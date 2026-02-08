Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Us Congressman Brandon Gill Islamization Dallas Malls Looking Like Pakistan Controversy

Brandon Gill: ‘डॅलस नाही, पाकिस्तान वाटतं!’ अमेरिकन खासदाराचा ‘इस्लामीकरणा’चा आरोप करत ट्रम्पच्या सहकाऱ्याचा मोठा दावा

अमेरिकन काँग्रेस सदस्य ब्रँडन गिल यांनी टेक्सासमधील डलासच्या वाढत्या इस्लामीकरणाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की इस्लामिक स्थलांतरामुळे स्थानिक मॉल्स पाकिस्तानसारखे दिसत आहेत.

Updated On: Feb 08, 2026 | 06:40 PM
us congressman brandon gill islamization dallas malls looking like pakistan controversy

असं वाटतंय की तुम्ही डॅलसमध्ये नाही तर पाकिस्तानमध्ये आहात... अमेरिकन खासदाराने असं का म्हटलं? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • डॅलस की पाकिस्तान?
  • सांस्कृतिक संघर्षाची ठिणगी
  • कौटुंबिक आणि राजकीय वाद

Brandon Gill Dallas Islamization comment : अमेरिकेच्या (America) राजकारणात सध्या स्थलांतर आणि सांस्कृतिक ओळख या विषयावरून मोठा रणसंग्राम सुरू आहे. टेक्सासमधील २६ व्या काँग्रेसनल डिस्ट्रिक्टचे प्रतिनिधित्व करणारे रिपब्लिकन काँग्रेस सदस्य ब्रँडन गिल (Brandon Gill) यांनी डॅलस शहराच्या बदलत्या स्वरूपावर अत्यंत कठोर शब्दांत टीका केली आहे. “डॅलसमधील स्थानिक मॉल्समध्ये गेल्यावर असे वाटते की आपण अमेरिकेत नाही तर पाकिस्तानमध्ये आहोत,” असे विधान करून त्यांनी एका नवीन वादाला तोंड फुटले आहे.

डॅलसचे ‘इस्लामीकरण’ आणि स्थानिक चिंता

ब्रँडन गिल यांनी ‘रिअल अमेरिकाज व्हॉइस’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, त्यांच्या मतदारसंघातील नागरिक डॅलस परिसरातील वाढत्या ‘इस्लामीकरणा’बद्दल अत्यंत चिंतित आहेत. गिल यांच्या मते, ज्या जमिनी पिढ्यानपिढ्या अमेरिकन कुटुंबांच्या मालकीच्या होत्या, तिथे आता अचानक मशिदी उभ्या राहत आहेत. यामुळे संपूर्ण समुदायाचे चारित्र्य आणि संस्कृती बदलत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. “हे आपल्याला माहित असलेल्या आणि प्रिय असलेल्या अमेरिकेचा नाश करत आहे,” असेही ते म्हणाले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Shenzhen-Zhongshan: चीन अभियांत्रिकीचा बाप! 2 तासांचा प्रवास 20 मिनिटांत; समुद्राखालून धावणाऱ्या गाड्या पाहून जगाचे डोळे विस्फारले

सोशल मीडियावरील टीकेचा भडिमार

ब्रँडन गिल यांनी त्यांच्या विधानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करताना लिहिले की, “टेक्सन्सनी मॉलमध्ये गेल्यावर त्यांना पाकिस्तानमध्ये असल्यासारखे वाटू नये. मोठ्या प्रमाणावरील इस्लामिक स्थलांतर अमेरिकेला संपवत आहे.” त्यांच्या या पोस्टवर जगभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेक मुस्लीम संघटनांनी या विधानाचा निषेध केला असून, हे विधान विद्वेष पसरवणारे असल्याचे म्हटले आहे.

credit – social media and Twitter

भारतीय कनेक्शन आणि ‘पत्नीला खुश करण्यासाठी’ पाकिस्तानचा उल्लेख?

ब्रँडन गिल यांची पत्नी डॅनिएल डिसोझा गिल या भारतीय वंशाच्या आहेत. त्या प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकन भाष्यकार आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कट्टर समर्थक दिनेश डिसोझा यांच्या कन्या आहेत. गिल यांच्या विधानावर टीका करताना काही नेटीझन्सनी म्हटले आहे की, “आपल्या भारतीय पत्नीला खुश करण्यासाठी गिल यांनी विशेषतः पाकिस्तानचे नाव घेतले आहे.” सोशल मीडियावर अशी चर्चा आहे की, गिल यांना नवी दिल्लीत राहण्याची इतकी सवय झाली आहे की पाकिस्तानचा द्वेष करणे त्यांच्यासाठी नैसर्गिक बनले आहे.

जुना वाद: ‘तिसऱ्या जगात परत जा’

हे काही पहिल्यांदाच घडलेले नाही की गिल दाम्पत्य वादात सापडले आहे. काही महिन्यांपूर्वी, न्यूयॉर्कचे महापौर जोहरान ममदानी (भारतीय वंशाचे) यांचा हातभराने भात खातानाचा व्हिडिओ गिल यांनी शेअर केला होता. त्यावर त्यांनी लिहिले होते की, “अमेरिकेतील सुसंस्कृत लोक असे खात नाहीत. जर तुम्ही पाश्चात्य रितीरिवाज पाळणार नसाल, तर तिसऱ्या जगात परत जा.” या वर्णद्वेषी टीकेमुळे गिल यांच्यावर अमेरिकेतून मोठी टीका झाली होती.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : पत्रकारितेच्या इतिहासातील ‘ब्लॅक वेनस्डे’! 300 पत्रकारांना घरचा रस्ता दाखवल्यानंतर CEOचा राजीनामा; Washington Postमध्ये धुमाकूळ

कोण आहेत ब्रँडन गिल?

ब्रँडन गिल हे २०२४ मध्ये अमेरिकन काँग्रेसमध्ये निवडून आले आहेत. ते सध्या ‘DOGE’ उपसमितीसह हाऊस ज्युडिशियरी आणि बजेट समितीवर काम करत आहेत. सीमा सुरक्षा मजबूत करणे आणि अमेरिकेची आर्थिक ताकद पुनर्संचयित करणे हे त्यांचे मुख्य अजेंडे आहेत. मात्र, त्यांच्या अशा विधानांमुळे अमेरिकेतील स्थलांतरित समुदायांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ब्रँडन गिल यांनी डॅलसबद्दल नेमके काय म्हटले आहे?

    Ans: गिल यांनी म्हटले आहे की, डॅलसच्या स्थानिक मॉलमध्ये गेल्यावर आपण अमेरिकेत नाही तर पाकिस्तानमध्ये आहोत असे वाटते, कारण तिथे मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम समुदायाचे वर्चस्व दिसत आहे.

  • Que: ब्रँडन गिल यांच्या भारतीय पत्नीचा या वादात काय संबंध आहे?

    Ans: त्यांची पत्नी डॅनिएल डिसोझा गिल ही भारतीय वंशाची आहे. टीकाकारांच्या मते, गिल यांनी मुद्दाम पाकिस्तानचा उल्लेख करून भारतीय वंशाच्या मतदारांना आणि आपल्या पत्नीला खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

  • Que: यापूर्वी गिल कोणत्या वादात अडकले होते?

    Ans: गिल यांनी न्यूयॉर्कचे महापौर जोहरान ममदानी यांच्या खाण्याच्या पद्धतीवर टीका करत त्यांना "तिसऱ्या जगात परत जा" असे म्हटले होते, ज्यामुळे त्यांच्यावर वर्णद्वेषाचा आरोप झाला होता.

Web Title: Us congressman brandon gill islamization dallas malls looking like pakistan controversy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 06:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमेरिकेत ‘Forever Chemicals’ चा कहर; दूषित पाणी आणि जमिनीमुळे लाखो लोकांचे आरोग्य संकटात
1

अमेरिकेत ‘Forever Chemicals’ चा कहर; दूषित पाणी आणि जमिनीमुळे लाखो लोकांचे आरोग्य संकटात

Shenzhen-Zhongshan: चीन अभियांत्रिकीचा बाप! 2 तासांचा प्रवास 20 मिनिटांत; समुद्राखालून धावणाऱ्या गाड्या पाहून जगाचे डोळे विस्फारले
2

Shenzhen-Zhongshan: चीन अभियांत्रिकीचा बाप! 2 तासांचा प्रवास 20 मिनिटांत; समुद्राखालून धावणाऱ्या गाड्या पाहून जगाचे डोळे विस्फारले

पत्रकारितेच्या इतिहासातील ‘ब्लॅक वेनस्डे’! 300 पत्रकारांना घरचा रस्ता दाखवल्यानंतर CEOचा राजीनामा; Washington Postमध्ये धुमाकूळ
3

पत्रकारितेच्या इतिहासातील ‘ब्लॅक वेनस्डे’! 300 पत्रकारांना घरचा रस्ता दाखवल्यानंतर CEOचा राजीनामा; Washington Postमध्ये धुमाकूळ

India US Trade Deal : टॅरिफ कमी करणं ही डोनाल्ड ट्रम्पची नवी खेळी! भारताला करावी लागणार उपकाराची परतफेड?
4

India US Trade Deal : टॅरिफ कमी करणं ही डोनाल्ड ट्रम्पची नवी खेळी! भारताला करावी लागणार उपकाराची परतफेड?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Brandon Gill: ‘डॅलस नाही, पाकिस्तान वाटतं!’ अमेरिकन खासदाराचा ‘इस्लामीकरणा’चा आरोप करत ट्रम्पच्या सहकाऱ्याचा मोठा दावा

Brandon Gill: ‘डॅलस नाही, पाकिस्तान वाटतं!’ अमेरिकन खासदाराचा ‘इस्लामीकरणा’चा आरोप करत ट्रम्पच्या सहकाऱ्याचा मोठा दावा

Feb 08, 2026 | 06:40 PM
”मी ६-७ मिनिटांत ४ लिटर पाणी प्यायले,अन्..”, अंगात आल्यावर काय घडलं? सुधा चंद्रनने सांगितली संपूर्ण घटना

”मी ६-७ मिनिटांत ४ लिटर पाणी प्यायले,अन्..”, अंगात आल्यावर काय घडलं? सुधा चंद्रनने सांगितली संपूर्ण घटना

Feb 08, 2026 | 06:15 PM
PNB New Debit Card Rules: विमानतळ लाउंजचा मोफत आनंद संपणार; PNB ने बदलले रुपे प्लॅटिनम कार्डचे नियम

PNB New Debit Card Rules: विमानतळ लाउंजचा मोफत आनंद संपणार; PNB ने बदलले रुपे प्लॅटिनम कार्डचे नियम

Feb 08, 2026 | 06:13 PM
Pune Crime : पुण्यात तरुणावर कोयत्याने सपासप वार; पोलिसांनी गुन्हेगाराला सापळा रचून पकडले

Pune Crime : पुण्यात तरुणावर कोयत्याने सपासप वार; पोलिसांनी गुन्हेगाराला सापळा रचून पकडले

Feb 08, 2026 | 06:10 PM
IND-PAK सामन्याबाबत सर्वात मोठे अपडेट! ICC च्या ‘या’ निर्णयामुळे पाकिस्तानला घ्यावी लागेल माघार?

IND-PAK सामन्याबाबत सर्वात मोठे अपडेट! ICC च्या ‘या’ निर्णयामुळे पाकिस्तानला घ्यावी लागेल माघार?

Feb 08, 2026 | 06:06 PM
“जर १.२५ कोटी हिंदूंनी लढण्याचा निर्णय घेतला तर…”, RSS प्रमुख Mohan Bhagwat यांचे बांगलादेशवर मोठे विधान

“जर १.२५ कोटी हिंदूंनी लढण्याचा निर्णय घेतला तर…”, RSS प्रमुख Mohan Bhagwat यांचे बांगलादेशवर मोठे विधान

Feb 08, 2026 | 05:40 PM
RBI On Bank Fraud: बँकेने तुमची फसवणूक केलीये? तर आता घाबरू नका; कारण आरबीआय लवकरच नवे नियम आणणार

RBI On Bank Fraud: बँकेने तुमची फसवणूक केलीये? तर आता घाबरू नका; कारण आरबीआय लवकरच नवे नियम आणणार

Feb 08, 2026 | 05:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM