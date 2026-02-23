Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Shimron Hetmyer Destroys Zimbabwe Bowlers Hits Fastest T20 Half Century

Shimron Hetmyer Fifty: वानखेडे मैदानावर हेटमायरचं वादळ! झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांची केली धुलाई; ठोकलं सर्वात वेगवान टी-२० अर्धशतक

Shimron Hetmyer: वेस्ट इंडिजची सुरुवात चांगली झाली नाही. सलामीवीर ब्रँडन किंग तिसऱ्या षटकात पॅव्हेलियनमध्ये परतला. यानंतर फलंदाजीसाठी आलेल्या शिमरॉन हेटमायरने वेगवान खेळी केली. त्याने फक्त १९ चेंडूत अर्धशतक झळकावले.

Updated On: Feb 23, 2026 | 08:18 PM
वानखेडे मैदानावर हेटमायरचं वादळ! झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांची केली धुलाई (Photo Credit- X)

वानखेडे मैदानावर हेटमायरचं वादळ! झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांची केली धुलाई (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • वानखेडे मैदानावर हेटमायरचं वादळ!
  • झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांची केली धुलाई
  • ठोकलं सर्वात वेगवान टी-२० अर्धशतक
West Indies Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Scorecard: सोमवारी वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील टी-२० विश्वचषक सुपर ८ सामना खेळला जात आहे. टी-२० विश्वचषकातील सुपर ८ सामन्यात झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकली आणि वेस्ट इंडिजविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. वेस्ट इंडिजची सुरुवात चांगली झाली नाही. सलामीवीर ब्रँडन किंग तिसऱ्या षटकात पॅव्हेलियनमध्ये परतला. तथापि, यानंतर फलंदाजीसाठी आलेल्या शिमरॉन हेटमायरने वेगवान खेळी केली. त्याने फक्त १९ चेंडूत अर्धशतक झळकावले. यासह, तो टी-२० विश्वचषकात वेस्ट इंडिजसाठी सर्वात जलद अर्धशतक झळकावणारा फलंदाज बनला.

हेटमायरने विक्रमाची केली बरोबरी

शिमरॉन हेटमायरने त्याच्या खेळीदरम्यान चार चौकार आणि पाच षटकार मारले. या स्फोटक खेळीसह, शिमरॉन हेटमायरने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील सर्वात जलद शतकाच्या विक्रमाची बरोबरी केली. दक्षिण आफ्रिकेच्या एडेन मार्करामने चालू स्पर्धेत न्यूझीलंडविरुद्ध १९ चेंडूत अर्धशतक झळकावले होते. श्रीलंकेचा फलंदाज शनाकानेही १९ चेंडूत अर्धशतक झळकावले. त्याने ओमानविरुद्ध ही कामगिरी केली. भारताचा सलामीवीर इशान किशनने नामिबियाविरुद्ध २० चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. इंग्लंडचा विल जॅक्सने इटलीविरुद्ध २१ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले.

काय सांगता! झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजला हरवूनही Team India उपांत्य फेरीला हुकणार? सेमीफायनलचं ‘असं’ आहे डेंजर समीकरण

वेस्ट इंडिजसाठी सर्वात जलद अर्धशतक पूर्ण

शिमरॉन हेटमायरने टी-२० विश्वचषक इतिहासात वेस्ट इंडिजसाठी सर्वात जलद अर्धशतक पूर्ण केले आहे. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषकातील सुपर ८ सामन्यात हेटमायरने फक्त १९ चेंडूत ५० धावा पूर्ण केल्या. त्याने टी-२० विश्वचषकात सर्वात जलद अर्धशतक पूर्ण करण्याचा स्वतःचा विक्रम सुधारला. यापूर्वी, त्याने चालू स्पर्धेत स्कॉटलंडविरुद्ध २२ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले होते. २००९ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ख्रिस गेलने २३ चेंडूत ५० धावा केल्या होत्या. २०२४ मध्ये शाई होपने अमेरिकेविरुद्ध २६ चेंडूत ५० धावा केल्या होत्या आणि २०१२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ख्रिस गेलने २६ चेंडूत ५० धावा केल्या होत्या.

पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग ११

झिम्बाब्वे संघ: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी, डिओन मायर्स, बेन कुरान, सिकंदर रझा (कर्णधार), रायन बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रॅड इव्हान्स, वेलिंग्टन मसाकादझा, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, टोनी मुन्योंगा, क्लाइव्ह मॅडनेमफो, क्लाइव्ह माडेनफो आणि टी.

वेस्ट इंडिज संघ: शाई होप (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, जॉन्सन चार्ल्स, रोस्टन चेस, ब्रँडन किंग, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकिल होसेन, गुडाकेश मोती, जेडेन सील्स आणि शमार जोसेफ.

