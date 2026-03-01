Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Mumbai AQI Dropped : निळंशार आकाश, सुंदर निसर्ग, स्वच्छ हवा… मुंबईचा हा कायापालट झाला तरी कसा?

मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सध्या मोठ्या प्रमाणात सुधारली असून AQI १०० च्या खाली आला आहे. स्वच्छ आकाश आणि ताजी हवा अनुभवण्यासाठी मुंबईकर बाहेर पडत आहेत.

Updated On: Mar 01, 2026 | 08:37 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

निळंशार आकाश, सुंदर निसर्ग, स्वच्छ हवा या सगळ्या गोष्टी आता मुंबईमध्ये पाहायला मिळत आहे. ज्या मुंबईत दूरपर्यंत फक्त नि फक्त धुक्याची चादर भासणारे प्रदूषण पसरले होते ते प्रदूषण आणि ती चादर आता गायब झाली आहे. इतकी स्वच्छ मुंबई पाहण्यासाठी मुंबईकर समुद्रकिनारी निघाले आहेत. वायू प्रदूषण इतक्या प्रमाणात कमी झाले आहे की हवेची AQI 100 च्या खाली गेली आहे. हवेची गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात सुधारली आहे.

Holi 2026 : मुंबईतील होळी, धूलिवंदनानिमित्त बाजारपेठ गजबजली; रंगीबेरंगी पिचकाऱ्यांसह रंग बाजारात पिचकाऱ्यांना मोठी मागणी

हवेची गुणवत्ता सुधारण्या मागचे कारण काय?

मुंबईत हवेची गुणवत्ता सध्या AQI ८९वर आहे, जी सध्या मध्यम आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी खासकरून पवई, भांडुप आणि दक्षिण मुंबईत स्वच्छ आकाश आणि ताजी हवा अनुभवायला मिळाली. इतकेच नव्हे तर मुंबईकर हे दृश्य पाहण्यासाठी घराबाहेरही निघाले आहेत. व्हिडीओ बनवून इंस्टाग्रामवर भरभरून पोस्ट केले जात आहेत. मुंबईत असा चत्मकार होण्यामागचे कारण म्हणजे मुंबईतील १,००० हून अधिक नियमभंग करणाऱ्या बांधकामांवर करण्यात आलेली कारवाई होय. या कारवाईमुळे हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने फेब्रुवारी महिन्यात हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विशेष मोहीम राबवत शहरातील १,०८२ ठिकाणी तपासणी केली. धूळ कमी करण्यासाठी १,४५४.०९ किमी रस्ते धुतले गेले, तर ६८४.८ किमी परिसरात मिस्टिंग करण्यात आले. पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आधी १३५ बांधकामांना नोटिसा देण्यात आल्या, तसेच ९३ ठिकाणी कामबंदीचे आदेश जारी करण्यात आले. या मोहिमेत केवळ दंडात्मक कारवाईच नव्हे तर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवरही विशेष भर देण्यात आला, ज्यामुळे शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत झाली.

पश्चिमेकडून येणाऱ्या अडथळ्यामुळे वाऱ्याचा वेग वाढला आहे आणि त्यामुळे मुंबई तसेच पश्चिम किनारपट्टीवरील अनेक शहरांचा AQI ढासळला असल्याचे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, पण मुंबईमध्ये होणारा हा बदल फार सुखदायक आहे.

BEST Bus: 1 मार्चपासून BEST बससेवेत मोठे बदल; काही मार्ग बंद तर काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

AQI म्हणजे काय?

हा एक मापक आहे जो आपल्याला सांगतो की हवा किती स्वच्छ किंवा किती प्रदूषित आहे आणि त्याचा आपल्या आरोग्यावर काय परिणाम होऊ शकतो. AQI म्हणजे “हवेची हेल्थ रिपोर्ट”. जसा जास्त AQI तसा जास्त प्रदूषण आणि जास्त आरोग्याचा धोका. मुंबईची हवा सध्या समाधानकारक आहे.

Web Title: Mumbai aqi dropped reason of mumbai become pollution free

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 08:37 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
33 किमीचा मायलेज अन् किंमत 6.25 लाख रुपये! February 2026 मध्ये ग्राहकांनी ‘या’ कारला दिलासा तुफान प्रतिसाद

33 किमीचा मायलेज अन् किंमत 6.25 लाख रुपये! February 2026 मध्ये ग्राहकांनी ‘या’ कारला दिलासा तुफान प्रतिसाद

Mar 01, 2026 | 08:57 PM
हवामान क्षेत्रात घडवायचे आहे करिअर? मोठ्या पगाराची संधी! वाचाल तर फायद्यात राहाल

हवामान क्षेत्रात घडवायचे आहे करिअर? मोठ्या पगाराची संधी! वाचाल तर फायद्यात राहाल

Mar 01, 2026 | 08:57 PM
IND vs WI Live Score: पॉवेल-होल्डर समोर भारतीय गोलंदाजांची बत्ती गुल, टीम इंडिया समोर १९६ धावांचे मोठे लक्ष्य

IND vs WI Live Score: पॉवेल-होल्डर समोर भारतीय गोलंदाजांची बत्ती गुल, टीम इंडिया समोर १९६ धावांचे मोठे लक्ष्य

Mar 01, 2026 | 08:49 PM
Mumbai AQI Dropped : निळंशार आकाश, सुंदर निसर्ग, स्वच्छ हवा… मुंबईचा हा कायापालट झाला तरी कसा?

Mumbai AQI Dropped : निळंशार आकाश, सुंदर निसर्ग, स्वच्छ हवा… मुंबईचा हा कायापालट झाला तरी कसा?

Mar 01, 2026 | 08:37 PM
Middle-East Tension: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचा ‘विनाशकारी’ अवतार; अमेरिकन नौदलाच्या ताफ्यावर हल्ला, आता Trump काय करणार?

Middle-East Tension: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचा ‘विनाशकारी’ अवतार; अमेरिकन नौदलाच्या ताफ्यावर हल्ला, आता Trump काय करणार?

Mar 01, 2026 | 08:33 PM
Ahilyanagar News: अतिक्रमणाविरोधात दुसऱ्यांदा नोटीस बजावण्याचे काम सुरु, कारवाई प्रक्रिया झाली गतिमान

Ahilyanagar News: अतिक्रमणाविरोधात दुसऱ्यांदा नोटीस बजावण्याचे काम सुरु, कारवाई प्रक्रिया झाली गतिमान

Mar 01, 2026 | 08:16 PM
‘Fighter’मुळे ओळख मिळालेला Rishabh Sahni, आता ‘Nagabandham’मध्ये दमदार खलनायक म्हणून झळकणार!

‘Fighter’मुळे ओळख मिळालेला Rishabh Sahni, आता ‘Nagabandham’मध्ये दमदार खलनायक म्हणून झळकणार!

Mar 01, 2026 | 08:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM