जेहच्या वाढदिवशी Kareena Kapoor चा खास उपक्रम; झाड लावून दिला पर्यावरणाचा संदेश, पाहा फोटो

बॉलिवूड अभिनेत्री करीना कपूर आणि सैफचा धाकटा मुलगा जेह अली खान त्याचा पाचवा वाढदिवस साजरा करत आहे. या प्रसंगी जेहने त्याचा वाढदिवस कुटुंब आणि निसर्गाच्या अगदी जवळून साजरा केला. जेहची आई करीनाने तिच्या सोशल मीडियावर काही फोटो शेअर केले आहेत. या पोस्टमध्ये जेह एक झाड लावताना दिसत आहे.
या पोस्टमध्ये करीना, तिचा पती सैफ आणि जेब झाडे लावताना दिसत आहेत. एका फोटोमध्ये सैफ तैमूर आणि जेहसोबत झाडे लावण्यासाठी माती तयार करताना दिसत आहे. दुसऱ्या फोटोमध्ये संपूर्ण कुटुंब बागेत वेगवेगळ्या ठिकाणी झाडे लावताना दिसत आहे. करिनाने या पोस्टला कॅप्शन दिले आहे, “वाढदिवस म्हणजे झाडे लावणे आणि मुक्त असणे. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा जेह बाबा.”
View this post on Instagram
खान कुटुंबातील सर्वात धाकट्या मुलाला त्याची दुसरी काकू सबा पटौदी यांनी प्रेमाचा वर्षाव केला. तिने वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनचे अनेक फोटो शेअर केले आणि एका खास कॅप्शनसह फोटो सजवला. “जेहजान, पहिला १…२…आता थेट ५, कधी आणि कसा? वेळ उडून गेला. तुला लहानपणापासून इतक्या मोठ्या वयात वाढताना पाहणे खूप खास होते. माझ्या चंद्रा, कायम असेच राहा. दिवसाच्या अनेक शुभेच्छा, जेह बाबा,” तिने लिहिले.
View this post on Instagram
सोहा अली खानने लहान जेहला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना, सोहाने कॅप्शनमध्ये लिहिले की, “तो क्षणार्धात पाच वर्षांचा झाला. केक कापतानाचे फोटो खूपच गोंधळलेले आहेत. केक दिसतोय, पण वाढदिवसाचा मुलगा, इतका नाही. आम्ही त्याला ऐकू शकतो. या सगळ्यामध्ये, बेबो एकदम कूल दिसतेय. कसे?”