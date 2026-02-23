Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Amravati News: बँकेतून १३ लाखांचे सोने गायब!, निर्मल उज्ज्वल सोसायटीत मोठी खळबळ

अमरावती येथील निर्मल उज्ज्वल बँकेत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बँकेत गहाण ठेवलेले १३ लाख रुपये किमतीचे १६६ ग्रॅम सोने बेपत्ता झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहेत.

Updated On: Feb 23, 2026 | 08:04 PM
  • अमरावती शाखेत गोल्ड लोन अंतर्गत सोने तिजोरीतून गायब
  • बँकिंग व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
  • दुसऱ्या एका बँकेत आढळले बनावट सोने!
Amravati News : शहरातील मध्यवर्ती सिनेमा चौक परिसरातील निर्मल उज्ज्वल मल्टिस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या शाखेत ग्राहकांनी तारण ठेवलेले सोन्याचे दागिने चोरी गेल्याचा धक्कादायक प्रकार शनिवारी उघडकीस आला आहे. बँकेच्या तिजोरीत गोल्ड लोनअंतर्गत ठेवलेली ८ पाकिटे, एकूण १६६ ग्रॅम वजनाचे व सुमारे १३ लाख रुपये किमतीचे सोने गूढरीत्या गायब झाल्याने ग्राहकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

होळीची रंगत वाढणार! अमरावतीच्या बाजारात ‘बॅकपॅक’ आणि ‘कार्टून’ पिचकाऱ्यांची क्रेझ

अंतर्गत चौकशीत चोरी उघड

मिळालेल्या माहितीनुसार, बँकेत एकूण १०१ ग्राहकांनी सोने तारण ठेवून कर्ज घेतले होते. अंतर्गत पडताळणीत २९ नोव्हेंबर २०२५ ते ११ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत तिजोरीत सुरक्षित ठेवलेली ८ पाकिटे बेपत्ता असल्याचे निष्पन्न झाले. प्रकार उघड होताच बँक व्यवस्थापनात खळबळ उडाली. प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन नागपूर मुख्यालयातून प्रादेशिक व्यवस्थापक भावना जोशी यांनी शाखेत धाव घेत सीसीटीव्ही फुटेज, संबंधित कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी केली.

तीन कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल

तपासादरम्यान संबंधित सोन्याची पाकिटे तिजोरीत आढळून न आल्याने कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाचा संशय व्यक्त केला जात आहे. याआधारे शाखा व्यवस्थापक योगेश बबनराव वानखेडे, कॅशियर हरीश वसंत देवगडे आणि लिपिक निखिल क्षीरसागर यांच्याविरुद्ध दत्तापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. जिल्हा पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली २१ फेब्रुवारी रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, तपास ठाणेदार गिरीश ताथोड व त्यांच्या पथकाकडून सुरू आहे.

बँकिंग व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह

बँकिंग व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह सूत्रांच्या माहितीनुसार १७फेब्रुवारीलाच प्राथमिक तक्रार पोलिसांकडे देण्यात आली होती. दरम्यान, चोरीस गेलेल्या सोन्याबाबत ठोस काही हाती लागले नाही. घटनेनंतर ग्राहकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली असून, इतर ठेव रकमेची सुरक्षितताही धोक्यात तर नाही ना, अशी चर्चा शहरात रंगली आहे. या प्रकारामुळे स्थानिक बँकिंग व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे. पोलीस तपास सुरू असून लवकरच सत्य बाहेर येईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.

दुसऱ्या एका बँकेत आढळले बनावट सोने!

अमरावतीत ५९ ग्राहकांनी बँकेत तारण म्हणून सोने ठेवले होते. मात्र अंतर्गत चौकशीत त्यापैकी काही दागिने बनावट असल्याचे उघड झाले. नामांकित एका बँकेच्या राजापेठ शाखेत हा धक्कादायक प्रकार समोर आला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालातून ही बाब स्पष्ट झाली असून, प्रकरणामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Amravati Assembly : अमरावतीत आमसभेत कचऱ्यावर रणधुमाळी; पहिलीच सभा गाजली; ३० मिनिटांत ११ प्रश्नांचा भडका

Published On: Feb 23, 2026 | 08:04 PM

