रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • An Accident Involving Two St Buses Has Occurred In Ambad Taluka

Bus Accident : अंबड तालुक्यात भरधाव एसटी बसेस एकमेकांना धडकल्या; जखमींचा आकडाही समोर

Updated On: Jul 05, 2026 | 01:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

जालना-बीड महामार्गावरील अंबड तालुक्यातील शहापूर गावानजीक गल्हाटी नदीच्या पुलावर शनिवारी (४ जुलै) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास दोन एसटी बसची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या भीषण अपघातात ३० ते ४० प्रवाशी जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

बड तालुक्यात भरधाव एसटी बसेस एकमेकांना धडकल्या; जखमींचा आकडाही समोर

सौजन्य - सोशल मिडीया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

अंबड : जालना-बीड महामार्गावरील अंबड तालुक्यातील शहापूर गावानजीक गल्हाटी नदीच्या पुलावर शनिवारी (४ जुलै) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास दोन एसटी बसची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या भीषण अपघातात ३० ते ४० प्रवाशी जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. चालकासह १५ प्रवाशांची प्रकृती गंभीर असून त्यांना जालना येथील जिल्हा ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. जखमीत बहुतांश विद्यार्थी यांचा समावेश आहे. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नसून आठवडाभरात या ठिकाणी बस अपघाताची ही दूसरी घटना आहे. या अपघातामुळे पुलावरील दोन्ही बाजूची वाहतूक तासभर ठप्प झाली होती. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक, पोलिस प्रशासन आणि आरोग्य विभागाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी रुग्णालयांत जाऊन जखमींची विचारपूस केली.

 

शहापूरच्या ग्रामस्थांची तत्परता; जेसीबीच्या साहाय्याने हटवली वाहने

अपघातानंतर गल्हाटी नदीच्या पुलावर मोठा आवाज होताच शहापूर येथील नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. गावकऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेत बसमध्ये अडकलेल्या जखमी विद्यार्थी आणि प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढले, तात्काळ इतर वाहने आणि रुग्णवाहिका बोलावून सर्व जखमींना अंबड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. पुलावरच अपघात झाल्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. अखेर क्रेन आणि जेसीबी मशीन बोलावून दोन्ही अपघातग्रस्त बसेस बाजूला काढण्यात आल्या आणि वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली.

दोन्हीही पुलावर धडकल्या बस

या घटनेची सविस्तर माहिती अशी की, शनिवारी सकाळी भांबेरीहून बस (क्र. एमएम १४, एमएच १७५०) अंबडकडे जात होती. आणि जालन्याहून बीडकडे जालना ते अक्कलकोट बस (क्र. एमएच १४-बीटी. ३०२२) वडीगोद्री-जालना मार्गावरून जात होती. सकाळी ९.३० वाजण्याच्या सुमारास दोन्ही बस शहापूर येथील गल्हाटी नदीच्या पुलावर आल्या असता अंबडहून बीडकडे जाणाऱ्या बस चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि दोन्ही बसची समोरासमोर जोराची धडक झाली. भांबेरीहून येणाऱ्या बसमध्ये सकाळी शाळेत आणि कॉलेजमध्ये जाणारे बहुतांश विद्यार्थी प्रवास करत होते. धडक इतकी भीषण होती की, बसच्या पुढील भागाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. या अपघातात ३० ते ४० प्रवाशी जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. याच ठिकाणी नवीन पुलाचे काम चालू असून दोन्ही पुलांना बस जाऊन अडकल्यामुळे नवीन पुलामुळे दोन्ही बस नदीत कोसळल्या नाहीत. त्यामुळे सुदैवाने मोठी जिवीतहानी टळली.

हे सुद्धा वाचा : थायलंडमध्ये भीषण अपघात! अल्पवयीन मुलाने यात्रेकरुंच्या अंगावर चढवला ट्रक; ८ बौद्ध भिक्षूंचा दुर्दैवी मृत्यू

जखमींची नावे, १५ जण गंभीर

चांद पाशा शेख (वय ६०, रा. टेंभी अंतरवाली, ता. घनसावंगी), कोमल अंकित शिंदे (वय २८, रा. बीड), बसचालक सारंग काकासाहेब ढोले (वय ५२, रा. अंबड), दुसरा बसचालक संजय कोंडीराम ठोसर (वय ४०, रा. बीड) सुषमा सतीश पाचगे (वय ४०, रा. मुंबई), निलेश चंद्रकांत देशमुख (वय ४०, रा. जालना), आक्रम अहमद (रा. राजस्थान), स्वाती अभिमन्यू कांबळे (रा. बीड), जगन्नाथ मनोहर रोटे (रा. धाकलगाव), मनोहर गणपतराव घार्गे (रा. बीड) सुनिता स्वप्निल दाबाडे (रा. जालना), रेखा स्वप्निल दाभाडे (रा. जालना), विद्या रामेश्वर वाहुळ (रा. अंबड) अन्य एक जण अशी जखमींची नावे असून या सर्वांवर अंबड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करुन जालना येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. जखमीमध्ये दिशा गाडगे, शोभाबाई कुलभूषण घडे, विद्या लक्ष्मण गिते (रा. जालना), दिपक निवृत्ती सांगळे यांच्यासह अनेक जणांवर अंबड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असून अनेक जखमी खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.

