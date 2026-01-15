Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Amaravati News It Is Essential To Keep Students Away From Mobile Phones

Amaravati News : विद्यार्थ्यांना मोबाइलपासून दूर ठेवणे गरजेचे… भविष्यासाठी नीता मुंधडा यांचे आवाहन

विद्यार्थ्यांचे भविष्य उज्ज्वल घडवण्यासाठी सध्या त्यांना मोबाइलपासून दूर ठेवणे गरजेचे असल्याचे मत नीता मुंधडा यांनी व्यक्त केले.

Updated On: Jan 15, 2026 | 09:49 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

विद्यार्थ्यांचे पुढील ५० वर्षे उज्ज्वल घडवायची असतील, तर सध्याच्या काळात त्यांना मोबाइलपासून काही काळ दूर ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या राष्ट्रीय प्रशिक्षिका नीता मुंधडा यांनी केले. मोर्शी तालुक्यातील उदखेड येथील रामबिलास मुंधडा हायस्कूलमध्ये आयोजित शैक्षणिक व गुणवंत विद्यार्थी गौरव सोहळ्यात त्या प्रमुख वक्त्या म्हणून बोलत होत्या. या कार्यक्रमात शाळेतील विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला, तसेच त्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली.

साडे पाच वर्षांचा अनुभव! पण पगार केला कमी, IT प्रोफेशनलने शेअर केली पोस्ट

नीता मुंधडा यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, आजचा विद्यार्थी प्रचंड माहितीच्या ओघात अडकलेला आहे. मोबाइलमुळे माहिती सहज मिळत असली, तरी त्याचा अतिरेक विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर, एकाग्रतेवर आणि मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम करत आहे. त्यामुळे पालक, शिक्षक आणि समाजाने एकत्र येऊन विद्यार्थ्यांना योग्य दिशा देणे गरजेचे आहे. सुसंस्कार, शिस्त, वाचनाची सवय आणि प्रत्यक्ष अनुभव यांमधूनच खऱ्या अर्थाने व्यक्तिमत्त्व घडते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान प्रमोद मुंधडा यांनी भूषवले. यावेळी सेवानिवृत्त विस्तार अधिकारी नीळकंठ यावले, केंद्रप्रमुख कल्पना विंचूरकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. व्यासपीठावर देवेंद्र मुंधडा, प्रफुल्ल मुंधडा, महेश मुंधडा, मनोहर शहाणे, धनराज राठोड, मनोज भारसाके, छाया मुंधडा, शाश्वत मुंधडा, संध्या मुंधडा, सुधाकर धोटे, नरेंद्र बाकडे, रमेश घोडिले आदी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या निमित्ताने रांगोळी व पुष्पसजावट स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. याशिवाय संस्थाचालक मंडळाच्या वतीने उत्कृष्ट बँड संचालन, उत्कृष्ट परेड संचालन, दैनिक परिपाठ, साप्ताहिक बातमीपत्र, आदर्श विद्यार्थी, शाळांतर्गत विविध स्पर्धा, विविध विषयांतील गुणवंत विद्यार्थी, डायमंड ज्युबिली विद्यार्थी तसेच डायमंड ज्युबिली स्काऊट दलातील विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वाची दखल घेत पुरस्कार प्रदान करण्यात आल्याने शाळेतील वातावरण उत्साहाने भारले होते.

शाळांसाठी ‘डिसिप्लिन फॉर्म्युला’! ‘गप्पा विथ सीईओ’; शिक्षकांची अनुपस्थिती

प्रास्ताविक शाळेचे मुख्याध्यापक दिनेश शर्मा यांनी केले. शिष्यवृत्ती वितरणाची जबाबदारी यशवंत सलामे यांनी पार पाडली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मीनाक्षी बदुकले यांनी केले, तर आभारप्रदर्शन अतुल पचारे यांनी मानले. कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी रवींद्र खैरकर, सीमा गांधी, प्राजक्ता वाटाणे यांच्यासह शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मोलाचे सहकार्य केले. एकूणच, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि नैतिक विकासासाठी अशा मार्गदर्शनपर कार्यक्रमांची गरज असल्याचे या सोहळ्यातून अधोरेखित झाले. गुणवंतांचा गौरव आणि योग्य मार्गदर्शन यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढून ते भविष्यात जबाबदार नागरिक घडतील, अशी अपेक्षा मान्यवरांनी व्यक्त केली.

Web Title: Amaravati news it is essential to keep students away from mobile phones

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 09:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन
1

बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन

“विजयभूमी विद्यापीठ-अपोलो हेल्थकेअर” सामंजस्य करार! ‘अलाईड हेल्थ सायन्सेस’मध्ये विविध पदवी अभ्यासक्रम सुरू
2

“विजयभूमी विद्यापीठ-अपोलो हेल्थकेअर” सामंजस्य करार! ‘अलाईड हेल्थ सायन्सेस’मध्ये विविध पदवी अभ्यासक्रम सुरू

शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला
3

शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला

डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन
4

डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM