Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

RBI Loan Recovery Rules: मनमानी कर्जवसुलीला लागणार लगाम! आरबीआयने लावले बँका व एनबीएफसींवर कडक नियम

बँका आणि एनबीएफसींकडून मनमानी कर्जवसुली पद्धतींना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. लवकरच व्यापक मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जातील. ज्यामुळे मनमानी कर्जवसुलीला आळा बसेल.

Updated On: Feb 08, 2026 | 07:05 PM
RBI Loan Recovery Rules: मनमानी कर्जवसुलीला लागणार लगाम! आरबीआयने लावले बँका व एनबीएफसींवर कडक नियम

RBI Loan Recovery Rules: मनमानी कर्जवसुलीला लागणार लगाम! आरबीआयने लावले बँका व एनबीएफसींवर कडक नियम (फोटो-सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • आरबीआयचा ग्राहकांसाठी दिलासादायक निर्णय
  • वसुली एजंटांच्या दादागिरीला लागणार पूर्णविराम
  • कर्जवसुलीत कायदेशीर चौकट करणार कडक
 

RBI Loan Recovery Rules: बँका आणि एनबीएफसींकडून मनमानी कर्जवसुली पद्धतींना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर घोषणा केली की लवकरच व्यापक मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जातील. नवीन नियमांचे उद्दिष्ट वसुली एजंटांकडून होणारी जबरदस्ती रोखणे आणि ग्राहकांवरील अन्याय्य पद्धती दूर करणे आहे. बँक काउंटरवर वित्तीय उत्पादनांची चुकीची विक्री रोखण्यासाठी आरबीआय देखील कठोर भूमिका घेत आहे.

आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की कर्जवसुली आणि एजंट्सच्या वर्तनाबाबत सध्या वेगवेगळ्या नियंत्रित संस्थांना वेगवेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतात. केंद्रीय बँकेने आता या सर्व जुन्या नियमांचा आढावा घेण्याचा आणि एकसमान, कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता बँका आणि एनबीएफसींना कर्जवसुलीदरम्यान फक्त कायदेशीर आणि आदरणीय पद्धती वापरण्याची आवश्यकता असेल.

PNB New Debit Card Rules: विमानतळ लाउंजचा मोफत आनंद संपणार; PNB ने बदलले रुपे प्लॅटिनम कार्डचे नियम

अनेकदा असे दिसून येते की बँका त्यांच्या कमिशनच्या आमिषाने ग्राहकांना तृतीय-पक्ष उत्पादने विकतात ज्यांची त्यांना आवश्यकता नाही. आरबीआयने म्हटले आहे की विकली जाणारी उत्पादने आता ग्राहकांच्या वास्तविक गरजा आणि जोखीम क्षमतेनुसार तयार केली पाहिजेत. चुकीची विक्री रोखण्यासाठी, मार्केटिंग, जाहिरात आणि विक्रीबाबत लवकरच सविस्तर आणि व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील.

६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी जाहीर केले की सध्याचा रेपो दर ५.२५% वर अपरिवर्तित राहील. रेपो दर कायम ठेवण्यासोबतच, आरबीआय आता ग्राहक संरक्षण अधिक मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की या नवीन बेंचमार्कमुळे भविष्यातील वसुली वाद आणि खटले लक्षणीयरीत्या कमी होतील.

RBI On Bank Fraud: बँकेने तुमची फसवणूक केलीये? तर आता घाबरू नका; कारण आरबीआय लवकरच नवे नियम आणणार

कायदेशीर तज्ञांच्या मते, नवीन अनुपालन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी झाल्यानंतर कर्ज देणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांची जबाबदारी लक्षणीयरीत्या वाढेल. बँकांना आता त्यांच्या वसुली एजंट्सच्या वर्तनावर लक्ष ठेवणे आवश्यक असेल आणि कोणत्याही जबरदस्तीसाठी त्यांना जबाबदार धरले जाईल. यामुळे केवळ बँकिंग व्यवस्थेवरील ग्राहकांचा विश्वास वाढणार नाही तर आर्थिक क्षेत्रात पारदर्शकता आणि शिस्त सुनिश्चित होईल.

आरबीआयच्या या पावलामुळे सामान्य माणसाला अन्याय्य पद्धती वापरणाऱ्या वसुली एजंट्सच्या मानसिक आणि शारीरिक छळापासून मुक्तता मिळेल. शिवाय, बँकांनी विकल्या जाणाऱ्या विमा आणि इतर गुंतवणूक उत्पादनांमध्ये पारदर्शकता ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान लक्षणीयरीत्या कमी करेल. ही मार्गदर्शक तत्त्वे वित्तीय सेवा परिसंस्था अधिक सुरक्षित आणि ग्राहक-केंद्रित करण्याच्या दिशेने एक क्रांतिकारी आणि मोठे पाऊल ठरतील.

Web Title: Rbi curbs coercion in loan recovery

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 07:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RBI On Bank Fraud: बँकेने तुमची फसवणूक केलीये? तर आता घाबरू नका; कारण आरबीआय लवकरच नवे नियम आणणार
1

RBI On Bank Fraud: बँकेने तुमची फसवणूक केलीये? तर आता घाबरू नका; कारण आरबीआय लवकरच नवे नियम आणणार

UPI Infrastructure Upgrade: UPI बाबत आरबीआयचा महत्वाचा निर्णय! सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल
2

UPI Infrastructure Upgrade: UPI बाबत आरबीआयचा महत्वाचा निर्णय! सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल

RBI Repo Rate Update: घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक बातमी! स्थिर रेपो दरामुळे गृहकर्जाची मागणी वाढणार
3

RBI Repo Rate Update: घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक बातमी! स्थिर रेपो दरामुळे गृहकर्जाची मागणी वाढणार

Car Loan संपल तरीही टेन्शन…! आता घरबसल्या तुमचा RC अपडेट करा, कसं ते जाणून घ्या…
4

Car Loan संपल तरीही टेन्शन…! आता घरबसल्या तुमचा RC अपडेट करा, कसं ते जाणून घ्या…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RBI Loan Recovery Rules: मनमानी कर्जवसुलीला लागणार लगाम! आरबीआयने लावले बँका व एनबीएफसींवर कडक नियम

RBI Loan Recovery Rules: मनमानी कर्जवसुलीला लागणार लगाम! आरबीआयने लावले बँका व एनबीएफसींवर कडक नियम

Feb 08, 2026 | 07:05 PM
Amazon Prime Videoची ‘ही’ ७ एपिसोडची क्राइम-थ्रिलर सिरीज जगात अव्वल स्थानावर; सोशल मीडियावर ट्रेंड

Amazon Prime Videoची ‘ही’ ७ एपिसोडची क्राइम-थ्रिलर सिरीज जगात अव्वल स्थानावर; सोशल मीडियावर ट्रेंड

Feb 08, 2026 | 06:51 PM
Vijaypura Aircraft Crash: प्रशिक्षणादरम्यान विमानाचे क्रॅश लँडिंग; शेतात कोसळले विमान, वैमानिकांची प्रकृती गंभीर

Vijaypura Aircraft Crash: प्रशिक्षणादरम्यान विमानाचे क्रॅश लँडिंग; शेतात कोसळले विमान, वैमानिकांची प्रकृती गंभीर

Feb 08, 2026 | 06:41 PM
Brandon Gill: ‘डॅलस नाही, पाकिस्तान वाटतं!’ अमेरिकन खासदाराचा ‘इस्लामीकरणा’चा आरोप करत ट्रम्पच्या सहकाऱ्याचा मोठा दावा

Brandon Gill: ‘डॅलस नाही, पाकिस्तान वाटतं!’ अमेरिकन खासदाराचा ‘इस्लामीकरणा’चा आरोप करत ट्रम्पच्या सहकाऱ्याचा मोठा दावा

Feb 08, 2026 | 06:40 PM
”मी ६-७ मिनिटांत ४ लिटर पाणी प्यायले,अन्..”, अंगात आल्यावर काय घडलं? सुधा चंद्रनने सांगितली संपूर्ण घटना

”मी ६-७ मिनिटांत ४ लिटर पाणी प्यायले,अन्..”, अंगात आल्यावर काय घडलं? सुधा चंद्रनने सांगितली संपूर्ण घटना

Feb 08, 2026 | 06:15 PM
PNB New Debit Card Rules: विमानतळ लाउंजचा मोफत आनंद संपणार; PNB ने बदलले रुपे प्लॅटिनम कार्डचे नियम

PNB New Debit Card Rules: विमानतळ लाउंजचा मोफत आनंद संपणार; PNB ने बदलले रुपे प्लॅटिनम कार्डचे नियम

Feb 08, 2026 | 06:13 PM
Pune Crime : पुण्यात तरुणावर कोयत्याने सपासप वार; पोलिसांनी गुन्हेगाराला सापळा रचून पकडले

Pune Crime : पुण्यात तरुणावर कोयत्याने सपासप वार; पोलिसांनी गुन्हेगाराला सापळा रचून पकडले

Feb 08, 2026 | 06:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM