Pune Crime : फरार गुंडाच्या बेकायदा हॉटेलवर चालवला बुलढोझर; भारती विद्यापीठ पोलिसांची मोठी कारवाई

पुणे : पुण्यातील वडगाव बुद्रुक भागातील सिंहगड महाविद्यालयाच्या परिसरात दहशत माजविणारा गुंड मनोज पाडुळे याने बांधलेल्या बेकायदा हॉटेलवर पोलिसांनी बुलढोझर चालवून ते पाडले आहे. पोलिसांच्या कारवाईनंतर नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. पाडुळे आणि साथीदारांवर भारती विद्यापीठ पोलिसांनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई केली होती. त्यानंतर तो फरार झाला आहे.
भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या मोका गुन्ह्यातील पाहिजे आरोपी मनोज पाडुळे अद्याप फरार आहे. त्याच्या टोळीला आर्थिक बळ पुरविण्यासाठी सिंहगड कॅम्पस येथील बेकायदा ‘मातोश्री हॉटेल’चा वापर होत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्यानंतर महसूल विभाग व संबंधित यंत्रणांच्या मदतीने बुलडोझरच्या साहाय्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, सिंहगड कॅम्पस परिसरातील हे हॉटेल अनेक वर्षांपासून गुन्हेगारी कारवायांचे केंद्र बनले होते. टोळीचे सदस्य येथे नियमितपणे एकत्र येत होते. परिसरात दहशत निर्माण करणे, गुन्हेगारी कारवायांचे नियोजन करणे तसेच टोळीच्या हालचालींसाठी या ठिकाणाचा वापर केला जात असल्याचे तपासात समोर आले आहे. वारंवार घडणाऱ्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. मनोज पाडुळे याच्याविरुद्ध खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, मारहाण यांसह गंभीर स्वरूपाचे सुमारे १५ गुन्हे दाखल आहेत. सिंहगड कॅम्पस आणि परिसरात त्याच्या टोळीची दहशत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
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‘सिंहगड महाविद्यालयाच्या परिसरात पाडुळे याने बेकायदा हाॅटेल बांधले होते. या भागातील मोकळ्या जागेवर बांधलेल्या हॉटेल व्यवसायातून पाडुळे टोळीला आर्थिक रसद मिळत होती. मकोका कारवाई केल्यानंतर तो फरार झाला असून, या टोळीला मिळणारी आर्थिक रसद तोडण्यासाठी बेकायदा हाॅटेलवर कारवाई करण्यात आली’, अशी माहिती भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांनी दिली.
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