पुढे ढकललेल्या पेपरच्या तारखा केल्या जाहीर! ‘या’ तारखेला होणार मुक्त विद्यापीठाचे पेपर

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या विविध विद्याशाखांतील हिवाळी परीक्षांना शुक्रवारपासून सुरुवात झाली आहे. मात्र, याच कालावधीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा तसेच राज्यातील महापालिका निवडणुका नियोजित असल्याने विद्यापीठाने ११, १४, १५ व १६ जानेवारी रोजी होणारे काही पेपर पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. या पुढे ढकलण्यात आलेल्या परीक्षांच्या सुधारित तारखा आता विद्यापीठाने अधिकृतपणे जाहीर केल्या आहेत.
विद्यापीठ प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढे ढकललेले पेपर २२, २३, २४ आणि २५ जानेवारी २०२६ रोजी आयोजित करण्यात येणार आहेत. या संदर्भातील सुधारित वेळापत्रक विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांनी ते पाहून परीक्षेची तयारी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. बदललेल्या तारखांमुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेची योग्य तयारी करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार असल्याचेही विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले आहे.
मुक्त विद्यापीठाच्या हिवाळी परीक्षांची प्रक्रिया ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे. यासाठी राज्यभरातील एकूण २६९ परीक्षा केंद्रांवर आवश्यक ती तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. या परीक्षांसाठी एकूण १ लाख ४९ हजार ८७२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून, विविध अभ्यासक्रम आणि विषयांतील मिळून ६ लाख ७९ हजार ९५४ परीक्षार्थी या परीक्षेत सहभागी होणार आहेत. परीक्षा सुरळीत पार पडाव्यात यासाठी प्रशासन, परीक्षा केंद्र संचालक आणि संबंधित यंत्रणा सतर्क असल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, ११ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची वर्ग ‘क’ पदांसाठीची परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान तर १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. या महत्त्वाच्या शासकीय व निवडणूक प्रक्रियांमध्ये अनेक विद्यार्थी, शिक्षक तसेच प्रशासकीय अधिकारी सहभागी होणार असल्याने परीक्षा वेळापत्रकात बदल करणे अपरिहार्य ठरले होते. विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये, तसेच प्रशासकीय कामकाजावर ताण पडू नये, या दृष्टीनेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने सांगितले.
मुक्त विद्यापीठात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी समाजातील विविध घटकांमधून येतात. अनेक विद्यार्थी नोकरी, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या किंवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत शिक्षण घेत असतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीत परीक्षांचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे मत विद्यार्थी संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. सुधारित वेळापत्रकामुळे विद्यार्थ्यांचा गोंधळ कमी होईल आणि परीक्षा अधिक शांततेत व शिस्तबद्धरीत्या पार पडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसंदर्भातील अधिक माहितीसाठी विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी आणि कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन विद्यापीठ प्रशासनाने केले आहे.