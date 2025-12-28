Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nagpur Crime: दारूच्या नशेत शेजाऱ्याचा हैवानपणा! किरकोळ वादातून माय-लेकीची लाकडी दांड्याने निर्घृण हत्या

नागपूरच्या उमरेड येथील गांगापूर कालवा परिसरात दारूच्या नशेत शेजाऱ्याने किरकोळ वादातून माय-लेकीवर लाकडी दांड्याने हल्ला करून निर्घृण हत्या केली. पोलिसांनी आरोपीला तात्काळ अटक केली.

Updated On: Dec 28, 2025 | 08:37 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • उमरेड येथे भरदिवसा दुहेरी हत्या, परिसरात खळबळ
  • दारूच्या नशेत किरकोळ वाद विकोपाला गेला
  • आरोपी नितेश ठाकरे अटक, BNS कलम 103(1) अंतर्गत गुन्हा
नागपूर: नागपूर येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. शेजाऱ्यानेच माय-लेकीची निर्घृण हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. किरकोळ भांडणामुळे ही हत्या केल्याचे समोर आले आहे. आरोपीने लाकडी दांड्याने मायलेकीवर हल्ला चढवला. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. शेजारी हा हत्येच्या वेळी दारूच्या नशेत होता. आरोपीच नाव निलेश ठाकरे (31) असे आहे. तर मृतकाचे नाव पर्वता फुकट (65) व त्यांची मुलगी संगीता रिठे (40) असे आहे. ही घटना उमरेड गांगापुर कालवा परिसरातील झोपडपट्टीत शनिवारी घडली आहे. या घटनेने परिसर हादरला असून परिसरात खळबळ उडाली आहे.

दुचाकी बाजूला घेण्याच्या कारणावरून वाद; तरुणाच्या डोक्यात कोयता घातला अन्…

काय घडलं नेमकं?

​मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी नीतेश ठाकरे हा पार्वता फुकट यांच्या घराशेजारी राहतो. त्याला दारूचे व्यसन असून नशेत तो नेहमी वाद घालायचा. शनिवारला (दि.27) दुपारी 12.30 वाजताच्या सुमारास नीतेश आणि पार्वता यांच्यात किरकोळ कारणावरून शाब्दिक चकमक उडाली. वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. त्याने रागाच्या भारत जवळच असलेला लाकडी दांडा उचलला आणि पार्वती व संगीता यांच्यावर डोक्यावर जोरदार प्रहार केला. यात त्या दोघेही गंभीर जखमी झाल्या व रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्या. घटनास्थळी त्यांचा मृत्यू झाला.

या घटनेची माहिती मिळताच उमरेडचे पोलीस निरीक्षक धनाजी जळक यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेत ताब्यात घेत त्यांनी शवविच्छेदनाकरीता मृतदेह रवाना केले. याप्रकरणी आरोपीविरूध्द भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 103 (1) अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आले असून आरोपी नितेश ठाकरेला अटक केली आहे.

शाळेतून घरी जाताना आठवीच्या विद्यार्थ्यावर चाकूहल्ला, आयसीयूमध्ये उपचार सुरु

नागपूरमधून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. शाळकरी विद्यार्थ्यांवर चाकूहल्ला करण्यात आल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. ही घटना नवीन कामठी पोलीस ठाणे परिसरात शुक्रवारी (20 डिसेंबर 2025) संध्याकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास घडली. सीबीएसई इयत्ता आठवीचा विद्यार्थी शाळेतील गॅदरिंग आटोपून घरी जात असताना त्याच्यावर चाकूने हल्ला करण्यात आला. यात तो गंभीर जखमी झाला. जखमी विद्यार्थ्यांवर मेयो हॉस्पिटलच्या आयसीयू विभागामध्ये उपचार सुरू आहेत.

घटनास्थळाजवळील एका सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दोन अल्पवयीन मुलं पळून जाताना दिसत आहे. यामुळे हा हल्ला मुलांनीच केला असावा, अशी शंका पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. अर्णववर हल्ला झाल्यानंतर परिसरातील सीसीटीव्ही फुजेटमध्ये पळणारी मुलं अर्णवच्याच वयाची असल्याचे दिसतंय. त्यामुळे आपापसातल्या वादातून अर्णववर हल्ला झाला असावा, अशीही शंका पोलिसांकडून व्यक्त केली जातेय.

Crime News: कोकण टास्क फोर्सची धडक कारवाई; तब्बल 55 कोटी 88 लाखांचे ड्रग्स केले उद्ध्वस्त

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड, गांगापूर कालवा परिसरात.

  • Que: हत्या कशामुळे झाली?

    Ans: किरकोळ वादातून, दारूच्या नशेत आरोपीने हल्ला केला.

  • Que: आरोपीविरुद्ध कोणती कारवाई झाली?

    Ans: आरोपीला अटक करून BNS कलम 103(1) अंतर्गत गुन्हा दाखल.

Published On: Dec 28, 2025 | 08:37 AM

