पेरणे : तालुक्यातील पोश्री नदीवर बोरगाव येथे धरण बांधले जाणार आहे. या प्रस्तावित धरणाला शेतकऱ्यांनी विरोध केला असून शेतकऱ्यांनी आता गाव बैठका घेण्यास सुरूवात केली आहे.दरम्यान धरणाचे काम दिलेल्या ठेकेदाराला स्थानिकांनी पिटाळून लावले असून धरणाच्या विरोधात येथील शेतकरी आक्रमक झाला आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्राची वाढती तहान भागवण्यासाठी राज्य सरकारने कर्जत तालुक्यातील पोशीर आणि शिलार धरण प्रकल्पांना हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र या निर्णयानंतर स्थानिक पातळीवर संघर्षाची ठिणगी पडली आहे.पोशीर प्रकल्पासाठी तब्बल 2 हजार 110 कोटी रुपयांच्या निविदेला मान्यता देण्यात आली असून ‘मे. प्रसाद कन्स्ट्रक्शन’ कंपनीला रायगड पाटबंधारे विभागाकडून कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले आहेत. प्रशासनाने कामाला गती दिली असली तरी बाधित गावांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. बोरगावजवळील पोश्री नदीवर प्रस्तावित असलेल्या या धरणामुळे सुमारे 1 हजार 221 हेक्टर सुपीक जमीन पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे बोरगाव, बोंडेशेत, पेंढरी ही तीन गावे बाधित होणार असून धरणाच्या पाण्याचे क्षेत्र हे परिसरातील भोपळेवाडी, चेवणे, चई, ओलमन आणि चाफेवाडी या गावाला विळखा घालणार आहे.

Shrivardhan Municipal Council: श्रीवर्धन नगरपरिषदेचा २०२६-२७ अर्थसंकल्प जाहीर; भांडवली कामांसाठी ३९.८५ कोटींची तरतूद

पिढ्यानपिढ्या कसत आलेली जमीन गमवावी लागेल, भूमिहीन व्हावे लागेल आणि अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.आमची जमीन हीच आमची आई आहे. मुंबईची तहान भागवण्यासाठी आम्हाला बेघर करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आमची वडिलोपार्जित जमीन देणार नाही अशी ठाम भूमिका स्थानिक शेतकऱ्यांनी मांडली आहे.दरम्यान, या लढ्याचे नेतृत्व आता स्थानिक युवकांनी हाती घेतले आहे. बोरगाव येथील पुरातन शिवमंदिरात नुकतीच महत्त्वाची नियोजन बैठक पार पडली. गावागावांतून मोठ्या संख्येने तरुण या बैठकीला उपस्थित होते.शासनाच्या कोणत्याही सर्वेक्षणाला विरोध करणे, कामाला अटकाव करणे आणि प्रकल्पामुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत जनजागृती करणे, अशा विविध मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली.

शेतकऱ्यांची संतप्त प्रतिक्रिया
एकीकडे सरकार प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या तयारीत आहे, तर दुसरीकडे स्थानिकांचा वाढता विरोध पाहता पोशीर प्रकल्प आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.हा संघर्ष किती तीव्र होणार? प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात तोडगा निघणार का? याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Karjat News : कोणी पाणी देतं का ? 22 दिवसांपासून शाळेतील पाणीपुरवठा बंद, शिक्षक विद्यार्थ्यांचे होतायत हाल

Web Title: Karjat news opposition to poshir dam continues farmers aggressive stance

Published On: Feb 28, 2026 | 01:55 PM

Middle East War : ‘आत्मसमर्पण करा अन्यथा’ ; तेहरानवरील हल्ल्यानंतर ट्रम्प गरजले; खामेनेईंना दिला अंतिम इशारा

Middle East War : ‘आत्मसमर्पण करा अन्यथा’ ; तेहरानवरील हल्ल्यानंतर ट्रम्प गरजले; खामेनेईंना दिला अंतिम इशारा

Feb 28, 2026 | 02:26 PM
Ratnagiri News: रत्नागिरीकरांवर करवाढीची टांगती तलवार? प्रशासनाची वाढली डोकेदुखी

Ratnagiri News: रत्नागिरीकरांवर करवाढीची टांगती तलवार? प्रशासनाची वाढली डोकेदुखी

Feb 28, 2026 | 02:22 PM
IND W vs AUS W : भारतीय संघ क्लीन स्वीप होण्यापासून ऑस्ट्रेलियाला रोखणार का? टीम इंडियासमोर असणार कांगारूचे मोठे आव्हान

IND W vs AUS W : भारतीय संघ क्लीन स्वीप होण्यापासून ऑस्ट्रेलियाला रोखणार का? टीम इंडियासमोर असणार कांगारूचे मोठे आव्हान

Feb 28, 2026 | 02:20 PM
World War3: जगाचा अंत जवळ? Iran-Israel युद्धाने ओलांडल्या सर्व मर्यादा; 6 शहरांत मिसाईल्सचा थरार, इराणचा निशाणा नेतन्याहू-ट्रम्प

World War3: जगाचा अंत जवळ? Iran-Israel युद्धाने ओलांडल्या सर्व मर्यादा; 6 शहरांत मिसाईल्सचा थरार, इराणचा निशाणा नेतन्याहू-ट्रम्प

Feb 28, 2026 | 02:13 PM
PM Kisan: होळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपये जमा होणार का? काय आहे अपडेट ?

PM Kisan: होळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपये जमा होणार का? काय आहे अपडेट ?

Feb 28, 2026 | 02:08 PM
राज्य शिक्षक परिषदेचा तीव्र आक्षेप! परीक्षा काळात लावले निवडणुकीचे काम

राज्य शिक्षक परिषदेचा तीव्र आक्षेप! परीक्षा काळात लावले निवडणुकीचे काम

Feb 28, 2026 | 02:08 PM
Ratnagiri News: मांडवी समुद्रकिनारी बसणार आता सोलर लाईट

Ratnagiri News: मांडवी समुद्रकिनारी बसणार आता सोलर लाईट

Feb 28, 2026 | 02:07 PM

