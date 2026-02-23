Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Gen Z आणि Millennialsसाठी खास अनुभव, पार्थने सादर केला मुंबईत जगातील पहिला HEXAIMMERSIVE™️ शो

YOUFORIA झिलेनियल युगातील नवे आध्यात्मिक एंटरटेनमेंट मूव्हमेंट आहे का? फराह खान यांच्या कौतुकाने गौरवलेली हृतुलची दृष्टी

Updated On: Feb 23, 2026 | 08:30 PM
मुंबईत YOUFORIA Chp. पार्थ यांनी आपला पहिला HEXAIMMERSIVE™️ व्हिज्युअल-कॉन्सर्ट सादर केला, जो जगातील पहिला असा अनुभव आहे. हा प्रयोग अहमदाबादमधील यशस्वी शोवर आधारित होता आणि सहा स्क्रीनच्या षटकोनी मांडणीवर तयार केला गेला होता, ज्यामुळे प्रेक्षकांना जवळजवळ 360 अंशांचा immersive अनुभव मिळाला. शोमध्ये 111 मिनिटांत 9 गायक, 6 नर्तक आणि 18 मूळ रचना सादर केल्या गेल्या, ज्या लाईव्ह परफॉर्मन्स, कोरिओग्राफी, निवेदन आणि सिनेमॅटिक व्हिज्युअल्सच्या माध्यमातून एकत्र गुंफण्यात आल्या.

शोची थीम भारतीय इतिहास, पौराणिक कथा आणि समकालीन वास्तवावर आधारित होती, ज्यात आध्यात्मिकता, ओळख, तंत्रज्ञान आणि मानवी चेतना या विषयांचा शोध घेतला गेला. मुंबईतील शोमध्ये सहा भव्य स्क्रीन कथा अनुरूप हलत, विभक्त होत आणि पुन्हा एकत्र येत होत्या, ज्यामुळे प्रेक्षकांना फक्त कथा पाहण्याऐवजी त्यात सहभागी झाल्याचा अनुभव मिळाला.

हा अनुभव मुख्यतः Gen Z आणि Millennials यांच्याशी प्रभावीरीत्या जोडला गेला, तरीही त्याने सर्व वयोगटातील प्रेक्षकांनाही गुंतवले, आणि बहुपर्यायी कथानकामुळे तरुण तसेच ज्येष्ठ प्रेक्षक दोघांनाही आकर्षित केले

ईशा मालवीयच्या डेब्यू चित्रपट ‘इश्कां दे लेखे’चा ट्रेलर रिलीज; 2 मिनिटे 25 सेकंदात उलगडली वेदनादायी प्रेमकथा

प्रत्येक शहरात नव्याने उभारण्यात आलेल्या HEXAIMMERSIVE™️ फॉर्मॅटची व्याप्ती आणि अचूकता यामुळे तो केवळ स्टेज डिझाइनपेक्षा अधिक असल्याचे अधोरेखित झाले — तो परफॉर्मन्ससाठीची एक नवी दृश्यभाषा आहे. मुंबईत प्रेक्षकांनी दीर्घकाळ टाळ्यांच्या गजरात आणि स्पष्ट भावनिक प्रतिसादासह स्वागत केले, आणि अनेकांनी हा अनुभव पारंपरिक कॉन्सर्ट किंवा थिएटर सादरीकरणापेक्षा पूर्णपणे वेगळा असल्याचे सांगितले.

तुरुंगातून सुटल्यानंतर राजपाल यादव शूटिंगवर परतला; अक्षय कुमारसोबतच्या चित्रपटात दिसणार, सेटवरील फोटो समोर

प्रयोगानंतर हृतुल म्हणाले, “मुंबई हे सिनेमा आणि परफॉर्मन्सला मनापासून समजणारे शहर आहे. येथे प्रथमच YOUFORIA सादर करणे अत्यंत खास होते. प्रेक्षकांनी फक्त निरीक्षण केले नाही, तर भावनिक सहभाग घेतला. ती सामायिक ऊर्जा या फॉर्मॅटला अर्थपूर्ण बनवते.”

ते पुढे म्हणाले, “अहमदाबादने आम्हाला पाया दिला आणि मुंबईने विस्तार दिला. प्रत्येक शहरासह आमची दृष्टी अधिक स्पष्ट होत आहे — असे अनुभव निर्माण करण्याची, जे शो संपल्यानंतरही लोकांच्या मनात दीर्घकाळ टिकून राहतील.”

मुंबईतील यशस्वी पदार्पणानंतर, YOUFORIA आपला प्रवास एका विकसित होत असलेल्या चळवळीप्रमाणे पुढे नेत आहे, जी संगीत, सिनेमा, थिएटर आणि तत्त्वज्ञान यांना एका इमर्सिव्ह स्वरूपात एकत्र आणते. पुढील अध्याय, YOUFORIA Chp. कलियुद्ध, ज्याचा प्रीमियर २०२६ मध्ये नियोजित आहे, इलेक्ट्रॉनिक साउंडस्केप्स आणि पौराणिक प्रतीकांवर आधारित नव्या संगीतात्मक कथानकाद्वारे मानवी चेतनेच्या युद्धाचा शोध घेईल.

