Breaking News Updates Today: ट्रम्प यांची पुन्हा इराणच्या सैन्याला धमकी, आत्मसमर्पण करण्याचा दिला इशारा

02 Mar 2026 09:35 AM (IST)
दाक्षिणात्य सुपरस्टार विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांच्या लग्नानंतर आता ४ मार्च रोजी हैदराबादमध्ये होणाऱ्या त्यांच्या भव्य रिसेप्शनची जोरदार चर्चा रंगली आहे. या ग्रँड रिसेप्शनबाबत एकामागोमाग एक अपडेट समोर येत आहेत. तसेच कधी स्थळाबाबत माहिती तर कधी पाहुण्यांची यादी लीक झाल्याच्या बातम्या चर्चेत आहेत. या सगळ्या गडबडीत विजय आणि रश्मिकाने एक नवीन पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी ग्रँड रिसेप्शनबाबत लोकांना खास विनंती केली आहे. आता या दोघांनीही या पोस्टमध्ये काय लिहिले जाणून घेऊयात.
02 Mar 2026 09:25 AM (IST)
Gold Rate Today: 2 मार्च रोजी आज भारतात 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 17,309 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,866 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,982 रुपये आहे. भारतात 2 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,73,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,820 रुपये आहे. भारतात 2 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 294.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,94,900 रुपये आहे.
02 Mar 2026 09:15 AM (IST)
Trump Warns Revolutionary Guards Iran : वॉशिंग्टन/तेहरान : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणला पुन्हा धमकी दिली आहे. खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर ट्रम्प यांनी इराणच्या रिव्होल्यूशनीर गार्ड्सला आत्मसमर्पण करुन हातमिळवणी करण्याचे म्हटले आहे. नाहीतर याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असे त्यांनी म्हटले आहे.
02 Mar 2026 09:05 AM (IST)
IND vs WI: टीम इंडियाने एक सक्तीचा बदल केला आणि संजू सॅमसनला खेळण्याची संधी मिळाली. आज, तो निर्णय मास्टरस्ट्रोक ठरला. त्याने वेस्ट इंडिजविरुद्ध ५० चेंडूत नाबाद ९७ धावा केल्या. १९४ च्या स्ट्राईक रेटने खेळताना संजूने १२ चौकार आणि चार उत्तुंग षटकार मारले. या खेळीमुळे त्याला सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला. सामन्यानंतर, या स्टार भारतीय फलंदाजाने रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीबद्दल एक महत्त्वपूर्ण विधान केले.
02 Mar 2026 08:49 AM (IST)
World Wildlife Day 2026 Marathi news : आपली पृथ्वी ही केवळ माणसांची नाही, तर ती कोट्यवधी सजीवांची आहे. निसर्गाच्या या अफाट पसाऱ्यात वन्यजीव हा पृथ्वीचा सर्वात मौल्यवान दागिना आहे. दरवर्षी ३ मार्च हा दिवस संपूर्ण जगात ‘जागतिक वन्यजीव दिन’ (World Wildlife Day) म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाचा मुख्य उद्देश वन्यजीवांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि नामशेष होत चाललेल्या प्रजातींचे रक्षण करणे हा आहे. २०१३ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने (UNGA) या दिवसाची घोषणा केली आणि तेव्हापासून हा दिवस पर्यावरण प्रेमींसाठी एक महत्त्वाचा उत्सव बनला आहे.
Maharashtra to World Breaking News: अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यात २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला. खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर इराण आक्रमक झाला आहे. इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने खामेनेईंच्या हत्येचा बदला घेणार असल्याची शपथ घेतली आहे. यादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला पुन्हा धमकी दिली आहे.