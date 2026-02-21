Ahilyanagar Crime: अल्पवयीन मुलीचे अपहरण अन् मग जंगलात नेऊन लैंगिक अत्याचार! प्रकरणाला ‘लव्ह जिहाद’चे स्वरूप

खून का बदला खून! दुहेरी हत्याकांडातील आरोपीची कुरकुंभजवळ हत्या; परिसरात तणावाचे वातावरण
१३ फेब्रुवारी रोजी कॉलेजला जाते असे सांगून घराबाहेर पडलेली १५ वर्षीय मुलगी परतलीच नाही. बराच वेळ ती घरी न आल्याने अस्वस्थ झालेल्या पालकांनी तत्काळ राहुरी पोलिस ठाणे गाठले. घडलेल्या प्रकाराची माहिती देत तक्रार दाखल केली. एकूण प्रकार पाहता आणि त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी तातडीने तपासाची प्रक्रिया सुरू केली. तांत्रिक विश्लेषण, मोबाईल लोकेशन ट्रॅकिंग आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे मुलगी आणि तिचे अपहरण करणारे आरोपी जंगलात असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी वेगाने हालचाल करत जंगल गाठून तेथून मुलीची सुटका केली, तसेच आरोपींना ताब्यात घेतले.
या गंभीर घटनेत बळी पडलेल्या मुलीच्या गावातही अत्यंत संताप व्यक्त होत आहे. त्यांनी देखील हा प्रकार म्हणजे लव्ह जिहाद असल्याचे सांगत आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच गाव बंद ठेवून या प्रकराचा निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे.
Karjat Crime: दुचाकी चोरांना बेड्या, तपासात नऊ गुन्हे उघडकीस; गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे कौतुक
यातील मुख्य आरोपी मुक्तार हैदर पठाण याच्यावर अपहरण आणि लैंगिक अत्याचाराचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. पीडितेचा जबाब घेतल्यानंतर पोलिसांनी आरोपींवर पॉक्सो आणि लैंगिक अत्याचाराची कलमे लावली आहेत. एकूण प्रकार आणि मुलीची अवस्था पाहता राहुरी तालुक्यासह जिल्ह्यातून संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाला आता धार्मिक वळण लागले आहे. भाजपा युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष अक्षय कर्डिले यांनी हा प्रकार म्हणजे ‘लव्ह जिहाद’ असल्याचे म्हटले असून, संबंधित आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
या अपहरण आणि अत्याचार प्रकरणातील मुख्य – आरोपी मुक्तार हैदर पठाण (वय १८), कौसर हैदर पठाण (वय २२) आणि आकाश शरद संसारे (वय १९) हे आहेत. त्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.