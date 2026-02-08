Amazon Prime Videoची ‘ही’ ७ एपिसोडची क्राइम-थ्रिलर सिरीज जगात अव्वल स्थानावर; सोशल मीडियावर ट्रेंड

बॉलीवूडपासून ते हॉलिवूडपर्यंत, आजकाल ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर असंख्य चित्रपट आणि सिरीज प्रदर्शित होत असतात. दरम्यान, एक अशी मालिका प्रदर्शित झाली आहे जी केवळ देशातच नाही तर जगभरात नंबर वन बनली आहे. या मालिकेची सर्वत्र चर्चा होत आहे आणि ती पाहणाऱ्या प्रत्येकाला ती खूप आवडते. हि सिरीज सध्या सोशल मीडियावरही ट्रेंड करत आहे. ही सरिज म्हणजे दलदल,या मालिकेने हे सिद्ध केले आहे की जर कथा चांगली असेल तर लोक स्वतःहून ती पाहण्यासाठी येतील.
“दलदल” या मालिकेत भूमी पेडणेकरची प्रमुख भूमिका आहे. तिने मोठ्या पडद्यावर स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. आता ती अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवरही टॉप ट्रेंडिंग विषय बनली आहे. भूमीची “दलदल” ही मालिका एक मानसिक गुन्हेगारी थ्रिलर आहे जी लोकांना नक्कीच भुरळ घालेल. लोकांना ही मालिका खूप आवडत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भूमीची मालिका यूके, यूएई आणि अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये ट्रेंडिंग करत आहे. जगभरात ती आवडत आहे.
भूमी पेडणेकरची सात भागांची मालिका “दलदल” ही एका सिरीयल किलरची कहाणी सांगते जो एकामागून एक लोकांना विचित्र पद्धतीने मारतो. “दलदल” मध्ये भूमी डीसीपी रीता फरेरा यांची भूमिका साकारते. भूमी पेडणेकरच्या अभिनयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे आणि लोक तिच्या भूमिकेवर प्रेम करत आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भूमीचा “दलदल” हा चित्रपट सध्या अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर नंबर वन हिट आहे. अमृत राज गुप्ता दिग्दर्शित ही मालिका अमृत राज गुप्ता यांनी दिग्दर्शित केली आहे.
