खासदार संजय देशमुख यांच्या वाहनाला अपघात; अपघातात कारचे मोठे नुकसान

सुदैवाने या अपघातात कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही. मात्र, वाहनाचे नुकसान झाले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच दिग्रसचे ठाणेदार वैजनाथ मुंडे यांनी तातडीने पथकासह घटनास्थळ गाठले.

Updated On: Feb 27, 2026 | 12:00 PM
दिग्रस : यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार संजय देशमुख यांच्या वाहनाला अपघात झाला. या अपघातात खासदार देशमुख यांच्या वाहनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. रेल्वेच्या कामावरील एका ओव्हरलोड टिप्परने खासदार संजय देशमुख यांच्या वाहनाला जोरदार धडक दिली. या अपघातात वाहनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, सुदैवाने खासदार देशमुख यांच्यासह सर्व सहकारी थोडक्यात बचावले आहेत. हा अपघात दिग्रस-दारव्हा मार्गावर झाला.

याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खासदार संजय देशमुख यांच्यासह रमेश चव्हाण, दीपक वानखेडे, भारत राठोड, योगेश रामावत, सुरक्षा रक्षक अतिश सवळे आणि चालक शेख माजिद हे सर्वजण या वाहनात होते. तसेच ते साखरा येथे स्वर्गीय माजी जिल्हा परिषद समाज कल्याण सभापतींच्या पुण्यस्मरण सोहळ्यासाठी गेले होते. कार्यक्रम आटोपून दिग्रसकडे परत येत असताना गुरुवारी सायंकाळी ६:४५ च्या सुमारास स्व. सुमनताई राठोड यांच्या शेताजवळ रेल्वे कामावरील ओव्हरलोड टिप्परने (एम.एच. ४० बी.जी. ६४०३) त्यांच्या वाहनाला जोरदार धडक दिली.

सुदैवाने या अपघातात कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही. मात्र, वाहनाचे नुकसान झाले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच दिग्रसचे ठाणेदार वैजनाथ मुंडे यांनी तातडीने पथकासह घटनास्थळ गाठले. पोलिसांनी अपघातग्रस्त टिप्पर जप्त केला असून, चालकाला ताब्यात घेतले आहे. आता याप्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे.

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील ओणी तिवंदामात भीषण अपघात

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील ओणी तिवंदामात परिसरात सकाळी एक भीषण अपघाताची घटना घडली. भरधाव वेगात असलेल्या ट्रकने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या दुसन्या ट्रकला जोरदार धडक दिल्याने एका चालकाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. सकाळी पावणे अकराच्या सुमारास ही घटना घडली, एक ट्रक गोवा ते मुंबई या दिशेने जात असताना ओणी सिकंदामाळ येथील एका धान्यासमोर रस्त्याच्या कडेला उभा होता. याच दरम्यान गोव्यावरून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या दुसन्या भरधाव ट्रकने या उभ्या ट्रकला पाठीमागून भीषण भडक दिली.

हेदेखील वाचा : Jalgaon Accident: जळगावमध्ये भीषण अपघात, अर्टिका कारचा चेंदामेंदा; दोघांचा जागीच मृत्यू तर…

Feb 27, 2026 | 11:56 AM

Feb 27, 2026 | 11:56 AM
