ENG vs NEP: ६ चेंडू, १० धावा आणि हाय-व्होल्टेज ड्रामा! टी-२० वर्ल्ड कपचा सर्वात मोठा 'उलटफेर' थोडक्यात टळला

एका क्षणी असे वाटत होते की नेपाळ इंग्लंडला सहज पराभूत करेल, परंतु इंग्लंड संघाने शेवटी पुनरागमन केले आणि ४ धावांनी विजय मिळवला. जेकब बेथेल आणि कर्णधार हॅरी ब्रूक यांनी संघासाठी शानदार खेळी केली.

Updated On: Feb 08, 2026 | 07:09 PM
  • वाचा सामन्याचा संपूर्ण स्कोरकार्ड
England Cricket Team vs Nepal National Cricket Team Standings: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील पाचव्या सामन्यात मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर इंग्लंड आणि नेपाल आमनेसामने आले. या सामन्यात एक मोठा उलटफेर टळला. एका क्षणी असे वाटत होते की नेपाळ इंग्लंडला सहज पराभूत करेल, परंतु इंग्लंड संघाने शेवटी पुनरागमन केले आणि ४ धावांनी विजय मिळवला. जेकब बेथेल आणि कर्णधार हॅरी ब्रूक यांनी संघासाठी शानदार खेळी केली. शेवटच्या षटकात नेपाळला विजयासाठी १० धावांची आवश्यकता होती, परंतु इंग्लंडच्या सॅम करनने लक्ष्याचा बचाव करून दणदणीत विजय मिळवला.


करन संघासाठी हिरो ठरला. विरोधी संघाला १० धावांची आवश्यकता असताना त्याने शेवटच्या षटकात फक्त ५ धावा दिल्या. इंग्लिश गोलंदाजाने अचूक यॉर्कर मारून विजय मिळवला.

नेपाळची शानदार खेळी

दीपेंद्र सिंग अरी आणि लोकेश बाम यांनी नेपाळसाठी शानदार खेळी केली. तथापि, त्यांच्या खेळी संघाचा विजय निश्चित करण्यात अपयशी ठरल्या. संघाकडून दीपेंद्रने सर्वाधिक खेळी खेळली, त्याने २९ चेंडूत ६ चौकार आणि १ षटकारासह ४४ धावा केल्या. आठव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या लोकेशने २० चेंडूत ४ चौकार आणि २ षटकारांसह ३९ धावा केल्या.

IND-PAK सामन्याबाबत सर्वात मोठे अपडेट! ICC च्या ‘या’ निर्णयामुळे पाकिस्तानला घ्यावी लागेल माघार?

इंग्लंडकडून या खेळाडूंनी शानदार कामगिरी

प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या इंग्लंडने २० षटकांत ७ बाद १८४ धावा केल्या. जेकब बेथेलने संघाकडून सर्वाधिक खेळी खेळली, त्याने ३५ चेंडूत ४ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५५ धावा केल्या. कर्णधार हॅरी ब्रूकनेही ३२ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५३ धावा केल्या.

धावांचा पाठलाग करताना नेपाळ कमी पडला

धावांचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या नेपाळला २० षटकांत केवळ १८० धावा करता आल्या. संघाचा विजय केवळ ४ धावांनी हुकला. नेपाळच्या डावात इंग्लंडकडून लियाम डॉसनने सर्वाधिक दोन बळी घेतले. ल्यूक वूड, जोफ्रा आर्चर, विल जॅक्स आणि सॅम करन यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

नेपाळने मने जिंकली

जरी नेपाळ सामना जिंकू शकला नाही, तरी संघाने ज्या उत्साहाने लक्ष्याचा पाठलाग केला त्याने क्रिकेट चाहत्यांना प्रभावित केले. या सामन्याने हे सिद्ध केले की नेपाळ संघात मोठ्या मंचावर कोणत्याही बलाढ्य संघाला आव्हान देण्याची क्षमता आहे.

NZ vs AFG : Mitchell Santner च्या सेनेने केला पहिला विजय नावावर! अफगाणिस्तानचा 5 विकेट्सने केला पराभव

Published On: Feb 08, 2026 | 07:08 PM

