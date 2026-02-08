गाझाचा कायापालट होणार? वॉशिंग्टनमध्ये रंगणार ट्रम्प यांच्या ‘Board of Peace’ची पहिली बैठक

गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?
मिळालेल्या माहितीनुसार, १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वॉशिंग्टन येथे गाझा (Gaza) बोर्ड ऑफ पीसची पहिली बैठक पार पडणार आहे. या बैठकी सुमारे ३० देशांचा समावेश असणार असून ही एक आंतरराष्ट्रीय बैठक ठरणार आहे. याचा उद्देश गाझा पट्टीच्या पुनर्बांधणीसाठी जागतिक आर्थिक मदतीची योजना आखण्याचा आहे. डोनाल्ड ट्रम्प स्वत या बोर्ड ऑफ पीसचे अध्यक्ष असणार आहेत. या संघटनेच्या मदतीने गाझातील युद्धोत्तर परिस्थिती सुधारणे आहे. गाझात पायाभूत सुविधांची पुनर्बांघणी करणे आहे.
ट्रम्प यांच्या गाझा बोर्ड ऑफ पीसमध्ये आठ मुस्लिम देशांचा सहभागी होणार आहेत. सौदी अरेबिया, तुर्की , इजिप्त, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान , कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांचे प्रतिनिधी या बैठकीसाठी येणार आहेत. संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या आदेशानुसार, हे मंडळ तयार करण्यात आले आहे.
तर दुसरीकजे फ्रान्स, ब्रिटन, युक्रेन या देशांनी बोर्ड ऑफ पीस संघटनेत सामील होण्यास नकार दिला आहे. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे ट्रम्प यांनी रशियाला देखील या संघटनेत सहभागी होण्याची आमंत्रण पाठवले आहे. यामुळे युरोपीय देशांनी रशियाची उपस्थिती नाकराली आहे. तसेच ही संघटना संयुक्त राष्ट्रांच्या भूमिकेला कमजोर करु शकते अशी चिंता युरोपीय देशांनी व्यक्त केली आहे.
ट्रम्प यांनी भारताच्या सहभागाचीही इच्छा व्यक्त केली आहे. भारत इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनचा मित्र देश आहे. दोन्ही देशांशी भारताचे चांगले संबंध असून बोर्ड ऑफ पीसमध्ये उपस्थिती ही मध्यपूर्वेत शांततेला हातभार लावू शकते. पण भारताने यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. भारताने केवळ ट्रम्पच्या गाझा शांतता योजनेला पाठिंबा दर्शवला आहे.