T20 World Cup 2026: दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध दारुण पराभवानंतर झिम्बाब्वे कर्णधाराचा भारताला थेट इशारा, जाणून घ्या काय म्हणाला…

Web Title: Shimron hetmyer destroys zimbabwe bowlers hits fastest t20 half century

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 08:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काय सांगता! झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजला हरवूनही Team India उपांत्य फेरीला हुकणार? सेमीफायनलचं ‘असं’ आहे डेंजर समीकरण
1

काय सांगता! झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजला हरवूनही Team India उपांत्य फेरीला हुकणार? सेमीफायनलचं ‘असं’ आहे डेंजर समीकरण

क्रिकेट विश्वात खळबळ! वेगवान गोलंदाजावर लैंगिक छळाचे आरोप; माजी महिला कर्णधाराच्या तक्रारीनंतर बोर्डाची मोठी कारवाई
2

क्रिकेट विश्वात खळबळ! वेगवान गोलंदाजावर लैंगिक छळाचे आरोप; माजी महिला कर्णधाराच्या तक्रारीनंतर बोर्डाची मोठी कारवाई

ZIM vs WI T20 World CUP: सुपर 8 मध्ये जबरदस्त सामना; वेस्ट इंडिजविरुद्ध झिम्बाब्वे करणार प्रथम गोलंदाजी
3

ZIM vs WI T20 World CUP: सुपर 8 मध्ये जबरदस्त सामना; वेस्ट इंडिजविरुद्ध झिम्बाब्वे करणार प्रथम गोलंदाजी

T20 World Cup 2026: दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध दारुण पराभवानंतर झिम्बाब्वे कर्णधाराचा भारताला थेट इशारा, जाणून घ्या काय म्हणाला…
4

T20 World Cup 2026: दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध दारुण पराभवानंतर झिम्बाब्वे कर्णधाराचा भारताला थेट इशारा, जाणून घ्या काय म्हणाला…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shimron Hetmyer Fifty: वानखेडे मैदानावर हेटमायरचं वादळ! झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांची केली धुलाई; ठोकलं सर्वात वेगवान टी-२० अर्धशतक

Shimron Hetmyer Fifty: वानखेडे मैदानावर हेटमायरचं वादळ! झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांची केली धुलाई; ठोकलं सर्वात वेगवान टी-२० अर्धशतक

Feb 23, 2026 | 08:18 PM
Raigad News: कर्जत नगरपरिषदेत सर्व सभापतींची बिनविरोध निवड जाहीर, १३ सदस्यांनी हात वर करून निवडीला सहमती

Raigad News: कर्जत नगरपरिषदेत सर्व सभापतींची बिनविरोध निवड जाहीर, १३ सदस्यांनी हात वर करून निवडीला सहमती

Feb 23, 2026 | 08:11 PM
“TMS 2.0 राज्यात पारदर्शक आरोग्य व्यवस्था…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास

“TMS 2.0 राज्यात पारदर्शक आरोग्य व्यवस्था…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास

Feb 23, 2026 | 08:08 PM
Amravati News: बँकेतून १३ लाखांचे सोने गायब!, निर्मल उज्ज्वल सोसायटीत मोठी खळबळ

Amravati News: बँकेतून १३ लाखांचे सोने गायब!, निर्मल उज्ज्वल सोसायटीत मोठी खळबळ

Feb 23, 2026 | 08:04 PM
रेवतीच्या लग्नाची खिल्ली उडवतोस का? पोस्टवरील कमेंट पाहून भडकला आदिश वैद्य, म्हणाला, “असा मूर्खासारखा…”

रेवतीच्या लग्नाची खिल्ली उडवतोस का? पोस्टवरील कमेंट पाहून भडकला आदिश वैद्य, म्हणाला, “असा मूर्खासारखा…”

Feb 23, 2026 | 07:50 PM
होळीची रंगत वाढणार! अमरावतीच्या बाजारात ‘बॅकपॅक’ आणि ‘कार्टून’ पिचकाऱ्यांची क्रेझ

होळीची रंगत वाढणार! अमरावतीच्या बाजारात ‘बॅकपॅक’ आणि ‘कार्टून’ पिचकाऱ्यांची क्रेझ

Feb 23, 2026 | 07:46 PM
Tata Punch EV च्या कोणत्या व्हेरिएंटमध्ये मिळेल सर्वाधिक फीचर्स? कार खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्वाची माहिती

Tata Punch EV च्या कोणत्या व्हेरिएंटमध्ये मिळेल सर्वाधिक फीचर्स? कार खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्वाची माहिती

Feb 23, 2026 | 07:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM