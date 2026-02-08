Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
हेच काय ते कलियुग! 80 वर्षांच्या आईला बस स्टॉपवर सोडून मुलगा गेला पळून, ती रडत राहिली अन् भावनिक Video Viral

Heart Touching Video : कलियुगातला हा शिक्षक जो स्वतःच्याच आईला बसस्टॉपवर सोडून निघून जातो... घटनेचा भावनिक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून यात वृद्ध महिला घाबरून रडत असल्याचे दिसून येते.

Updated On: Feb 08, 2026 | 11:20 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथील व्हिडिओत सुमारे ८० वर्षांच्या वृद्ध महिलेला तिच्या स्वतःच्या मुलाने बस स्टॉपवर सोडून दिल्याचे समोर आले आहे.
  • एकटी, घाबरलेली आणि रडणारी ही महिला मुलीच्या घरी जायची इच्छा व्यक्त करत असून तिच्या चेहऱ्यावर भीती आणि एकटेपणा स्पष्ट दिसतो.
  • व्हिडिओवर अनेक युजर्सनी संताप व्यक्त करत महिलेला मदत करण्याची इच्छा दर्शवली आहे.
सोशल मिडियावर अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज शेअर केले जातात. अशात अलिकडेच एक अनोखा आणि भावनिक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात कलियुगातील एका मुलाच्या काळ्या कर्मांचे सत्य समोर आले. धार्मिक मान्यतेनुसार, सध्या कलियुग सुरु असून हे चार युगांमधील सर्वात वाईट युग मानले जाते. व्हिडिओमध्ये एक असहाय्य आणि निराधार वृद्ध महिला रडताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथील असल्याचे सांगितले जात आहे. तो पाहिल्यानंतर लोकांच्या डोळ्यात पाणी आले आणि तर काहींना राग अनावर झाला. सांगण्यात येत आहे की, या वृद्ध महिलेला तिच्या मुलाने बस स्टॉपवर सोडून तो तिथून निघून गेला.

आश्चर्यच! जीव वाचवण्यासाठी जंगलाचा राजा पळाला आणि थेट झाडावरच जाऊन बसला… पाहून सर्वांनाच बसला धक्का; Video Viral

काय आहे प्रकरण?

या व्हायरल व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला सुमारे ८० वर्षांची एक वृद्ध महिला बस स्टॉपवर एकटी रडताना दिसत आहे. जेव्हा रस्त्याने जाणाऱ्यांनी वृद्ध महिलेला तिच्या रडण्याचे कारण विचारले तेव्हा वृद्ध महिलेने जे सांगितले ते ऐकून सर्वांचेच हृदय कोलमडले. व्हिडिओमध्ये असे दिसून येते की व्हिडिओ बनवणारा व्यक्ती म्हणत आहे की या वृद्ध महिलेला तिच्या मुलाने बस स्टॉपवर सोडले होते आणि तो तिथून पळून गेला होता. वृद्ध महिलेचा मुलगा व्यवसायाने शिक्षक आहे परंतु त्याने त्याच्या आईला कुटुंबातून काढून टाकले आणि तिला बस स्टॉपवर सोडून दिले.

ती महिला म्हणत असल्याचे दिसते की तिला तिच्या मुलीच्या घरी जायचे आहे. तथापि, तिच्या चेहऱ्यावर भीती, एकटेपणा आणि असहाय्यता स्पष्टपणे दिसून येते. या वयात, जेव्हा तिला आधाराची आवश्यकता असते, तेव्हा तिला स्वतःचा मार्ग शोधण्यास भाग पाडण्यात आले आहे आणि तेही तिच्या पोटच्या मुलाकडून… मुलाचे हे कृत्य अनेकांना आता राग अनावर करत असून महिलेच्या अवस्थेने सर्वांनाच भावूक केला. घटनेचा व्हिडिओ @WokePandemic नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.

अन् देवदूत बनला पोलिस! तरुणाने रेल्वे ट्रॅकवर उडी मारली इतक्यात ट्रेन आली अन्…; VIDEO पाहून उडेल थरकाप, Video Viral

व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “मी या महिलेशी संपर्क कसा साधू शकेन? मला तिला मदत करायची आहे.” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ हृदयद्रावक आणि लाजिरवाणे. पालक आपले संपूर्ण आयुष्य आपली काळजी घेण्यात घालवतात, आणि वृद्धापकाळात त्यांना सन्मानाची गरज असते, दुर्लक्षाची नाही. जर एखादा समाज आपल्या वृद्धांना ओझे मानत असेल, तर काहीतरी खूपच चुकीचे आहे. कुटुंबाने सर्वात दुर्बळांचे संरक्षण केले पाहिजे, त्यांना सोडून दिले नाही पाहिज”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 08, 2026 | 11:20 AM

Feb 08, 2026 | 11:20 AM
Raigad Zilla  Parishad: पनवेलमध्ये निवडणूक रणधुमाळी रंगली! ७५% झाले मतदान; उमेदवारांची वाढली धाकधूक

Raigad Zilla  Parishad: पनवेलमध्ये निवडणूक रणधुमाळी रंगली! ७५% झाले मतदान; उमेदवारांची वाढली धाकधूक

Feb 08, 2026 | 11:20 AM
BMC Mayor : चार दशकानंतर BMC वर भाजपचा झेंडा; रितू तावडे बिनविरोध बनल्या मुंबईच्या महापौर

BMC Mayor : चार दशकानंतर BMC वर भाजपचा झेंडा; रितू तावडे बिनविरोध बनल्या मुंबईच्या महापौर

Feb 08, 2026 | 11:19 AM
IND vs USA : सुंदर-बुमराहच्या फिटनेसबद्दल सूर्यकुमार यादवने दिली मोठी अपडेट, विजयानंतरही कर्णधार खूश नाही…

IND vs USA : सुंदर-बुमराहच्या फिटनेसबद्दल सूर्यकुमार यादवने दिली मोठी अपडेट, विजयानंतरही कर्णधार खूश नाही…

Feb 08, 2026 | 11:16 AM
Mahashivratri: शिवलिंगावर या वस्तू अर्पण करणे का महत्त्वाचे? जाणून घ्या पूजेचे महत्त्व

Mahashivratri: शिवलिंगावर या वस्तू अर्पण करणे का महत्त्वाचे? जाणून घ्या पूजेचे महत्त्व

Feb 08, 2026 | 11:00 AM
Shashank Ketkar : आधी पैसे बुडवले म्हणून दिल्या धमक्या; आता स्वतःच ‘उत्तम दिग्दर्शक’ म्हणत शेअर केली पोस्ट

Shashank Ketkar : आधी पैसे बुडवले म्हणून दिल्या धमक्या; आता स्वतःच ‘उत्तम दिग्दर्शक’ म्हणत शेअर केली पोस्ट

Feb 08, 2026 | 10:58 AM
वाईन पिणे खरंच आरोग्यासाठी चांगली आहे का? जाणून घ्या यामागील सविस्तर कारणे

वाईन पिणे खरंच आरोग्यासाठी चांगली आहे का? जाणून घ्या यामागील सविस्तर कारणे

Feb 08, 2026 | 10:57 AM

