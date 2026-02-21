IPO Alert: ग्रे मार्केटमध्ये भाव पडले, मात्र TATA ग्रुपने लावला मोठा डाव; ‘या’ आयपीओकडे सर्वांचे लक्ष!

शेअर्समध्ये होणार मोठी घसरण?, हा शेअर विकून टाका अन्यथा…, ब्रोकरेजचा मोठा इशारा
Cleanmax Enviro Energy Solutions चा Rs 3,100 कोटींचा IPO 23 फेब्रुवारीला सबस्क्रिप्शनसाठी ओपन होईल. कंपनीने IPO साठी प्रति शेअर 1,000-1,053 रुपये इतकी किंमत निश्चित केली आहे. वरच्या किमतीच्या स्तरावर कंपनीचे मूल्यांकन 12,325 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. यामध्ये 1,200 कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी केले जातील, तर 1,900 कोटी रुपयांचे शेअर्स प्रवर्तक आणि विद्यमान भागधारकांद्वारे विक्रीसाठी (OFS) ऑफर केले जातील. ग्रे मार्केटमधील IPO साठी प्रीमियम सवलतीत आहे.
31 मार्च 2025 पर्यंत, Cleanmax Enviro ही भारतातील व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांसाठी रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्युशन सर्वात मोठी प्रोवाइड आहे. 31 जुलै 2025 पर्यंत, कंपनी 2.54 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमतेचं संचालन, मालकी आणि व्यवस्थापन करत होती तर अतिरिक्त 2.53 गीगावाटची अतिरिक्त क्षमता एकतर बांधकामाधीन होती किंवा भविष्यातील विकासासाठी कंत्राटी व्यवस्थेद्वारे सुरक्षित केली गेली होती.
प्रस्तावित टाइमलाइननुसार, कंपनी गुरुवारी, 26 फेब्रुवारी रोजी IPO वाटपबाबत अंतिम करण्याचा विचार करत आहे. ज्या अर्जदारांना शेअर्स मिळत नाहीत त्यांना त्याच दिवशी परतावा मिळणे अपेक्षित आहे. यशस्वी गुंतवणूकदारांना त्यांच्या डीमॅट खात्यांमध्ये शुक्रवार, २७ फेब्रुवारीपर्यंत वाटप केलेले इक्विटी शेअर्स मिळू शकतात. अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर, सोमवार, २ मार्च रोजी शेअर बीएसई आणि एनएसई या दोन्ही ठिकाणी सूचीबद्ध केले जातील.
जगात खळबळ माजणार? अनेक देशांच्या अडचणी वाढणार! ट्रम्प यांच्याकडे अजूनही आहे एक ‘ब्रह्मास्त्र…