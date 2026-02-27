Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Ncert Controversy Supreme Court Bans Ncert Class 8 Book Show Cause Notice

NCERT Controversy: NCERTच्या ८वीच्या पुस्तकावर सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी; ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

न्यायव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली आहे एनसीईआरटीने न्याकव्यवस्थेवर हल्ला केला असून न्यायव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले.

Updated On: Feb 27, 2026 | 11:55 AM
NCERT Controversy: NCERTच्या ८वीच्या पुस्तकावर सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी; ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

NCERT Controversy: NCERTच्या ८वीच्या पुस्तकावर सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी; 'कारणे दाखवा' नोटीस

Follow Us:
Follow Us:
  • आठवीच्या पुस्तकात ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या विषयावरील प्रकरणाचा समावेश केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि एनसीईआरटीला कडक शब्दांत फटकारले आहे
  • एनसीईआरटीने न्यायव्यवस्थेवर केलेल्या या विधानांमुळे “न्यायव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली आहे”, असे तीव्र ताशेरे सरन्यायाधीशांनी ओढले
  • सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीईआरटीची माफी स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला असून त्यांना ‘कारणे दाखवा’ (Show Cause) नोटीस बजावली आहे.
 

NCERT Class 8 Controversy: सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एनसीईआरटीच्या आठवीच्या पुस्तकाच्या पुढील प्रकाशनावर तसेच छपाई किंवा डिजिटल प्रसार करण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आणि केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला. आठवीच्या पुस्तकात ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या विषयावरील प्रकरण समाविष्ट केले आहे. त्यावरून मोठ्या वादाला तोंड फुटले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आणि केंद्र सरकारसह एनसीईआरटीला कडक शब्दांत फटकारले. सलग दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी न्यायालयाने सरकारची खरडपट्टी केली.

Arvind Kejriwal : मद्य घोटाळा प्रकरणात मोठी अपडेट! अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांची निर्दोष मुक्तता, 

न्यायव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली आहे एनसीईआरटीने न्याकव्यवस्थेवर हल्ला केला असून न्यायव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले.  या प्रकरणात तातडीने न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक असून हे टीका दडपण्याच्या इछेतून नाही तर शिक्षणाची अखंडता राखण्यासाठी असल्याचे सरन्यायधीश म्हणाले, ज्या वयात विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक जीवन आणि संस्थात्मक संरचनांचे बारकावे समजू लागतात, त्या वयात एकतर्फी वक्तव्ये समोर आल्यास मूलभूत गैरसमज निर्माण होतात. यामुळे त्यांना न्यायपालिकेची जबाबदारी समजण्यापासून रोखले जाते, असे सरन्यायधीश म्हणाले. तसेच हे प्रकरण बंद करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने माफी स्वीकारण्यास नकार देत एनसीईआरटीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

Google चं नवं सरप्राईझ, व्हायरल ‘Punch The Monkey’ सर्च करताच स्क्रीनवर दिसतो अनोखा नजारा,

पुढील सुनावणी ११ मार्च रोजी

सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीईआरटीला केंद्र आणि राज्य सरकारला मदतीला घेऊन पुस्तकाच्या सर्व कॉपी परत मिळवण्याचे, तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरूनही प्रती तत्काळ काढून टाकत दोन आठवड्धांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ११ मार्च रोजी होणार आहे.

 

 

 

Web Title: Ncert controversy supreme court bans ncert class 8 book show cause notice

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 11:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

संविधानात मतदानाचा अधिकार हे कर्तव्य मात्र बंधन नाही; मतदान सक्ती करण्याकडे सुप्रीम कोर्टाचा कल?
1

संविधानात मतदानाचा अधिकार हे कर्तव्य मात्र बंधन नाही; मतदान सक्ती करण्याकडे सुप्रीम कोर्टाचा कल?

प्रयत्न करणे म्हणजेच यशाच्या मार्गावर…! स्वप्नांना बळ देण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी वाचायला हवेत ‘हे’ प्रेरणादायी सुविचार
2

प्रयत्न करणे म्हणजेच यशाच्या मार्गावर…! स्वप्नांना बळ देण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी वाचायला हवेत ‘हे’ प्रेरणादायी सुविचार

CM Sundar Shala : आता EVM ठरवणार शाळेचा मुख्यमंत्री कोण? सडवली शाळेचा अनोखा उपक्रम
3

CM Sundar Shala : आता EVM ठरवणार शाळेचा मुख्यमंत्री कोण? सडवली शाळेचा अनोखा उपक्रम

218000 मिळणार पगार! असिस्टंट प्रोफेसर बनण्याची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या कोण करू शकतं अर्ज?
4

218000 मिळणार पगार! असिस्टंट प्रोफेसर बनण्याची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या कोण करू शकतं अर्ज?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
खासदार संजय देशमुख यांच्या वाहनाला अपघात; अपघातात कारचे मोठे नुकसान

खासदार संजय देशमुख यांच्या वाहनाला अपघात; अपघातात कारचे मोठे नुकसान

Feb 27, 2026 | 11:56 AM
NCERT Controversy: NCERTच्या ८वीच्या पुस्तकावर सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी; ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

NCERT Controversy: NCERTच्या ८वीच्या पुस्तकावर सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी; ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

Feb 27, 2026 | 11:55 AM
 US Stock Market: भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक दरवाजे खुले; ३० देशांत ट्रेडिंगची मिळणार संधी

 US Stock Market: भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक दरवाजे खुले; ३० देशांत ट्रेडिंगची मिळणार संधी

Feb 27, 2026 | 11:53 AM
कांद्याचे भाव घसरले; उत्पादन खर्चही निघेना! जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल

कांद्याचे भाव घसरले; उत्पादन खर्चही निघेना! जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल

Feb 27, 2026 | 11:53 AM
Pak Afg War: तालिबानचा ‘सुप्रीम लीडर’ संपला? पाकिस्तानच्या ऑपरेशन गझ्ब-लिल-हकने कंधारमध्ये माजवला हाहाकार

Pak Afg War: तालिबानचा ‘सुप्रीम लीडर’ संपला? पाकिस्तानच्या ऑपरेशन गझ्ब-लिल-हकने कंधारमध्ये माजवला हाहाकार

Feb 27, 2026 | 11:47 AM
Hyderabad News: 21 वर्षीय युट्यूबरने संपवलं जीवन; भावनिक सुसाईड नोट सापडला; मूव्ह ऑन व्हायला भीती वाटते…

Hyderabad News: 21 वर्षीय युट्यूबरने संपवलं जीवन; भावनिक सुसाईड नोट सापडला; मूव्ह ऑन व्हायला भीती वाटते…

Feb 27, 2026 | 11:46 AM
Arvind Kejriwal : मद्य घोटाळा प्रकरणात मोठी अपडेट! अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांची निर्दोष मुक्तता, कोर्टात नेमकं काय घडलं

Arvind Kejriwal : मद्य घोटाळा प्रकरणात मोठी अपडेट! अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांची निर्दोष मुक्तता, कोर्टात नेमकं काय घडलं

Feb 27, 2026 | 11:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Feb 27, 2026 | 11:10 AM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM