Bhandara Crime: भंडाऱ्यात ऑनर किलिंग! सासू-मेहुण्यांने जावयाची दिली 6 हजार रुपयांत सुपारी; 5 जणांना अटक

भंडाऱ्यात ऑनर किलिंगची धक्कादायक घटना उघड. आंतरजातीय प्रेमविवाह केल्याच्या रागातून सासू व मेहुण्याने जावयाच्या हत्येची 6 हजारांत सुपारी दिली. हत्या आत्महत्येचा बनाव करून लपवण्याचा प्रयत्न; 5 आरोपी अटकेत.

Updated On: Jan 28, 2026 | 08:59 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • आंतरजातीय प्रेमविवाहानंतर अवघ्या 2 महिन्यांत जावयाची हत्या
  • सासू-मेहुण्यांनी 6 हजार रुपयांची सुपारी दिल्याचा खुलासा
  • मृतदेह नाल्यात टाकून आत्महत्येचा बनाव; पोलिस तपासात कट उघड
भंडारा: भंडारा येथे सैराटची पुनरावृत्ती पाहायला मिळाली आहे. सासू अन् मेहुण्याने जावयाचा खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे या युवकाचे दोनच महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह केला होता. आकाश शेंडे (24) असे मृत युवकाचे नाव आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी ५ जणांना अटक केली आहे. ही घटना भंडाऱ्याच्या बेटाळा गावात घडली आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

घरच्यांच्या विरोधानंतरही एका मुलीने गावातल्याच तरुणाशी आंतरजातीय प्रेमविवाह केला. दोन महिन्यांपूर्वी या दाम्पत्याच विवाह झाला केला होता. विवाहानंतर हे दोघे बेटाळा गावातचं राहत होते. मुलीची आई आणि भावाला हे सहन झाले नाही. दोघांनाही ठार मारण्याची त्यांनी ६ हजार रुपयांची सुपारी दिली आणि जावयाचीच हत्या केली. एवढेच नाही तर हत्येनंतर तरुणाचा मृतदेह गावालगत असलेल्या नाल्यात फेकून दिल. ही हत्या नाही तर आत्महत्या असल्याचा दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र हा बनाव फसला.

मोहाडी पोलिसांनी याचा शोध आणि सखोल चौकशी केली तेव्हा जावयाची आत्महत्या नसून सासू आणि मेहुण्याने सुपारी देत ही हत्या केल्याचा कट उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी मृतकाची सासू अंजू कुंभलकर (४३) मेहुणा चेतन कुंभलकर (२३) यांच्यासह ही हत्या करण्यात सहभाग असलेल्या भारत मोहतुरे (२६), महेंद्र बोरकर (३१), दिनेश उर्फ सचिन मोहन ईश्वरकर (३७) यांना अटक केली आहे. याप्रकरणी, पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: भंडारा जिल्ह्यातील बेटाळा गावात.

  • Que: मृत युवक कोण होता?

    Ans: आकाश शेंडे (वय 24), दोन महिन्यांपूर्वी प्रेमविवाह केलेला.

  • Que: हत्या का करण्यात आली?

    Ans: आंतरजातीय विवाहाला कुटुंबीयांचा विरोध असल्याने.

