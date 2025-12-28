Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • A Pregnant Woman Was Harassed For Seven Lakh Rupees And Ultimately Committed Suicide By Hanging Herself

धक्कादायक ! वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती; सात लाखांसाठी गर्भवती महिलेचा छळ, अखेर गळफास घेऊन आत्महत्या

आएशाला माहेरहून फूट व्यवसायासाठी सात लाख रुपये आणण्यासाठी तगादा लावत सतत मारहाण करून मानसिक त्रास दिला जात होता. हा त्रास पती व सासरच्या मंडळींकडून दिला जात होता.

Updated On: Dec 28, 2025 | 08:46 AM
संविधान विटंबनेतील आरोपीची आत्महत्या; घरातच घेतला गळफास

संविधान विटंबनेतील आरोपीची आत्महत्या; घरातच घेतला गळफास (File Photo : Suicide)

Follow Us:
Follow Us:

छत्रपती संभाजीनगर : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारखे प्रकार होत आहे. असे असताना आता छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती झाल्याचे उघडकीस आले आहे. पैशांच्या मागणीसाठी विवाहितेचा छळ करण्यात आला. याच छळाला कंटाळून गरोदर असलेल्या विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

आएशा बेगम अरबाज शेख (वय २३ रा. अजिंठा हल्ली मुक्काम हसूल संभाजीनगर) असे आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव आहे. आएशाला माहेरहून फूट व्यवसायासाठी सात लाख रुपये आणण्यासाठी तगादा लावत सतत मारहाण करून मानसिक त्रास दिला जात होता. हा त्रास पती व सासरच्या मंडळींकडून दिला जात होता. अखेर याला कंटाळून विवाहितेने पाच महिन्यांची गरोदर असताना गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना हर्सल येथे घडली. आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमधील उल्लेखावरून गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

आत्महत्या करणाऱ्या विवाहितेचे नाव आएशा असून, सदरील आत्महत्येप्रकरणी विवाहितेची आई नूरजहाँ बेगम शेख रशीद यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आएशाचा पती अरबाज सलिम शेख सासू सायरा सलिम शेख, जेठ अलिम सलिम शेख (सर्व रा. किदवई नगर, नायगांव रोड, भिवंडी, जि.ठाणे) यांच्याविरुद्ध हर्सल पोलिस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला.

काय म्हटले तक्रारीत?

मृत आएशाच्या आईने दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, मुलीचे लग्न तीन वर्षांपूर्वी २०२२ मध्ये मुस्लिम रितीरिवाजाप्रमाणे शेख अरबाज सलिम याच्याशी झाले. लग्नानंतर त्यांना एक दीड वर्षांचा मुलगा देखील आहे. पती व सासरची मंडळी माझ्या मुलीस सतत मारहाण व पैशाची मागणी करत होते.

सासरकडून पैशासाठी छळ

मी व माझ्या पतीने तसेच माझ्या भावाने वरील आरोपीस या प्रकरणी समजूत घालण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. काही दिवस त्यांनी माझ्या मुलीस चांगले वागवले. मात्र, पुन्हा तिला त्रास देण्यास सुरुवात करून पैशांची मागणी लावून धरली. मात्र, आमची परिस्थिती गरिबीची असल्याने आम्ही पैशाची पूर्तता करू शकलो नाही.

मुलीला पाठवून दिले माहेरी

मागील महिन्यात जावयाने मुलीस माहेरी पाठवून दिले. त्यामुळे मुलगी सतत तणावात राहत होती. ती पाच महिन्यांची गरोदर असताना माझ्या मुलीने या सततच्या मानसिक शारीरिक छळाला कंटाळून २५ डिसेंबर २०२५ रोजी रात्री आत्महत्या केली असून, आत्महत्येपूर्वी तिने सुसाईड नोटही लिहिली. त्यात आत्महत्येस पती आणि सासरचे कुटुंबीय छळ करत होते असा उल्लेख केला आहे.

हेदेखील वाचा : Nagpur Crime: दारूच्या नशेत शेजाऱ्याचा हैवानपणा! किरकोळ वादातून माय-लेकीची लाकडी दांड्याने निर्घृण हत्या

Web Title: A pregnant woman was harassed for seven lakh rupees and ultimately committed suicide by hanging herself

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 08:45 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM