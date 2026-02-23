Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
काय सांगता! झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजला हरवूनही Team India उपांत्य फेरीला हुकणार? सेमीफायनलचं ‘असं’ आहे डेंजर समीकरण

२०२४ च्या विश्वचषक स्पर्धेतील अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या दक्षिण आफ्रिकेने भारतीय संघाचा पराभव केला. या पराभवानंतर, भारतीय संघ सुपर ८ पॉइंट टेबलमध्ये त्याच्या गटात शेवटच्या स्थानावर घसरला आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 07:54 PM
India Semi-final Scenario: २०२६ च्या आयसीसी पुरुष टी-२० विश्वचषकातील पहिल्याच सुपर ८ सामन्यात भारतीय संघाला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. २०२४ च्या विश्वचषक स्पर्धेतील अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या दक्षिण आफ्रिकेने भारतीय संघाचा पराभव केला. या पराभवानंतर, भारतीय संघ सुपर ८ पॉइंट टेबलमध्ये त्याच्या गटात शेवटच्या स्थानावर घसरला आहे आणि नेट रन रेटमध्येही लक्षणीय घट झाली आहे. हा पराभव इतका गंभीर आहे की जरी भारताने त्यांचे पुढील दोन सामने जिंकले तरी ते उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडू शकते.

उपांत्य फेरीचा मार्ग कठीण

टीम इंडियाचा नेट रन रेट -३,८०० पर्यंत घसरला आहे, म्हणजेच भारतीय संघासाठी उपांत्य फेरीचा मार्ग अत्यंत कठीण झाला आहे. जरी टीम इंडिया त्यांचे पुढील दोन सामने जिंकले तरी अंतिम चारमध्ये पोहोचण्याची हमी नाही. आता संपूर्ण समीकरण समजून घेऊया.

टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या स्वरूपानुसार, प्रत्येक गटातून फक्त दोन संघ उपांत्य फेरीत पोहोचतील. गट १ मध्ये दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे, वेस्ट इंडिज आणि भारत यांचा समावेश आहे, तर गट २ मध्ये इंग्लंड, पाकिस्तान, न्यूझीलंड आणि श्रीलंका यांचा समावेश आहे. भारताने आधीच गट १ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळले आहे, जिथे त्यांनी केवळ दोन गुण गमावले नाहीत तर त्यांचा नेट रन रेटही उणे झाला आहे. भारतीय संघ आता २६ फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वेशी सामना करेल. हा सामना चेन्नई स्टेडियमवर खेळला जाईल.

T20 World Cup 2026: दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध दारुण पराभवानंतर झिम्बाब्वे कर्णधाराचा भारताला थेट इशारा, जाणून घ्या काय म्हणाला…

भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध किमान ७६ धावांनी विजय मिळवला तरच टीम इंडियाचा नेट रन रेट प्लसपर्यंत पोहोचेल. यानंतर, ग्रुप स्टेजचे सर्व सामने पूर्ण झाल्यानंतर टॉप दोनमध्ये येण्यासाठी त्यांना वेस्ट इंडिजविरुद्ध मोठ्या फरकाने विजय मिळवावा लागेल. तथापि, हे सोपे नाही.

वेस्ट इंडिजविरुद्ध भारताचा रेकाॅर्ड खराब

वेस्ट इंडिजविरुद्ध भारतीय संघाचा रेकॉर्ड खराब आहे. आतापर्यंत खेळलेल्या चार सामन्यांमध्ये टीम इंडियाने फक्त एकदाच विजय मिळवला आहे आणि तीन गमावले आहेत. तथापि, यावेळी झिम्बाब्वे ज्या पद्धतीने खेळत आहे ते पाहता, टीम इंडियासाठी त्यांच्याविरुद्ध विजय मिळवणे सोपे वाटत नाही. उपांत्य फेरी गाठण्यासाठी भारतीय संघाला पहिल्या दोन संघात स्थान मिळवावे लागेल, हे एक कठीण काम आहे.

भारताच्या पराभवानंतर सुनिला गावस्काराचां संताप

गावस्कर यांनी जिओ स्टारला सांगितले की, “भारतीय फलंदाजांनी ब्रेव्हिस आणि मिलर यांच्यातील भागीदारीतून शिकून हा दृष्टिकोन स्वीकारायला हवा होता. भारतीय फलंदाजांनी असे केले नाही. ते अतिआत्मविश्वासाने मैदानात उतरले, प्रत्येक चेंडूवर हल्ला केला आणि विकेट गमावल्या.” दक्षिण आफ्रिकेने खेळाच्या प्रत्येक पैलूत भारतापेक्षा श्रेष्ठत्व सिद्ध केले. दक्षिण आफ्रिकेची सुरुवात चांगली नव्हती, एकेकाळी तीन बाद २० अशी होती, पण त्यानंतर मिलर आणि ब्रेव्हिस यांनी ९७ धावांची भागीदारी केली, ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला सात बाद १८७ पर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली.

भारताविरूद्ध धमाकेदार अर्धशतक ठोकल्यानंतर डेव्हिड मिलरने रचला इतिहास, टीम इंडियाविरुद्ध केली मोठी कामगिरी

अहंकार बाजूला ठेवून…

गावस्कर म्हणाले, “भारताने दक्षिण आफ्रिकेकडून काहीही शिकले नाही. भारतीय फलंदाज क्रिजवर आले आणि प्रत्येक चेंडू सीमारेषेवरून मारण्याचा प्रयत्न केला. टी-२० क्रिकेट असे खेळले जात नाही.” ते म्हणाले, “तुम्हाला विरोधी संघाकडून शिकायला हवे होते. जर त्यांनी इतक्या कठीण खेळपट्टीवर चांगले धावा केल्या असतील तर तुम्ही तुमचा अहंकार बाजूला ठेवून त्यांच्या डावाचे विश्लेषण करायला हवे होते आणि परिस्थितीनुसार फलंदाजी करायला हवी होती.” पॉवर प्लेमध्ये भारताने त्यांचे तीन अव्वल फलंदाज – इशान किशन (०), अभिषेक शर्मा (१५) आणि तिलक वर्मा (०) गमावले.

Published On: Feb 23, 2026 | 07:54 PM

