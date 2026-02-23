Shimron Hetmyer Fifty: वानखेडे मैदानावर हेटमायरचं वादळ! झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांची केली धुलाई; ठोकलं सर्वात वेगवान टी-२० अर्धशतक

Shimron Hetmyer now has West Indies’ two fastest fifties at the #T20WorldCup 🔥 pic.twitter.com/ppwPsQ8J9A — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 23, 2026
शिमरॉन हेटमायरने त्याच्या खेळीदरम्यान चार चौकार आणि पाच षटकार मारले. या स्फोटक खेळीसह, शिमरॉन हेटमायरने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील सर्वात जलद शतकाच्या विक्रमाची बरोबरी केली. दक्षिण आफ्रिकेच्या एडेन मार्करामने चालू स्पर्धेत न्यूझीलंडविरुद्ध १९ चेंडूत अर्धशतक झळकावले होते. श्रीलंकेचा फलंदाज शनाकानेही १९ चेंडूत अर्धशतक झळकावले. त्याने ओमानविरुद्ध ही कामगिरी केली. भारताचा सलामीवीर इशान किशनने नामिबियाविरुद्ध २० चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. इंग्लंडचा विल जॅक्सने इटलीविरुद्ध २१ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले.
शिमरॉन हेटमायरने टी-२० विश्वचषक इतिहासात वेस्ट इंडिजसाठी सर्वात जलद अर्धशतक पूर्ण केले आहे. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषकातील सुपर ८ सामन्यात हेटमायरने फक्त १९ चेंडूत ५० धावा पूर्ण केल्या. त्याने टी-२० विश्वचषकात सर्वात जलद अर्धशतक पूर्ण करण्याचा स्वतःचा विक्रम सुधारला. यापूर्वी, त्याने चालू स्पर्धेत स्कॉटलंडविरुद्ध २२ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले होते. २००९ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ख्रिस गेलने २३ चेंडूत ५० धावा केल्या होत्या. २०२४ मध्ये शाई होपने अमेरिकेविरुद्ध २६ चेंडूत ५० धावा केल्या होत्या आणि २०१२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ख्रिस गेलने २६ चेंडूत ५० धावा केल्या होत्या.
झिम्बाब्वे संघ: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी, डिओन मायर्स, बेन कुरान, सिकंदर रझा (कर्णधार), रायन बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रॅड इव्हान्स, वेलिंग्टन मसाकादझा, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, टोनी मुन्योंगा, क्लाइव्ह मॅडनेमफो, क्लाइव्ह माडेनफो आणि टी.
वेस्ट इंडिज संघ: शाई होप (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, जॉन्सन चार्ल्स, रोस्टन चेस, ब्रँडन किंग, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकिल होसेन, गुडाकेश मोती, जेडेन सील्स आणि शमार जोसेफ.
