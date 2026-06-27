World Best School Prize 2026: भारतीय शिक्षणाचा जागतिक पातळीवर डंका! वर्लडच्या टॉप-१० शाळांमध्ये पुण्यातील ‘या’ शाळेचाही समावेश

World Best School Prize 2026 : भारतीय शिक्षण क्षेत्रातील एक अभिमानास्पद कामगिरी समोर आली आहे. ‘वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राईझ २०२६’ मध्ये भारताने नेत्रदीपक कामगिरी करत जागतिक पातळीवर आपली मजबूत पकड निर्माण केली आहे. या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराच्या पहिल्या १० अंतिम शाळांच्या यादीत भारतातील तब्बल ७ शाळांनी स्थान मिळवले आहे. सध्या देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी ही एक ऐतिहासिक उपलब्धी मानली जात आहे.
या शाळांची निवड शिक्षणातील नाविन्यता (Innovation), सामुदायिक सहकार्य, पर्यावरण संवर्धन, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत दर्जेदार शिक्षण देणे यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या निकषांच्या आधारे करण्यात आली आहे. हे यश केवळ भारतीय शाळांची बदलती कार्यशैली आणि आधुनिक शिक्षण मॉडेल दर्शवत नाही, तर देशातील शैक्षणिक संस्था आता जागतिक स्तरावर आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करत आहेत हे देखील सिद्ध करते. चला तर मग जाणून घेऊया की या यादीत भारतातील कोणत्या ७ शाळांचा समावेश आहे.
जगातील सर्वात प्रतिष्ठित शालेय पुरस्कारांपैकी एक म्हणून ‘वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राईझ’ ओळखला जातो. याचे आयोजन ‘टी ४ एज्युकेशन’ (T4 Education) या जागतिक शिक्षण संस्थेद्वारे केले जाते. शिक्षण क्षेत्रात नवीन्य आणि समाजावर सकारात्मक प्रभाव टाकणाऱ्या शाळांचा गौरव करणे हा या पुरस्काराचा मुख्य उद्देश आहे.
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वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राईझमध्ये शाळांना मुख्यत्वे सामुदायिक सहकार्य, पर्यावरण संवर्धन, नाविन्यता, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत उत्कृष्ट कामगिरी, निरोगी जीवनशैलीला चालना देणे या पाच श्रेणीत त्यांचे मूल्यांकन केले जाते.
या पाच श्रेणींच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात अद्भूत योगदान देणाऱ्या शाळांना जागतिक ओळख दिली जाते. या वर्षी जागतिक शिक्षण तज्ज्ञ आणि न्यायाधीशांच्या पॅनेलद्वारे शॉर्टलिस्ट केलेल्या शाळांचे मूल्यांकन केले जाईल, ज्यानंतर अंतिम विजेत्यांची नावे घोषित केली जातील. पहिल्या ३ (Top 3) अंतिम शाळांची घोषणा या वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात केली जाणार आहे.
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1) पीसीएमसी छत्रपती शाहूजी महाराज इंग्लिश मिडियम स्कूल (पुणे)
2) आर्मी गुडविल स्कूल, वुजूर अनंतनाग (जम्मू-काश्मीर)
3) हेल्दी प्लॅनेट टीजीए अर्ली इयर्स स्कूल (नोएडा)
4) इनव्हेंचर अकॅडमी (बेंगळुरू)
5) शेठ एम. आर. जयपूरिया स्कूल (लखनऊ)
6) युरोस्कूल बॅनरघट्टा (बेंगळुरू)
7) शेठ आनंदराम जयपूरिया स्कूल (लखनऊ)
भारत गेल्या काही काळापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP), डिजिटल लर्निंग आणि कौशल्य-आधारित शिक्षणावर सातत्याने भर देत आहे. अशा परिस्थितीत, जगातील अव्वल १० शाळांच्या यादीत भारताच्या ७ शाळांचा समावेश होणे हे भारतीय शिक्षण व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मजबूत होत असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. हे यश देशातील शिक्षक, विद्यार्थी आणि शाळांसाठी अत्यंत अभिमानाचा विषय आहे.