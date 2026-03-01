Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
हवामान क्षेत्रात घडवायचे आहे करिअर? मोठ्या पगाराची संधी! वाचाल तर फायद्यात राहाल

हवामान क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी India Meteorological Department सारख्या संस्थांमध्ये उत्तम संधी उपलब्ध आहेत. हवामान बदल आणि नैसर्गिक आपत्ती वाढल्याने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 08:57 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

हवामान क्षेत्रात करिअर घडवायचे आहे का? तर तुमच्यासाठी ही एक उत्तम आणि भविष्यात सुरक्षित मानली जाणारी संधी ठरू शकते. आजच्या काळात हवामान बदल, वाढती नैसर्गिक आपत्ती आणि पर्यावरणीय संकटे यामुळे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात केवळ प्रतिष्ठाच नाही, तर आकर्षक पगार आणि जागतिक स्तरावर काम करण्याची संधीही उपलब्ध होत आहे.

एमबीएसाठी १. ८० लाख परीक्षार्थी! अर्जातील दुरुस्तीसाठी २८ फेब्रु. ते २ मार्चदरम्यान सुविधा

हवामानशास्त्र (Meteorology) या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी India Meteorological Department (IMD) सारख्या प्रमुख सरकारी संस्थांमध्ये नोकरीची संधी मिळू शकते. येथे काम करणाऱ्या तज्ज्ञांना हवामानाचा सखोल अभ्यास करणे, अचूक अंदाज वर्तवणे, उपग्रह आणि रडारमधून मिळालेल्या डेटाचे विश्लेषण करणे तसेच चक्रीवादळ, मुसळधार पाऊस, उष्णतेच्या लाटा यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींबाबत पूर्वसूचना देणे अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. यामुळे लाखो लोकांचे प्राण वाचवण्यासही मदत होते, त्यामुळे या क्षेत्राला सामाजिकदृष्ट्याही मोठे महत्त्व आहे.

या क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी १२वी नंतर Physics, Chemistry आणि Mathematics (PCM) या विषयांसह शिक्षण घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर B.Sc. Meteorology, Atmospheric Science किंवा Environmental Science यांसारख्या पदवी अभ्यासक्रमांची निवड करता येते. यामध्ये वातावरणातील बदल, हवामान प्रणाली, प्रदूषण, हवामान अंदाज तंत्रज्ञान यांचा सखोल अभ्यास केला जातो. पुढे M.Sc. किंवा PhD केल्यास संशोधन क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध होतात. विशेषतः हवामान बदल (Climate Change) या विषयावर संशोधन करणाऱ्यांना देश-विदेशात मोठी मागणी आहे.

हवामान क्षेत्रातील करिअर केवळ सरकारी नोकरीपुरते मर्यादित नाही. खाजगी क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध आहेत. विमानसेवा कंपन्यांमध्ये फ्लाइट ऑपरेशन्ससाठी हवामान तज्ज्ञांची गरज असते. कृषी क्षेत्रात शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन देण्यासाठी हवामान तज्ज्ञांची मदत घेतली जाते. तसेच टीव्ही न्यूज चॅनेल्स आणि डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हवामान सादर करणाऱ्या अँकर्स आणि विश्लेषकांची मागणी वाढत आहे. याशिवाय पर्यावरणीय सल्लागार (Environmental Consultant), डेटा विश्लेषक (Data Analyst) आणि संशोधक (Researcher) म्हणूनही काम करण्याच्या संधी उपलब्ध आहेत.

पेपरमध्ये खुणा, तर मानला जाईल गुन्हा! परीक्षेत्तर गैरमार्गांवर कडक कारवाई; बोर्डाने व्हिडीओद्वारे जारी केली ‘शिक्षासूची’

पगाराबाबत विचार केला तर या क्षेत्रात सुरुवातीला दरमहा सुमारे ₹३०,००० ते ₹५०,००० पर्यंत वेतन मिळू शकते. अनुभव आणि कौशल्य वाढल्यास हा पगार ₹१ लाख किंवा त्याहून अधिकही जाऊ शकतो. परदेशात, विशेषतः विकसित देशांमध्ये हवामान तज्ज्ञांना कोट्यवधींच्या पॅकेजची संधी मिळू शकते. त्यामुळे हे क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत आकर्षक मानले जाते. याशिवाय या क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी काही कौशल्ये अत्यंत महत्त्वाची ठरतात. विश्लेषण क्षमता (Analytical Skills), डेटा समजून घेण्याची क्षमता, संगणक व सॉफ्टवेअरचे ज्ञान, संशोधनाची आवड आणि समस्या सोडवण्याची कौशल्ये असणे गरजेचे आहे. तसेच हवामानातील बदल समजून घेण्यासाठी सातत्याने अपडेट राहणेही आवश्यक असते. एकंदरीत पाहता, जर तुम्हाला निसर्ग, विज्ञान आणि संशोधन यामध्ये रस असेल, तर हवामान क्षेत्र तुमच्यासाठी उत्तम करिअर पर्याय ठरू शकतो. योग्य शिक्षण, मेहनत आणि सातत्य यांच्या जोरावर तुम्ही या क्षेत्रात मोठे यश मिळवू शकता आणि समाजासाठीही महत्त्वाचे योगदान देऊ शकता.

Published On: Mar 01, 2026 | 08:57 PM

