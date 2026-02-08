Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • The Bharat Bodhan Ai Stack National Digital Platform Has Been Developed

‘भारत बोधन एआय स्टॅक’ हा राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित! शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल

एआय तंत्रज्ञानामुळे देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल घडणार असून ‘भारत बोधन एआय स्टॅक’ हा राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केला जात आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 07:36 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानामुळे देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत लवकरच मोठे आणि दूरगामी बदल घडून येणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी यूपीआयसारखा एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केला जात असून, त्याचे नाव ‘भारत बोधन एआय स्टॅक’ असे असणार आहे. या प्लॅटफॉर्ममुळे शाळा ते महाविद्यालयीन शिक्षणातील कोणत्याही विषयाचा कोणताही टॉपिक विद्यार्थ्यांना थेट मोबाईलवर ऑडिओ आणि व्हिडिओ स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे.

समारंभाची खरी व्याख्या! डोळे दिपवणारा हा उत्सव, नालासोपाराच्या सेंट एलिझाबेथ इंग्लिश हायस्कूलमधील

या एआय प्लॅटफॉर्मचे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थी त्यांच्या आवडीच्या भाषेत आणि पसंतीच्या शिक्षकांच्या आवाजात व्याख्याने ऐकू शकतील. भाषा बदलली तरी शिक्षकाचा आवाज, टोन आणि शिकवण्याची शैली तशीच राहणार आहे. विद्यार्थी जसा प्रश्न विचारेल, त्यानुसार तात्काळ कस्टमाइज्ड लेक्चर तयार होईल. ऑडिओ किंवा व्हिडिओ यापैकी कोणताही पर्याय निवडण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना असेल. हे संपूर्ण व्यासपीठ इंटरॲक्टिव्ह असल्याने प्रश्न विचारून लगेच उत्तरे मिळवणे शक्य होणार आहे. ज्याप्रमाणे भीम, गुगल पे, फोनपे आणि पेटीएम यांसारखी ॲप्स यूपीआयवर आधारित आहेत, त्याच धर्तीवर शिक्षणाशी संबंधित विविध मोबाइल ॲप्स ‘भारत बोधन एआय स्टॅक’वर कार्यरत राहतील. हे व्यासपीठ पूर्णपणे लवचिक आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजांनुसार सानुकूल केलेले असेल.

शिक्षणात एआयच्या संस्थात्मक वापराला चालना देण्यासाठी 12 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे ‘बोधन एआय’ उपक्रमाची औपचारिक सुरुवात करण्यात येणार आहे. यावेळी आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘भारत बोधन एआय कॉन्क्लेव्ह’मध्ये निवडक एआय आधारित शैक्षणिक सोल्यूशन्सचे प्रदर्शनही होणार आहे. या उपक्रमांतर्गत शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, कौशल्य विकास, एआय संशोधन आणि डीप टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. हे सर्व प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याशी सुसंगत असतील.

दरम्यान, शिक्षण मंत्रालयाने आयआयटी मद्रासमध्ये शिक्षणातील एआयसाठी सेंटर फॉर एक्सलन्स स्थापन केले असून, त्याला ‘आयआयटी मद्रास बोधन एआय फाउंडेशन’ असे नाव देण्यात आले आहे. या केंद्रामार्फत स्केलेबल एआय सोल्यूशन्स विकसित करण्यात येणार आहेत.

Mumbai News: जिल्हा परिषदेच्या निवडवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा अनोखा उपक्रम! मतदान जनजागृती

मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, 12वीचा विद्यार्थी ऑप्टिक्ससारखा विषय शिकायचा असल्यास तो थेट प्लॅटफॉर्मवर निवड करू शकेल. एनसीईआरटी आणि राज्य मंडळांची पाठ्यपुस्तके एआय रिपॉझिटरीचा भाग बनवण्याचे उद्दिष्ट असून, हे काम पुढील दोन वर्षांत पूर्ण केले जाणार आहे. वर्गखोलीपासून ते स्पर्धा परीक्षांची तयारी, थ्री-डी लॅब अनुभव आणि संशोधनापर्यंत हे व्यासपीठ विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Web Title: The bharat bodhan ai stack national digital platform has been developed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 07:36 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘भारत बोधन एआय स्टॅक’ हा राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित! शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल

‘भारत बोधन एआय स्टॅक’ हा राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित! शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल

Feb 08, 2026 | 07:36 PM
गाझाचा कायापालट होणार? वॉशिंग्टनमध्ये रंगणार ट्रम्प यांच्या ‘Board of Peace’ची पहिली बैठक

गाझाचा कायापालट होणार? वॉशिंग्टनमध्ये रंगणार ट्रम्प यांच्या ‘Board of Peace’ची पहिली बैठक

Feb 08, 2026 | 07:20 PM
ENG vs NEP: ६ चेंडू, १० धावा आणि हाय-व्होल्टेज ड्रामा! टी-२० वर्ल्ड कपचा सर्वात मोठा ‘उलटफेर’ थोडक्यात टळला

ENG vs NEP: ६ चेंडू, १० धावा आणि हाय-व्होल्टेज ड्रामा! टी-२० वर्ल्ड कपचा सर्वात मोठा ‘उलटफेर’ थोडक्यात टळला

Feb 08, 2026 | 07:08 PM
RBI Loan Recovery Rules: मनमानी कर्जवसुलीला लागणार लगाम! आरबीआयने लावले बँका व एनबीएफसींवर कडक नियम

RBI Loan Recovery Rules: मनमानी कर्जवसुलीला लागणार लगाम! आरबीआयने लावले बँका व एनबीएफसींवर कडक नियम

Feb 08, 2026 | 07:05 PM
Amazon Prime Videoची ‘ही’ ७ एपिसोडची क्राइम-थ्रिलर सिरीज जगात अव्वल स्थानावर; सोशल मीडियावर ट्रेंड

Amazon Prime Videoची ‘ही’ ७ एपिसोडची क्राइम-थ्रिलर सिरीज जगात अव्वल स्थानावर; सोशल मीडियावर ट्रेंड

Feb 08, 2026 | 06:51 PM
Vijaypura Aircraft Crash: प्रशिक्षणादरम्यान विमानाचे क्रॅश लँडिंग; शेतात कोसळले विमान, वैमानिकांची प्रकृती गंभीर

Vijaypura Aircraft Crash: प्रशिक्षणादरम्यान विमानाचे क्रॅश लँडिंग; शेतात कोसळले विमान, वैमानिकांची प्रकृती गंभीर

Feb 08, 2026 | 06:41 PM
Brandon Gill: ‘डॅलस नाही, पाकिस्तान वाटतं!’ अमेरिकन खासदाराचा ‘इस्लामीकरणा’चा आरोप करत ट्रम्पच्या सहकाऱ्याचा मोठा दावा

Brandon Gill: ‘डॅलस नाही, पाकिस्तान वाटतं!’ अमेरिकन खासदाराचा ‘इस्लामीकरणा’चा आरोप करत ट्रम्पच्या सहकाऱ्याचा मोठा दावा

Feb 08, 2026 | 06:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM