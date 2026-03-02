US Iran Conflict : ‘मृत्यूसाठी तयार रहा…’ ; ट्रम्प यांनी इराणच्या सैन्याला पुन्हा धमकावले; दिला आत्मसमर्पण करण्याचा इशारा

Israel-Iran War: खामेनेईंनंतर आता इराणच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचा खात्मा! इस्रायलच्या भीषण हल्ल्याचा थरकाप उडवणारा Video समोर
अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यात २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या हत्येनतंर इराण (Iran) आक्रमक झालेला आहे. इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने खामेनेईंच्या हत्येचा बदला घेण्याची शपथ घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या लाढ्य युद्धनौका ‘अब्राहम लिंकन’ (Abraham Lincoln) वर हल्लाही करण्यात आला आहे.
दरम्यान या हल्ल्यानंतर ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा इराणला अंतिम इशारा दिला आहे. यामुळे मध्यपूर्वेतील युद्ध भीषण वळणावर येऊन पोहोचले आहे. ट्रम्प यांनी इराणच्या सुरक्षा दलांना थेठ आणि अत्यंत कठोर शब्दात इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, शरण या, नाहीतर मृत्यूसाठी तयार रहा असा अंतिम आणि कडक इशारा दिला आहे.
अमेरका आणि इस्रायल(Israel) ने संयुक्तपणे इराणवर २८ फेब्रुवारीच्या सकाळी भीषण हल्ला केला होता. याला ऑपरेशन एपिक फ्यूरी असे नाव देण्यात आले होते. या मोहिमेअंतर्गत इस्रायलने इराणच्या मुख्या कार्यलयांवर आणि अणु केंद्रांवर हल्ला केला होता. ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, इराणचे किमान ४८ वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांचा या हल्ल्यांमध्ये खात्मा झाा आहे. ही मोहिम पुढे ४ दिवस सुरु राहणार आहे.
याच वेळी ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट करत इराणी नागरिकांना स्वातंत्र्यासाठी आसुलेले देशभक्त असे संबोधित केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, हीच वेळी आहे धाडस दाखवण्याची आणि देश पुन्हा स्वतंत्र करुन ताब्यात घेण्याची. जोपर्यंत हल्ले थांबत नाही तोपर्यंत घराबाहेर पडू नका असे त्यांनी इराणी नागरिकांना आवाहन केले आहे. तसेच त्यांनी अमेरिकेने दिलेले आश्वासन पाळले असून इराणी जनतेच्या हाताता आता त्यांचे भविष्य असल्याचे म्हटले आहे.
#WATCH | US President Donald J. Trump says, “I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, and police to lay down your arms and receive full immunity or face certain death.” “These actions are right, and they are necessary to ensure that Americans will never… pic.twitter.com/axs9mX6Uqq — ANI (@ANI) March 1, 2026
