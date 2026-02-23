Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Ahilyanagar Crime Muslim Clerics Attacked With Knives In Shirdi

Ahilyanagar Crime: शिर्डीत मुस्लिम धर्मगुरुंवर चाकूने हल्ला, दगडाने केली मारहाण

शिर्डीत गुन्हेगारी वाढताना दिसत आहे. अशातच, पूनमनगर येथे मुस्लिम धर्मगुरू दानिश नफीज चौधरी यांच्यावर तीन अज्ञात व्यक्तींनी प्राणघातक हल्ला केला आहे. चला या घटनेबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 23, 2026 | 08:26 PM
फोटो सौैजन्य: X.com

फोटो सौैजन्य: X.com

Follow Us:
Follow Us:

सारी बाबांच्या शिर्डीत गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलीस यंत्रणा प्रयत्नशील असतानाही गुन्ह्यांच्या घटना कमी होताना दिसत नाहीत. शनिवारी रात्री निवासी भागातील पूनमनगर येथे मुस्लिम धर्मगुरू दानिश नफीज चौधरी यांच्यावर अज्ञात तिघांनी प्राणघातक हल्ला केला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मौलाना चौधरी हे संध्याकाळी नमाजपठणासाठी जात असताना श्रीरामनगर पोलिस चौकीच्या मागील भागात तिघांनी त्यांना अडवले. नाव विचारल्यानंतर अचानक चाकूने वार करण्यात आला. हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले. त्यानंतर आरोपींनी त्यांच्या डोक्यावर व पायावर दगड मारत दुचाकीवरून पळ काढला.

घटनेची माहिती मिळताच नमाजासाठी आलेल्या शेकडो मुस्लिम बांधवांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी मौलाना चौधरी यांना तातडीने रुग्णवाहिकेतून Saibaba Super Speciality Hospital येथे दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असून उपचार सुरू आहेत.

Amravati News: बँकेतून १३ लाखांचे सोने गायब!, निर्मल उज्ज्वल सोसायटीत मोठी खळबळ

घटनेची माहिती मिळताच शिर्डी पोलिस ठाण्याचे उपअधीक्षक अमोल भारती, पोलिस निरीक्षक रणजित गलांडे व सहायक पोलिस निरीक्षक निवांत जाधव पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. वरिष्ठ अधिकारी Somnath Gharage (पोलिस अधीक्षक) आणि Somnath Wakchaure (अप्पर पोलिस अधीक्षक) यांनीही घटनेची गंभीर दखल घेत आरोपींच्या शोधासाठी विशेष पथक स्थापन केले आहे.

दरम्यान, घटनास्थळाजवळील पोलिस चौकी बंद अवस्थेत असल्याचे समोर आले आहे. तसेच नगरपरिषदेने बसविलेले सीसीटीव्ही कॅमेरेही बंद असल्याने तपासात अडचणी निर्माण होत आहेत. यापूर्वीही याच परिसरात भाविकांच्या लुटीच्या घटना घडल्या होत्या. ताज्या हल्ल्यामुळे पूनमनगर परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. घटनास्थळी दारूच्या रिकाम्या बाटल्यांचा खच आढळून आल्याने हा परिसर काही अंशी असामाजिक तत्वांचा अड्डा बनल्याची तक्रार स्थानिकांनी केली आहे.

Purvanchal Expressway सुसाट बसच्या ड्रायव्हरचे नियंत्रण सुटले अन्..; 5 जण जागीच ठार, 16 जखमी

अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन

सध्या मुस्लिम बांधवांचा पवित्र रमजान महिना सुरू असून नागरिकांनी शांतता राखावी आणि कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक रणजित गलांडे यांनी केले आहे.

नगरपरिषदेवर हलगर्जीपणाचा आरोप

या घटनेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचे समोर आल्याने नगरपरिषद प्रशासनावर हलगर्जीपणाचा आरोप होत आहे. तसेच रस्त्यावरील बंद दिव्यांबाबतही तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

Web Title: Ahilyanagar crime muslim clerics attacked with knives in shirdi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 08:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Purvanchal Expressway सुसाट बसच्या ड्रायव्हरचे नियंत्रण सुटले अन्..; 5 जण जागीच ठार, 16 जखमी
1

Purvanchal Expressway सुसाट बसच्या ड्रायव्हरचे नियंत्रण सुटले अन्..; 5 जण जागीच ठार, 16 जखमी

सोमेश्वरनगरमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर
2

सोमेश्वरनगरमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप
3

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप
4

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar Crime: शिर्डीत मुस्लिम धर्मगुरुंवर चाकूने हल्ला, दगडाने केली मारहाण

Ahilyanagar Crime: शिर्डीत मुस्लिम धर्मगुरुंवर चाकूने हल्ला, दगडाने केली मारहाण

Feb 23, 2026 | 08:26 PM
Shimron Hetmyer Fifty: वानखेडे मैदानावर हेटमायरचं वादळ! झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांची केली धुलाई; ठोकलं सर्वात वेगवान टी-२० अर्धशतक

Shimron Hetmyer Fifty: वानखेडे मैदानावर हेटमायरचं वादळ! झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांची केली धुलाई; ठोकलं सर्वात वेगवान टी-२० अर्धशतक

Feb 23, 2026 | 08:18 PM
Raigad News: कर्जत नगरपरिषदेत सर्व सभापतींची बिनविरोध निवड जाहीर, १३ सदस्यांनी हात वर करून निवडीला सहमती

Raigad News: कर्जत नगरपरिषदेत सर्व सभापतींची बिनविरोध निवड जाहीर, १३ सदस्यांनी हात वर करून निवडीला सहमती

Feb 23, 2026 | 08:11 PM
“TMS 2.0 राज्यात पारदर्शक आरोग्य व्यवस्था…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास

“TMS 2.0 राज्यात पारदर्शक आरोग्य व्यवस्था…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास

Feb 23, 2026 | 08:08 PM
Amravati News: बँकेतून १३ लाखांचे सोने गायब!, निर्मल उज्ज्वल सोसायटीत मोठी खळबळ

Amravati News: बँकेतून १३ लाखांचे सोने गायब!, निर्मल उज्ज्वल सोसायटीत मोठी खळबळ

Feb 23, 2026 | 08:04 PM
काय सांगता! झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजला हरवूनही Team India उपांत्य फेरीला हुकणार? सेमीफायनलचं ‘असं’ आहे डेंजर समीकरण

काय सांगता! झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजला हरवूनही Team India उपांत्य फेरीला हुकणार? सेमीफायनलचं ‘असं’ आहे डेंजर समीकरण

Feb 23, 2026 | 07:54 PM
रेवतीच्या लग्नाची खिल्ली उडवतोस का? पोस्टवरील कमेंट पाहून भडकला आदिश वैद्य, म्हणाला, “असा मूर्खासारखा…”

रेवतीच्या लग्नाची खिल्ली उडवतोस का? पोस्टवरील कमेंट पाहून भडकला आदिश वैद्य, म्हणाला, “असा मूर्खासारखा…”

Feb 23, 2026 | 07:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM
UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

Feb 23, 2026 | 03:52 PM
12वी परिक्षेमध्ये कॉपी आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री भोयर यांची प्रतिक्रिया

12वी परिक्षेमध्ये कॉपी आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री भोयर यांची प्रतिक्रिया

Feb 23, 2026 | 03:49 PM