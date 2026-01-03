Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Teachers Will Lose Their Jobs If They Do Not Pass The Tet Exam Within Two Years

शासनाचे आदेश जारी; दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागणार

राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीच्या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असतानाही राज्य शासनाने सध्या सेवेत असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Jan 03, 2026 | 04:42 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीच्या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असतानाही राज्य शासनाने सध्या सेवेत असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक शासनाने नुकतेच जारी केले असून, दोन वर्षांच्या आत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागणार आहे. टीईटी सक्तीविरोधात राज्यभर शिक्षक संघटनांनी आंदोलने केली होती. केवळ संघटनाच नव्हे तर विधानसभा, विधान परिषद तसेच लोकसभेतही आमदार व खासदारांनी हा विषय उपस्थित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार निर्माण झाल्याने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी होत असतानाच, शासनाने हा कठोर निर्णय घेतल्याने शिक्षक वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

Pachod News: शिवछत्रपती महाविद्यालयात ‘राजश्री शाहू महाराज’ व्याख्यानमालेचे आयोजन!

राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये हा निर्णय लागू होणार आहे. विशेषतः शिक्षण हक्क कायदा २००९ लागू होण्यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेले आणि सेवानिवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक असलेले प्राथमिक शिक्षक या निर्णयाच्या कक्षेत येणार आहेत. या शिक्षकांना सेवेत कायम राहण्यासाठी १ सप्टेंबर २०२७ पूर्वी म्हणजेच दोन वर्षांच्या आत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निर्धारित कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांच्या सेवांवर कारवाई करून त्यांना नोकरीतून मुक्त केले जाणार असल्याचे अध्यादेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.

याशिवाय, राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती करताना टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांचीच निवड करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. जर टीईटी उत्तीर्ण उमेदवार उपलब्ध नसतील, तर ते पद कंत्राटी स्वरूपात शैक्षणिक सत्र समाप्तीपर्यंत भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

नववर्षाच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर! पालघर जिल्ह्यातील शाळांमध्ये करण्यात आले पुस्तकांचे वितरण

कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात येणाऱ्या शिक्षकांना शासनाकडून कोणतेही आर्थिक अनुदान, वेतन किंवा सेवाविषयक लाभ दिले जाणार नाहीत. अशा शिक्षकांचे संपूर्ण वेतन संबंधित संस्थेला स्वनिधीतून करावे लागणार आहे. तसेच, टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या उमेदवारांना प्राथमिक शिक्षण सेवक पदावर कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्ती देऊ नये, असेही शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाचा हा निर्णय शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी महत्त्वाचा असल्याचा दावा केला जात असला, तरी अनेक वर्षांपासून सेवा बजावत असलेल्या शिक्षकांवर याचा मोठा परिणाम होणार असल्याने शिक्षक संघटनांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Web Title: Teachers will lose their jobs if they do not pass the tet exam within two years

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 04:42 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

आतड्यांमध्ये चिकटलेली घाण क्षणार्धात पडून जाईल बाहेर! ‘या’ चिमूटभर मसाल्याचे नियमित करा सेवन, मधुमेह राहील नियंत्रणात

Jan 20, 2026 | 05:30 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM