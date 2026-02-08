Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Vijaypura Aircraft Crash: प्रशिक्षणादरम्यान विमानाचे क्रॅश लँडिंग; शेतात कोसळले विमान, वैमानिकांची प्रकृती गंभीर

अपघातात विमानातील मुख्य वैमानिक आणि शिकाऊ वैमानिक दोघेही गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी तातडीने स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Feb 08, 2026 | 06:41 PM
  • प्रशिक्षणादरम्यान विमानाचे क्रॅश लँडिंग
  • शेतात कोसळले विमान
  • वैमानिकांची प्रकृती गंभीर
Karnataka News: कर्नाटकातील विजयपुरा जिल्ह्यातून एक मोठी अपघाताची बातमी समोर येत आहे. जिल्ह्यातील बालेश्वर तालुक्यातील मंगलोर गावाजवळ ‘रेड बर्ड’ (Redbird) कंपनीचे एक खाजगी प्रशिक्षण विमान (Private Jet) कोसळले आहे. या भीषण अपघातात विमानातील मुख्य वैमानिक आणि शिकाऊ वैमानिक दोघेही गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी तातडीने स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

नेमकी घटना काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी दुपारी ‘रेड बर्ड एव्हिएशन’च्या विमानाने प्रशिक्षणासाठी उड्डाण केले होते. कलबुर्गी जवळ असतानाच विमानाचे संतुलन बिघडल्याचे आणि ते हवेत डगमगू लागल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. मुख्य वैमानिकाने विमानावर नियंत्रण मिळवण्याचा शर्थीचा प्रयत्न केला, मात्र तांत्रिक बिघाडामुळे मंगलोर गावाजवळील एका शेतात विमान कोसळले.

बँक खाते गोठवण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा लगाम; मनमानी कारवाईवर ताशेरे

अपघाताचे कारण काय?

विमान अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी, प्राथमिक अंदाजानुसार इंधनाच्या कमतरतेमुळे हा अपघात झाला असावा, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून सखोल तपास सुरू केला आहे. ‘रेड बर्ड एव्हिएशन’ किंवा पोलीस प्रशासनाकडून अधिकृत विधान येणे अद्याप बाकी आहे.

प्रशिक्षणासाठी वापरले जाणारे विमान

‘रेड बर्ड एव्हिएशन’ ही भारतातील एक प्रमुख पायलट ट्रेनिंग अकॅडमी आहे. या दुर्घटनेत सेस्ना १७२ या विमानाचा वापर केला जात होता. हे विमान जगभरात वैमानिक प्रशिक्षणासाठी अत्यंत सुरक्षित आणि लोकप्रिय मानले जाते. या विमानात बेसिक ऑटोपायलट यंत्रणा देखील असते, जी उंची आणि दिशा राखण्यास मदत करते.

दिल्ली नव्हे, देशातील ‘हे’ शहर ठरलं सर्वात प्रदूषित; श्वास घेणंही कठीण, रिपोर्टमध्ये खुलासा

Feb 08, 2026 | 06:41 PM