Web Title: An accident involving two st buses has occurred in ambad taluka

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 01:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पोह्यात आळी अन् भातात सापडले झुरळ, अन्न सुरक्षा विभागाची कारवाई; कँटीन परवाना केला निलंबित
1

पोह्यात आळी अन् भातात सापडले झुरळ, अन्न सुरक्षा विभागाची कारवाई; कँटीन परवाना केला निलंबित

पहिल्याच पावसात रस्त्यांची चाळण, राज्यातील पायाभूत सुविधांवर ‘कॅग’च्या अहवालाची मोहोर
2

पहिल्याच पावसात रस्त्यांची चाळण, राज्यातील पायाभूत सुविधांवर ‘कॅग’च्या अहवालाची मोहोर

देवदूतासारखा धावला आरपीएफ जवान! पुणे रेल्वे स्थानकावर ट्रेनखाली जाणाऱ्या महिला प्रवाशाचे वाचवले प्राण
3

देवदूतासारखा धावला आरपीएफ जवान! पुणे रेल्वे स्थानकावर ट्रेनखाली जाणाऱ्या महिला प्रवाशाचे वाचवले प्राण

संततधार पावसाने बळीराजाला दिलासा; उत्तर पुणे जिल्ह्यात खरीप पिकांच्या लागवडीला वेग
4

संततधार पावसाने बळीराजाला दिलासा; उत्तर पुणे जिल्ह्यात खरीप पिकांच्या लागवडीला वेग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bus Accident : अंबड तालुक्यात भरधाव एसटी बसेस एकमेकांना धडकल्या; जखमींचा आकडाही समोर

Bus Accident : अंबड तालुक्यात भरधाव एसटी बसेस एकमेकांना धडकल्या; जखमींचा आकडाही समोर

Jul 05, 2026 | 01:01 PM
HPCL Recruitment 2026: हिंदुस्तान पेट्रोलियममध्ये ग्रॅज्युएट आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सुवर्णसंधी; अर्ज करण्यासाठी ‘या’ सोप्या वापरा

HPCL Recruitment 2026: हिंदुस्तान पेट्रोलियममध्ये ग्रॅज्युएट आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सुवर्णसंधी; अर्ज करण्यासाठी ‘या’ सोप्या वापरा

Jul 05, 2026 | 12:54 PM
Yogini Ekadashi 2026: जुलै महिन्यातील पहिले एकादशीचे व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Yogini Ekadashi 2026: जुलै महिन्यातील पहिले एकादशीचे व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jul 05, 2026 | 12:50 PM
अकरावी विशेष प्रवेश फेरीसाठी मुदतवाढ; सुधारित वेळापत्रकही जाहीर, आता नवीन तारीख…

अकरावी विशेष प्रवेश फेरीसाठी मुदतवाढ; सुधारित वेळापत्रकही जाहीर, आता नवीन तारीख…

Jul 05, 2026 | 12:44 PM
Actress Divorce: 5 वर्षांचा संसार मोडला! गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोलानंतर ‘या’ सेलिब्रिटी जोडप्याचा घटस्फोट; चाहत्यांना बसला धक्का

Actress Divorce: 5 वर्षांचा संसार मोडला! गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोलानंतर ‘या’ सेलिब्रिटी जोडप्याचा घटस्फोट; चाहत्यांना बसला धक्का

Jul 05, 2026 | 12:38 PM
Pune Crime: एकाच खोलीत राहत होते, किरकोळ वादातून मित्राचा खून; आरोपी 12 तासांत अटकेत

Pune Crime: एकाच खोलीत राहत होते, किरकोळ वादातून मित्राचा खून; आरोपी 12 तासांत अटकेत

Jul 05, 2026 | 12:23 PM
अनिस बाबा बनून आसिफ देत होता गुंगारा; मुंबईतील रेड लाईट परिसरातून पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

अनिस बाबा बनून आसिफ देत होता गुंगारा; मुंबईतील रेड लाईट परिसरातून पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

Jul 05, 2026 | 12:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा