Raigad News: सर्व सभापतींची बिनविरोध निवड जाहीर, १३ सदस्यांनी हात वर करून निवडीला सहमती

Raigad News: कर्जत नगरपरिषदेमध्ये विविध विषय समिती सदस्य आणि नंतर सभापती पदाची निवडणूक पार पडली. या नगरपरिषदेमध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार गट-शिवसेना ठाकरे गट परिवर्तन विकास आघाडीची निर्विवाद सत्ता आल्यामुळे या निवडणुकीमध्ये विषय समितीचे सर्व सभापती परिवर्तन विकास आघाडीचे निवडून आले. कर्जत नगरपरिषदेमधील चार विषय समित्यांची निवडणूक घेण्यासाठी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.
पालिका सभागृहात सुरुवातीला सर्व विषय समित्यांसाठी नाम निर्देशन पत्र सादर करण्यात आली. कर्जत नगरपरिषदेच्या सभागृहामध्ये पीठासीन अधिकारी मुख्याधिकारी तानाजी चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सुरुवात होताच स्थायी समितीमध्ये सात सदस्य असावेत असे विरोधी पक्षाचे गटनेते अॅड. संकेत भासे यांनी मागणी केली. त्यावर या विषयावर मतदान घ्यावे, अशी मागणी नगरसेवक प्रशांत पाटील यांनी केली. त्यावर पाच सदस्य असावेत यासाठी मतदान घेण्यात आले. त्यावेळी १३ सदस्यांनी हात वर करून सहमती दिली.
नंतर सात सदस्य असावेत यासाठी मतदान घेण्यात आले. त्यावेळी ८ सदस्यांनी हात वर करून सहमती दर्शविली. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या सर्व नऊ सदस्यांनी सभात्याग केला. नगरसेविका सुवर्णा जोशी या सभेला उपस्थित नव्हत्या. स्वच्छता वैद्यक व सार्वजनिक आरोग्य समिती सभापती -संतोष सुरेश पाटील यांची निवड झाली असून तर सदस्यपदी राधिका पिंट्या पवार, मानसी महेंद्र कानिटकर, जान्हवी सुदेश देवघरे, किशोर पांडुरंग कदम यांची निवड झाली आहे.
अखेर पाणी पुरवठा व जलनिस्सारण समिती सभापती पदी सुचिता देवेंद्र खोत, वीज सार्वजनिक बांधकाम शहर नियोजन व विकास समिती सभापतिपदी महेंद्र बबन चंदन, महिला व बालकल्याण समिती सभापतिपदी हर्षाली उमेश गायकवाड, उपसभापतीपदी अंजली अतुल कडू यांची बिनविरोध निवड झाली तर स्वच्छता वैद्यक व सार्वजनिक आरोग्य समिती सभापतीपदी पदसिद्ध म्हणून उपनगराध्यक्ष संतोष सुरेश पाटील यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.
यावेळी कार्यालयीन अधिक्षक रवींद्र लाड उपस्थित होते. त्यावेळी सत्ताधारी कर्जत परिवर्तन आघाडी कडून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे तालुकाध्यक्ष दीपक श्रीखंडे, युवक तालुका अध्यक्ष ऍड. स्वप्नील पालकर, शिवसेना उबाठाचे तालुका उप प्रमुख बजरंग श्रीखंडे, कर्जत शहर प्रमुख निलेश घरत, कर्जत पंचायत समिती सदस्य नमिता धारे, तसेच केतन बेलोसे आदी उपस्थित होते.