Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Pm Modi Malasia Prime Minister Joint Statement On Terrorism

PM मोदींचे मोठे विधान! मलेशियातून दिला दहशतवादावर थेट संदेश; पाकिस्तानची उडणार झोप

PM Modi Malaysia Visit : पंतप्रधान मोदी सध्या मलेशियाच्या दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दहशतवादावर मोठे विधान केले आहे. मलेशिया आणि भारत दहशतवादविरोधी एकत्र लढा देणार आहेत.

Updated On: Feb 08, 2026 | 11:31 AM
PM Modi Malaysia Visit

PM मोदींचे मोठे विधान! मलेशियातून दिला दहशतवादावर थेट संदेश; पाकिस्तानची उडणार झोप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • दहशतवादावर PM Modi यांची मलेशियातून मोठी घोषणा
  • भारत मलेशिया दहशतवादाविरोधी येणार एकत्र
  • पाकिस्तान मात्र उडणा झोप
PM Modi Malaysia Visit : क्वालालंपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सध्या मलेशियाच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर आहे. हा दौरा भारत आणि मलेशिया (Malaysia) द्विपक्षीय संबंधासाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे. या दौऱ्यात द्विपक्षीय संबंधाची चर्चा सुरु झाली आहे. याच वेळी संयुक्त पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्यासोबत मोठी घोषणा केली आहे.

भव्य स्वागत, गॉर्ड ऑफ ऑनर… ; पंतप्रधान मोदींच्या मलेशिया दौऱ्याचा दुसरा दिवस; द्विपक्षीय संबंधावर होणार चर्चा

दहशतवादावर भारत-मलेशिया एकत्र

पंतप्रधान मोदी यांनी दहशतवादावर भारत आणि मलेशिया एकत्र लढा देणार असल्याचे म्हटले. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही देश सुरक्षा क्षेत्रात, गुप्तचर माहिती शोधण्यात आणि सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यावर एकत्रितपणे काम करणार आहे. हा निर्णय दोन्ही देशांत प्रादेशिक शांतता राखण्यासाठी घेण्यात आला आहे. दोन्ही देश संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर भर देणार आहेत.

डिजिटल तंत्रज्ञाना संबंध बळकट करण्यावर भर

याशिवाय पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले की, सध्या बदलत्या जगात तंत्रज्ञान महत्वाची भूमिका बजावत आहे. याचा पार्श्वभूमीवर भारत आणि मलेशियामध्ये सहकार्या वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील भागीदारी अधिक बळकट केली जाईल असेही पंतप्रधानांनी म्हटले. तसेच मलेशियामध्ये डिजिटल युपीआय सिस्टीम देखील भारत सुरु करणार आहे.

व्यापारातील गुंतवणूक

पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितले की, दोन्ही देश अन्न व आरोग्य सुरक्षेवरही सहकार्य वाढवतील. तसेच व्यापाराचे देखील मार्ग भारत मलेशियामध्ये खुले राहणार आहेत. यामुळे दोन्ही देशांतील उद्योजकांना गुंतवणूक आणि आपला व्यापार वाढवण्याची एक उत्तम संधी मिळेल. यामुळे रोजगार उपलब्ध होईल दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.

आणखी काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधानांनी आशा व्यक्त केली की भारत मलेशियातील धोरणात्मक भागीदारी ही विश्वासावर आधारित असेल आणि आर्थिक परिवर्तनाकडे घेऊन जाईल. याचा केवळ सरकारलाच नव्हे, तर सामान्यांनाही फायदा होईल असेही त्यांनी म्हटले. पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा उल्लेख केला. भारत नेहमीच शांततापुर्ण सुरक्षितत आणि समृद्ध भविष्याकडे वाटाचालीसाठी मित्र देशांसोबत कार्य करु इच्छितो असल्याचे स्पष्ट केले. भविष्यात भारत मलेशिया संबंध अधिक मजबूत होतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

Russia-Ukraine War : ट्रम्प यांचा युक्रेनला अंतिम इशारा! जुनपर्यंत युद्ध थांबवा नाहीतर…; झेलेन्स्कींनी अमेरिकेबाबात मोठा खुलासा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मलेशियातून पंतप्रधान मोदींनी दहशतवादावर काय म्हटले

    Ans: पंतप्रधान मोदींनी भारत आणि मलेशिया दहशतवादावर संयुक्तपणे कठोर कारवाई करतील असे म्हटले.

  • Que: भारत-मलेशिया सुरक्षा सहकार्य कोणत्या क्षेत्रांमध्ये वाढवणार आहे

    Ans: दोन्ही देश सुरक्षा क्षेत्रात, गुप्तचर माहिती शोधण्यात आणि सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यात आणि दहशतवादविरोधीत लढा देण्यात सहकार्य वाढवणार आहेत.

  • Que: भारत-मलेशियाने आणखी कोणत्या क्षेत्रांमध्ये भागीदारीचा निर्णय घेतला आहे

    Ans: भारत मलेशियाने डिजिटल तंत्रज्ञान, व्यापार, अन्न व आरोग्य सुरक्षा यांसारख्या महत्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये भागीदारी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Web Title: Pm modi malasia prime minister joint statement on terrorism

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 11:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Russia-Ukraine War : ट्रम्प यांचा युक्रेनला अंतिम इशारा! जुनपर्यंत युद्ध थांबवा नाहीतर…; झेलेन्स्कींनी अमेरिकेबाबात मोठा खुलासा
1

Russia-Ukraine War : ट्रम्प यांचा युक्रेनला अंतिम इशारा! जुनपर्यंत युद्ध थांबवा नाहीतर…; झेलेन्स्कींनी अमेरिकेबाबात मोठा खुलासा

भव्य स्वागत, गॉर्ड ऑफ ऑनर… ; पंतप्रधान मोदींच्या मलेशिया दौऱ्याचा दुसरा दिवस; द्विपक्षीय संबंधावर होणार चर्चा
2

भव्य स्वागत, गॉर्ड ऑफ ऑनर… ; पंतप्रधान मोदींच्या मलेशिया दौऱ्याचा दुसरा दिवस; द्विपक्षीय संबंधावर होणार चर्चा

रशियातील मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्टेलमध्ये भयावह हल्ला; भारतीय विद्यार्थ्यांवर वार, आरोपी अटकेत
3

रशियातील मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्टेलमध्ये भयावह हल्ला; भारतीय विद्यार्थ्यांवर वार, आरोपी अटकेत

३० लाख पाने, १८००० फोटो! Jeffrey Epstein च्या काळ्या दुनियेचा कच्चा चिट्ठा आता इंटरनेटवर उपलब्ध, दिग्गजांचे धाबे दणाणले
4

३० लाख पाने, १८००० फोटो! Jeffrey Epstein च्या काळ्या दुनियेचा कच्चा चिट्ठा आता इंटरनेटवर उपलब्ध, दिग्गजांचे धाबे दणाणले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुणे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी अलिशान गाड्यांची खरेदी; महापौर, उपमहापौरांसह…

पुणे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी अलिशान गाड्यांची खरेदी; महापौर, उपमहापौरांसह…

Feb 08, 2026 | 11:31 AM
PM मोदींचे मोठे विधान! मलेशियातून दिला दहशतवादावर थेट संदेश; पाकिस्तानची उडणार झोप

PM मोदींचे मोठे विधान! मलेशियातून दिला दहशतवादावर थेट संदेश; पाकिस्तानची उडणार झोप

Feb 08, 2026 | 11:31 AM
Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’चे धक्कादायक एव्हिक्शन! या आठवड्यात ‘हा’ स्पर्धक पडणार घराबाहेर

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’चे धक्कादायक एव्हिक्शन! या आठवड्यात ‘हा’ स्पर्धक पडणार घराबाहेर

Feb 08, 2026 | 11:30 AM
WhatsApp Update: मेसेजिंग अ‍ॅपमध्ये होणार मोठा बदल! लवकरच येणार Instagram सारखं फीचर! स्टेटस शेअर करणे होणार अधिक सोपं

WhatsApp Update: मेसेजिंग अ‍ॅपमध्ये होणार मोठा बदल! लवकरच येणार Instagram सारखं फीचर! स्टेटस शेअर करणे होणार अधिक सोपं

Feb 08, 2026 | 11:25 AM
हेच काय ते कलियुग! 80 वर्षांच्या आईला बस स्टॉपवर सोडून मुलगा गेला पळून, ती रडत राहिली अन् भावनिक Video Viral

हेच काय ते कलियुग! 80 वर्षांच्या आईला बस स्टॉपवर सोडून मुलगा गेला पळून, ती रडत राहिली अन् भावनिक Video Viral

Feb 08, 2026 | 11:20 AM
Raigad Zilla  Parishad: पनवेलमध्ये निवडणूक रणधुमाळी रंगली! ७५% झाले मतदान; उमेदवारांची वाढली धाकधूक

Raigad Zilla  Parishad: पनवेलमध्ये निवडणूक रणधुमाळी रंगली! ७५% झाले मतदान; उमेदवारांची वाढली धाकधूक

Feb 08, 2026 | 11:20 AM
BMC Mayor : चार दशकानंतर BMC वर भाजपचा झेंडा; रितू तावडे बिनविरोध बनल्या मुंबईच्या महापौर

BMC Mayor : चार दशकानंतर BMC वर भाजपचा झेंडा; रितू तावडे बिनविरोध बनल्या मुंबईच्या महापौर

Feb 08, 2026 | 11:19 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM