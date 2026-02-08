ENG vs NEP: ६ चेंडू, १० धावा आणि हाय-व्होल्टेज ड्रामा! टी-२० वर्ल्ड कपचा सर्वात मोठा ‘उलटफेर’ थोडक्यात टळला

England prevail in Mumbai after a stunning fightback from Nepal 🔥#T20WorldCup 📝: https://t.co/0F43SyDsF7 pic.twitter.com/jUDDBf5Mjl — T20 World Cup (@T20WorldCup) February 8, 2026
करन संघासाठी हिरो ठरला. विरोधी संघाला १० धावांची आवश्यकता असताना त्याने शेवटच्या षटकात फक्त ५ धावा दिल्या. इंग्लिश गोलंदाजाने अचूक यॉर्कर मारून विजय मिळवला.
दीपेंद्र सिंग अरी आणि लोकेश बाम यांनी नेपाळसाठी शानदार खेळी केली. तथापि, त्यांच्या खेळी संघाचा विजय निश्चित करण्यात अपयशी ठरल्या. संघाकडून दीपेंद्रने सर्वाधिक खेळी खेळली, त्याने २९ चेंडूत ६ चौकार आणि १ षटकारासह ४४ धावा केल्या. आठव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या लोकेशने २० चेंडूत ४ चौकार आणि २ षटकारांसह ३९ धावा केल्या.
प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या इंग्लंडने २० षटकांत ७ बाद १८४ धावा केल्या. जेकब बेथेलने संघाकडून सर्वाधिक खेळी खेळली, त्याने ३५ चेंडूत ४ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५५ धावा केल्या. कर्णधार हॅरी ब्रूकनेही ३२ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५३ धावा केल्या.
धावांचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या नेपाळला २० षटकांत केवळ १८० धावा करता आल्या. संघाचा विजय केवळ ४ धावांनी हुकला. नेपाळच्या डावात इंग्लंडकडून लियाम डॉसनने सर्वाधिक दोन बळी घेतले. ल्यूक वूड, जोफ्रा आर्चर, विल जॅक्स आणि सॅम करन यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.
जरी नेपाळ सामना जिंकू शकला नाही, तरी संघाने ज्या उत्साहाने लक्ष्याचा पाठलाग केला त्याने क्रिकेट चाहत्यांना प्रभावित केले. या सामन्याने हे सिद्ध केले की नेपाळ संघात मोठ्या मंचावर कोणत्याही बलाढ्य संघाला आव्हान देण्याची क्षमता आहे.
