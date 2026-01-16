DMart मध्ये नोकरी म्हणजे सुरक्षित भविष्याचा पाया; फक्त पगार नाही तर अनेक सुविधा

डीमार्ट (DMart) ही भारतातील सर्वात लोकप्रिय आणि विश्वासार्ह रिटेल कंपन्यांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते. देशभरातील लाखो ग्राहक रोज दैनंदिन गरजेच्या वस्तू खरेदीसाठी डीमार्टच्या स्टोअर्समध्ये गर्दी करतात. कमी किमती, दर्जेदार उत्पादने आणि विश्वासार्ह सेवा यामुळे डीमार्टने ग्राहकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केले आहे. मात्र, ग्राहकांइतकीच काळजी कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांचीही घेते, ही बाब अनेकांना माहिती नसते.
डीमार्टने आज जे यश मिळवले आहे, ते केवळ उत्तम व्यवस्थापनामुळे नाही, तर स्टोअरपासून ते वेअरहाऊसपर्यंत काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीमुळे आहे. त्यामुळेच कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना केवळ मासिक पगारापुरते मर्यादित न ठेवता त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अनेक सुविधा आणि लाभ देत आहे.
डीमार्टमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पगारातून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) अंतर्गत रक्कम कपात केली जाते. विशेष म्हणजे, या रकमेइतकेच योगदान कंपनीकडूनही दिले जाते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर एक मोठा आर्थिक आधार मिळतो. दीर्घकाळ कंपनीत सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरते. याशिवाय, डीमार्टमध्ये सलग पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचा हक्क मिळतो. निवृत्तीच्या वेळी मिळणारी ही रक्कम भविष्यातील आर्थिक नियोजनासाठी मोठी मदत ठरते. अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी ही ग्रॅच्युइटी एक महत्त्वाची सुरक्षितता मानली जाते.
कंपनी मेहनती आणि प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करताना दरवर्षी कामगिरीवर आधारित बोनसही देते. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळतो, ज्यामुळे त्यांच्यात काम करण्याची प्रेरणा आणि निष्ठा अधिक वाढते.
आजच्या काळात वाढता वैद्यकीय खर्च लक्षात घेता, डीमार्ट कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य विमा सुविधा देखील उपलब्ध करून देते. अनेक ठिकाणी ही सुविधा कर्मचाऱ्यांसोबतच त्यांच्या कुटुंबीयांसाठीही लागू असते. त्यामुळे अचानक उद्भवणाऱ्या आजारपणामुळे होणारा आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. डीमार्टमधील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या स्टोअरमधून किराणा आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर विशेष सवलत दिली जाते. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा घरगुती खर्च कमी होण्यास मदत होते आणि मासिक बजेट अधिक संतुलित राहते.
करिअरच्या दृष्टीनेही डीमार्ट आपल्या कर्मचाऱ्यांना चांगल्या संधी देते. वेळोवेळी प्रशिक्षण, कौशल्यविकास आणि पदोन्नतीचे कार्यक्रम राबवले जातात. त्यामुळे नव्याने नोकरी सुरू करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपासून ते अनुभवी कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच करिअर ग्रोथची संधी मिळते. एकूणच, डीमार्ट ही केवळ रिटेल व्यवसाय करणारी कंपनी नसून, कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षित, स्थिर आणि उज्ज्वल भविष्याचा विचार करणारी संस्था म्हणून ओळख निर्माण करत आहे. त्यामुळेच आज डीमार्टमध्ये नोकरी करणे अनेक तरुणांसाठी विश्वासार्ह आणि दीर्घकालीन करिअरचा उत्तम पर्याय ठरत आहे.