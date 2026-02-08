Brandon Gill: ‘डॅलस नाही, पाकिस्तान वाटतं!’ अमेरिकन खासदाराचा ‘इस्लामीकरणा’चा आरोप करत ट्रम्पच्या सहकाऱ्याचा मोठा दावा

Brandon Gill Dallas Islamization comment : अमेरिकेच्या (America) राजकारणात सध्या स्थलांतर आणि सांस्कृतिक ओळख या विषयावरून मोठा रणसंग्राम सुरू आहे. टेक्सासमधील २६ व्या काँग्रेसनल डिस्ट्रिक्टचे प्रतिनिधित्व करणारे रिपब्लिकन काँग्रेस सदस्य ब्रँडन गिल (Brandon Gill) यांनी डॅलस शहराच्या बदलत्या स्वरूपावर अत्यंत कठोर शब्दांत टीका केली आहे. “डॅलसमधील स्थानिक मॉल्समध्ये गेल्यावर असे वाटते की आपण अमेरिकेत नाही तर पाकिस्तानमध्ये आहोत,” असे विधान करून त्यांनी एका नवीन वादाला तोंड फुटले आहे.
ब्रँडन गिल यांनी ‘रिअल अमेरिकाज व्हॉइस’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, त्यांच्या मतदारसंघातील नागरिक डॅलस परिसरातील वाढत्या ‘इस्लामीकरणा’बद्दल अत्यंत चिंतित आहेत. गिल यांच्या मते, ज्या जमिनी पिढ्यानपिढ्या अमेरिकन कुटुंबांच्या मालकीच्या होत्या, तिथे आता अचानक मशिदी उभ्या राहत आहेत. यामुळे संपूर्ण समुदायाचे चारित्र्य आणि संस्कृती बदलत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. “हे आपल्याला माहित असलेल्या आणि प्रिय असलेल्या अमेरिकेचा नाश करत आहे,” असेही ते म्हणाले.
ब्रँडन गिल यांनी त्यांच्या विधानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करताना लिहिले की, “टेक्सन्सनी मॉलमध्ये गेल्यावर त्यांना पाकिस्तानमध्ये असल्यासारखे वाटू नये. मोठ्या प्रमाणावरील इस्लामिक स्थलांतर अमेरिकेला संपवत आहे.” त्यांच्या या पोस्टवर जगभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेक मुस्लीम संघटनांनी या विधानाचा निषेध केला असून, हे विधान विद्वेष पसरवणारे असल्याचे म्हटले आहे.
Texans shouldn’t go to the mall and feel like they’re in Pakistan. Mass Islamic migration is killing the America we know and love. pic.twitter.com/me2UyKpqcy — Congressman Brandon Gill (@RepBrandonGill) February 6, 2026
ब्रँडन गिल यांची पत्नी डॅनिएल डिसोझा गिल या भारतीय वंशाच्या आहेत. त्या प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकन भाष्यकार आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कट्टर समर्थक दिनेश डिसोझा यांच्या कन्या आहेत. गिल यांच्या विधानावर टीका करताना काही नेटीझन्सनी म्हटले आहे की, “आपल्या भारतीय पत्नीला खुश करण्यासाठी गिल यांनी विशेषतः पाकिस्तानचे नाव घेतले आहे.” सोशल मीडियावर अशी चर्चा आहे की, गिल यांना नवी दिल्लीत राहण्याची इतकी सवय झाली आहे की पाकिस्तानचा द्वेष करणे त्यांच्यासाठी नैसर्गिक बनले आहे.
हे काही पहिल्यांदाच घडलेले नाही की गिल दाम्पत्य वादात सापडले आहे. काही महिन्यांपूर्वी, न्यूयॉर्कचे महापौर जोहरान ममदानी (भारतीय वंशाचे) यांचा हातभराने भात खातानाचा व्हिडिओ गिल यांनी शेअर केला होता. त्यावर त्यांनी लिहिले होते की, “अमेरिकेतील सुसंस्कृत लोक असे खात नाहीत. जर तुम्ही पाश्चात्य रितीरिवाज पाळणार नसाल, तर तिसऱ्या जगात परत जा.” या वर्णद्वेषी टीकेमुळे गिल यांच्यावर अमेरिकेतून मोठी टीका झाली होती.
ब्रँडन गिल हे २०२४ मध्ये अमेरिकन काँग्रेसमध्ये निवडून आले आहेत. ते सध्या ‘DOGE’ उपसमितीसह हाऊस ज्युडिशियरी आणि बजेट समितीवर काम करत आहेत. सीमा सुरक्षा मजबूत करणे आणि अमेरिकेची आर्थिक ताकद पुनर्संचयित करणे हे त्यांचे मुख्य अजेंडे आहेत. मात्र, त्यांच्या अशा विधानांमुळे अमेरिकेतील स्थलांतरित समुदायांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
